International Day for Elimination of Violence against Women: एकजुटता की जरूरत

लिंगभेद के आधार पर हिंसा आज भी एक बहुत ही बड़ा लेकिन संवेदनशील मुद्दा है. कभी परंपराओं के नाम पर तो कभी धार्मिक रिवाजों के नाम पर महिलाओं और बच्चियों पर होने वाले अत्याचारों को दुनिया से कब तक हटाय जा सकता है यह तक निश्चित तौर कोई नहीं बताता है और ना ही इसके लिए किसी तरह के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं. रे के बाद भी यह समस्या आज भी एक बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान है. इसीलिए हरसाल की तरह इस साल भी 25 नवंबर को मनाया जाने वाला महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस (International Day for the Elimination of Violence against Women) बहुत महत्व रखता है.

क्या है 125 नवंबर की तारीख का महत्व

25 नवंबर 1960 को डोमिनीक रिपब्लिक में तीन मीराबेल सिस्टर्स की हत्या कर दी गई थी. डोमोनिक तानाशाह राफेल त्रूजिलो ने इन राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्या के आदेश दिए थे. 1981 में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन महिला मीटिंग में कार्यकर्ताओं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाने और उससे लड़ने के लिए ने 25 नवंबर को यह दिन मानने का फैसला किया. बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी इसी दिन इस दिवस को मनाने का फैसला किया.

2008 में उठाया गया एक बड़ा कदम

साल 2008 में एक बड़े कदम के रूप में एक नवाचार शुरु हुआ जिसे यूनाइट टू एंड वॉयलेंस अगेंस्ट वुमिन कहा गया. इसका मकसद लोगो में इस मुद्दे के प्रति जागरूकता पैदा करना था. इसके अलावा इसका मकसद नीतिनिर्माण और संसाधनों को जुटाने की जररूत महसूस किया गाया जिससे दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा खत्म की जा सके.

कानून की स्थिति भी अच्छी नहीं

अभी तक दुनिया में केवल तीन में से दो ही देश ऐसे ही हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून हैं, जबकि 37 देश अब बलात्कार के आरोपतियों पर मुकदमा नहीं चलाते हैं यदि आरोपी पीड़िता से शादी करने को तैयार हो जाता है या शादी कर लेता है. वहीं 49 देशों में ऐसे कोई कानून नहीं हैं जिससे महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान कर सकें.

महिलाओं (Women) के खिलाफ हिंसा के खिलाफ पिछले कुछ सालों में जागरूकता तो बढ़ी है लेकिन हिंसा भी कम नहीं हुई है. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

धीरे-धीरे अपनाए गए अलग-अलग प्रस्ताव

1979 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेसन ऑफ ऑल फार्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन (CEDAW) यानि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव और अत्याचार के उन्मूनल सम्मेलन के प्रस्तावों को स्वीकार किया फिर यह दिवस 1981 से मनाया जा रहा है. 20 दिसंबर 1993 के संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए प्रस्ताव को अपनाया गया

आखिरकार चुन लिया गया दिन

लेकिन 7 फरवरी 2000 को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र ने 25 नवंबर को औपचारिक तौर पर इंटरनेशनल डे फॉर दे एलिमिनेशनल ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट वुमन मनाने के लिए स्वीकार किया. इस दिन पर सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संस्थाओं को एक साथ मिल कर काम करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिससे इस मुद्दे पर लोगों में जागरूकता पैदा किया जा सके.

इस समस्या के सांस्कृतिक (Culture) पहलुओं को समझने की भी जरूरत है जिसके लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान उपयोगी हो सकता है. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

मीटू आंदोलन ने दी दिशा

पांच साल पहले मीटू आंदोलन में इस मुद्दे को एक बार पूरी दुनिया में चर्चित किया जिससे लोगों में यह धारणा पनपी कि अब महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के खिलाफ अब कुछ करने के लिए आपात जरूरत है. उसके बाद से इस मुद्दे पर जागरूकता बहुत तेजी से फैली और महिला के मानवअधिकारों के पैरोकार दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने और रोकने की पैरवी करने लगे.

इस साल की थीम ”यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वॉयलेंस अगेंस्ट वुमन एंड गर्ल्स” महिलाओं ओर लड़कियं के खिलाप हिंसा को खत्म करने के लिए सक्रियता के लिए एक हों, रखी गई है. इस मुद्दे पर दुनिया में सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चाओं के जरिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है जिससे घरेलू हिंसा के समाधान मिल सके. इसके अलावा महिला शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है.

