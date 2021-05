क्या ज्यादा जिंक खाने से बढ़ा Black Fungus, क्यों उठ रहे हैं सवाल?

Inadvertent Pumping in too much of Zinc!could this also be contributing to this epidemic of #mucormycosis #blackfungus in association with other risk factors...!? @MoHFW_INDIA @ProfSomashekhar @BagaiDr @iiscbangalore @ShamikaRavi @ICMRDELHI @ARanganathan72https://t.co/WYdUZvKeFE