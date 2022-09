इंसान को कैसे मिले थे चबाने वाले जबड़े, मछली के जीवाश्म ने दिया जवाब

हाइलाइट्स इंसानों के जबड़ों के विकास की शुरुआत जीवों में 42 करोड़ साल पहले हुई था. मछलियों की चार प्रजातियों के जीवाश्म में पहले जबड़े वाले रीढदार जानवर मिले. यह जानकारी जीवों के उद्भव के इतिहास के बारे में एक बड़ा अंतर पाटने का काम करेगी.

जीवन के विकास क्रम में इंसान के हर अंग का अपना अलग इतिहास है. अरबों साल पहले एक कोशिकीय से बहुत कोशिकीय जीव महासागरों में जीव विकिसत हुए, फिर उभरचरों ने जानवरों को धरती पर लाने का काम किया जिसके बाद आज के मानव विकसित (Evolution of Humans) हो सके. वैज्ञानिकों ने मछलियों की चार प्रजातियों (Species of fishes) के जीवाश्म के अध्ययन के आधार पर पता लगाया कि जीवों में जबड़ों के विकास की शुरुआत कहां हुई से थी. इसी के जरिए उन्होंने पता किया कि मानव के जबड़ों (Crushing Jaws of Humans), जो कच्चा भोजन और कई कठोर वस्तुओं को कुचल सकते हैं, का विकास 40 करोड़ साल पहले होने शुरू हुआ था.

चार प्रजातियों की मछलियों के जीवाश्म

शोधकर्ताओं का कहना है कि जिन चार मछिलयों की प्रजातियों के जीवाश्म उन्हें मिले हैं, वे मानव के उद्भव और विकासक्रम में जबड़े वाले पहले रीढदार जीव हो सकते हैं. उद्भव काल के इस प्रमुख काल के पहले प्रमाण हासिल करना बहुत मुश्किल काम था. वैज्ञानिकों को इस दौर के ज्यादा जीवाश्म नहीं मिले हैं. रीढ़दार जीवों के हड्डी के ढ़ांचे कठोर होते हैं और उनमें इंसान की तरह एक अंदर की रीढ़ की हड्डी भी होती हैं.

दो समूह में 30 लाख साल का अंतर

जहां जीवाश्म की चार प्रजातियों में से एक 43.6 करोड़ साल पुरानी है, वहीं दो अन्य प्रजातियां 43.9 करोड़ साल पुरानी हैं. अध्ययनों की शृंखला में शोधकर्ताओं ने कई खोजों से नए खुलासे किये जिसमें पुरातन दांतों से कभी ना देखी गई कई प्रजातियां शामिल हैं. इन अध्ययनों की शृंखला ने दर्शाया है कि महासागरों से शुरू हुए जीवन में विकास में दांतों और जबड़ों का विकास सिल्यूरियन काल में हुआ था जो 44.3 करोड़ साल पहले से लेकर 41.9 करोड़ साल पहले तक चला था. यह काल पृथ्वी पर जीवन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है.

शुरुआती जबड़ेदार जानवर

बीजिंग के चाइनीज एकेडमै ऑफ साइंसेस के रीढ़दार जीवाश्म मिन झू ने रायटर को बताया कि नए जीवाश्म ने सब कुछ बदल दिया है अब हम जानते हैं कि वे कितने बड़े हैं और कैसे दिखाई देते थे. अब तक शुरुआती जबड़ेधारी रीढदार जानवर 42.5 करोड़ साल पुरानी मछलियां थीं. इनमें से 20 से ज्यादा मछली 1.2 इंच लंबी थी जिन्हें जीयुशानोस्टेस मिराबिलिस कहा जाता है जो चोंगकिन नगरपालिका के इलाके में मिली थी.

