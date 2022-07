सौरमंडल के अंदर के हिस्से नहीं करते तेज घूर्णन, नए शोध ने बताया क्यों?

वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से सौरमंडल (Solar System) के अंदर के हिस्सों का धूर्णन (spinning of Inside of the Solar System) की गति एक पहेली बनी हुई थी. इसकी वजह में शुरुआती तारों के पास धूमती हुई पतली गैस की संचयन चक्रिका (Accretion Disk) में छपी हुई है क्योंकि आज के सौरमंडल के अंदर के हिस्सों के घूमने की शुरुआत उसी दौर से हुई थी. कुल मिला कर वैज्ञानिक उस दौर के महीन आवेशित कणों (Charged Particles) के घूर्णन के रहस्यों की जानने का प्रयास कर रहे थे. कैलटेक के इस अध्ययन ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास किया है. रोचक बात यह है कि गैलेक्सी में अंदर और बाहर के पिंडों के घूर्णन का अंतर इसी तरह की समस्या है.

संचयन चक्रिका

सौरमडंल के निर्माण के शुरुआती समय में और करोड़ों साल तक कायम रहने वाली संचयन चक्रिका धूमती हुई गैस की चक्रिका होती है. उसमें तारे के भार का छोटा हिस्सा होता है जो घूमता. इसे सौरमंडल जितना बड़ी शनि ग्रह कह सकते हैं कि जिसके छल्ले हैं. इन्हें संचयन चक्रिका इसलिए कहते है क्योंकि ये धीरे धीरे तारे की अंदर की ओर जाती दिखाई देती हैं.

घूर्णन की गति में अंतर

खगोलभौतिकविदों ने लंबे समय पहले यह जान लिया था कि जब यह अंदर की ओर पदार्थ जाने की प्रक्रिया रही थी, इसकी वजह से चक्रिका के अंदर के हिस्सों का घूर्णन तेज हो जाना चाहिए था. यह कोणीय आवेग संरक्षण के सिद्धांत के तहत होना चाहिए था. इसी सिद्धांत के तहत ही जब स्केटिंग करती लड़की अपने हाथों को अपने शरीर के पास लाती है तो उसकी घूमने की गति तेज हो जाती है.

क्या है कोणीय आवेग संरक्षण का सिद्धांत

कोणीय आवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी तंत्र का कोणीय आवेश हमेशा स्थिर रहेगा. आवेशीय कोण आवेश और त्रिज्या के गुणांक के समानुपात होता है. इसीलिए जब स्केटर अपनी त्रिज्या को कम करती है, यानि अपनी भुजाएं अपने शरीर के पास लाती है तो कोणीय आवेश को स्थिर रखने के लि घूर्णन की गति तेजी हो जाती है.

सौरमंडल (Solar System) की संचयन चक्रिका में अंदर आते पिंडों की घूर्णन गति तेज होनी चाहिए थी. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

अंदर आते पदार्थों की गति

संचयन चक्रिका की सर्पिल गतिविधि भी इसी तरह से काम करती है. इसलिए जब चक्रिका के पादर्थ अंदर की ओर जाते हैं तो उनकी घूमने की गति बढ़ जानी चाहिए. लेकिन खगोलविदों के अवलोकन दर्शाते हैं कि संचयन चक्रिका के आंतरिक हिस्से भी तेजी से घूर्णन करते हैं. लेकिन ये इतनी तेजी से नहीं घूमते हैं जितना का कोणीय आवेग का सिद्धांत अनुमान लगाता है.

कई संभावित व्याख्याएं

वैज्ञानिकों ने इसकी कई संभावित व्याख्याओं की पड़ताल करने की और जानने का प्रयास किया कि संचयन चक्रिका का आवेशीय कोण इतने सालों में संरक्षित क्यों नहीं रह पाया. कुछ वैज्ञानिकों ने अवधारणा दी कि संचयन चक्रिका के आंतरिक और बाहरी घूर्णन करने वाले हिस्सों के बीच घर्षण इसकी वजह हो सकता है. लकिन गणनाएं दर्शाती है कि चक्रिका में बहुत कम आंतरिक घर्षण होता है. इसी तरह से एक अवधारणा में चुंबकीयघूर्णन अस्थिरता की परिघटना की वजह से चुंबकीय विक्षोभ और गैस प्रभावी रूप से घर्षण पैदा कर अंदर आती सर्पिल गैस धीमी होती है.

संचयन चक्रिका (Accretion Disk) में आवेशित कणों पर चुंबकीय प्रभाव और अनावेशित कणों के आयनों से टकराव ने कोणीय आवेग के संरक्षण को संतुलित किया था. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

चक्रिका में कणों का प्रक्षेपपथ

कैल्टैक के एप्लाइड फिजिक्सके प्रोफेसर पॉल बैलन ने करीब 15 सालों से इस सवालकी पड़ताल करते हुए संचयन चक्रिका को बनाने वाले परमाणु, इलेक्ट्रॉन और गैसों के आयन के प्रक्षेपपथ का विश्लेषण किया उन्होंने पाया कि इन कणों पर गुरुत्व और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का प्रभाव पड़ता है जबकि अनावेशी परमाणु केवल गुरुत्व से प्रभावित होते हैं.

कैल्टैक स्नातक छात्र यांग झांग ने पॉल के साथ मिल कर एक कम्प्यूटर प्रतिमान बनाया जिसने दर्शाया कि अनावेशित परमाणु और बहुत छोटी संख्या में आवेशित कणों के टकराव से धनात्मक आवेशित आयन यानि कैटायन बने जो चक्रिका के अंदर की ओर गए, जबकि ऋणात्मक आवेश के कण बाहर की ओर जाते दिखे. वही अनावेशित कणों ने अपना कोणीय आवेश गंवाया लेकिन वे धनात्मक आवेशित आयन की तरह केंद्र की ओर अंदर आए. उन्होंने पाया की चुंबकीय प्रभाव के कारण धानात्मक आवेशित आयनों में बढ़ता कोणीय आवेश और अनावेशित कणों का घटता कोणीय आवेग के बीच संतुलन हो जाता है. जिसके कारण अंदर आते पदार्थ की गति उतनी नहीं बढ़ती है.

