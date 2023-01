जेम्स टेलीस्कोप ने पहली बार अवलोकित किया पृथ्वी के आकार का ग्रह, कितना है खास?

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope) से पिछले कई दशकों से वैज्ञानिकों और खगोलविदों को बहुत उम्मीदें थीं. यहां तक की बहुत सारे शोध में और ज्यादा अध्ययन की जरूरत बताई गई उन्होंने भी इस टेलीस्कोप के आंकड़ों का इंतजार था. इस प्रतीक्षा सूची में सबसे ज्यादा बाह्यग्रहों से संबंधित अध्ययन (Study of Exoplanets) हैं. इस लंबे इंतजार को खत्म करते हुए अब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने अपने पहले बाह्यग्रह का अध्ययन कर सौरमंडल के बाहर पहले ग्रह (Planet outside of Solar System) की खोज की है. इस ग्रह की खासियत यह है कि इसका आकार 99 फीसद तक पृथ्वी की ही तरह है.

यही ग्रह क्यों

इस बाह्यग्रह का नाम LHS 475 b है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 99 फीसद है. इस ग्रह को पहले भी देखा जा चुका है और वेब टेलीस्कोप ने इस ग्रह को इसलिए चुना गया क्योंकि यह पहला ऐसा बाह्यग्रह था जिसे नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) के अवलकोन आंकड़ों से खोजा गया था.

पृथ्वी के बहुत पास है यह ग्रह

LHS 475 b खगोलीय पैमाने के लिहाज से तुलनात्मक रूप से पृथ्वी के काफी पास है और केवल 41 प्रकाशवर्ष की दूरी पर ऑक्टेनस तारामंडल में स्थित है. इस अध्ययन का हिस्सा रहे जैकब लस्टिग येगर का कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं था कि ग्रह वहां है. वेब के आंकड़ों ने उसकी पुष्टि करने का काम किया है. यह भी सच है कि यह एक छोटा ग्रह है और अवलोकन के नजिरए से बहुत अच्छा है.

वेब की विशेषज्ञता का उपयोग

इस शोध का अध्ययन जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी एपलाइड फिजिक्स लैबोरेटरी के केविन स्टीवनसन और लस्टिंग येगर की अगुआई वाली शोधकर्ताओं की टीम ने किया. वेब और दूसरे टेलीस्कोप में अंतर यह है कि वेब पृथ्वी के आकार के बाह्यग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन कर सकता है और इस ग्रह के साथ भी वेब ने यही करने का प्रयास किया था.

उम्मीदें जगाने वाला ग्रह

टीम अभी इस ग्रह के वायुमंडल के प्रासरण स्पैक्ट्रम का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं और उन्हें अभी इस बात का पता लगाना है कि क्या इस ग्रह पर कोई वायुमंडल है या नहीं. शोधकर्ताओं ने बताया कि शुरुआती अवलोकन वेब से पथरीले ग्रह के वायुमंडल के अध्ययन की बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोलने वाले साबित हो रहे हैं.

वायुमंडल होने की संभावना

वेब हमें सौरमंडल के बाहर पृथ्वी जैसे ग्रहों को समझने के मामले में और करीब लाता जा रहा है और यह तो अभियान की केवल शुरुआत भर है. शोधकर्ताओं ने इस बात की संभावना से पूरी तरह से इनकार किया के इस ग्रह पर पृथ्वी के जैसा वायुमंडल हो सकता है. उनका कहना है कि यहां पृथ्वी की तरह मोटा वायुमंडल तो नहीं हो सकता, लेकिन शनि के चंद्रमा टाइटन की तरह का वायुमंडल हो सकता है.

