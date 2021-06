जब फिल्मों के जुनून में Kim Jong के पिता ने इस हीरोइन को करवाया था अगवा

दुनिया के चुनिंदा सबसे कटे हुए देशों में से एक उत्तर कोरिया में एक नई ही लहर चल पड़ी है. वहां ऐसी हरेक चीज को बैन किया जा रहा है, जिससे कोरियाई युवाओं पर पश्चिमी कल्चर का असर पड़े. तानाशाह किम जोंग-उन के हालिया जारी फरमान के तहत विदेशी फिल्में देखने से लेकर नीली जींस पहनने पर भी मनाही लग चुकी है. हां, ये बात अलग है कि जोंग के पिता किम-जोंग-इल फिल्मों के शौकीन थे और अपने देश में फिल्में बन सकें, इसके लिए दक्षिण कोरिया की नामी अभिनेत्री और उनके पति को अगवा करवा लिया था.



जब बनवाई 2 सालों में 17 फिल्में



किम जोंग इल ने साउथ कोरिया की नामी एक्ट्रेस चोउ-अन-हि (Choi Eun-hee) को अगवा करवा लिया और उनसे सवा दो सालों में 17 फिल्में बनवाईं. घटना साल 1978 की है. उस दौरा को साउथ कोरियन फिल्मों को गोल्डन दौर कहा जाता था. तब एक से बढ़कर एक फिल्में बन रही थीं.



पति-पत्नी दोनों का था बड़ा नामचोउ-अन-हि उस दौर की टॉप एक्ट्रेस थीं. वे साठ से लेकर सत्तर के दशक की शुरुआत तक फिल्मों के सबसे बड़े नामों में शुमार थीं. एक्ट्रेस के पति Shin Jeong-gyun फिल्में बनाते थे. कुल मिलाकर ये सेलिब्रिटी कपल था. बाद में एक जूनियर एक्ट्रेस से पति के अफेयर की वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई.



उत्तर कोरिया के भूतपूर्व तानाशाह किम जोंग इल फिल्मों के भारी शौकीन थे

धोखे से बुलाया गया हांगकांग



इसी दौरान एक्ट्रेस Choi Eun-hee को हांगकांग में एक बिजनेस डील के लिए बुलाया गया. किसी भी खतरे से बेखबर एक्ट्रेस वहां पहुंची तो उन्हें पहले से ही वहां इंतजार कर रहे नॉर्थ कोरियन एजेंट ने अगवा कर लिया. स्पीडबोट से वे उन्हें अपने राजा किम जोंग इल के पास लेकर गए. तब जाकर एक्ट्रेस को समझ आया कि हांगकांग में बिजनेस डील सिर्फ एक धोखा था ताकि उन्हें किडनैप किया जा सके.



ये भी पढ़ें: क्यों Japan समेत इन देशों को Super aged कहा जा रहा है?



किम के पिता मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाते थे



नॉर्थ कोरिया में उन्हें ऐसे रखा गया, जैसे वे अपहरण करके नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से लाई गई हों. किम जोंग इल तस्वीरें खिंचवाते हुए एक्ट्रेस का हाथ पकड़कर कहते- हमारे देश आने के लिए शुक्रिया. इन बातों का जिक्र खुद अगवा की गई एक्ट्रेस ने एक डॉक्युमेंट्री- द लवर्स एंड द डिस्पॉट (The Lovers and the Despot) के दौरान किया.



एक्ट्रेस के पति का भी अपहरण



एक्ट्रेस के मुताबिक किम चाहते थे कि नॉर्थ कोरिया में बनी फिल्मों को इंटरनेशनल सराहना मिले. इसके लिए उन्होंने एक्ट्रेस के बाद उनके डायरेक्टर पति को भी उठवा लिया. डायरेक्टर ने बाद में भागने की कोशिश भी, जिसमें पकड़े जाने पर उन्हें प्रिजन कैंप भेज दिया गया.



एक्ट्रेस चोउ-अन-हि के मुताबिक किम जोंग इल चाहते थे कि नॉर्थ कोरिया में बनी फिल्मों को इंटरनेशनल सराहना मिले

न खबरें देखने को मिलीं, न किसी से मिलने



दोनों ही पति-पत्नी को पता भी नहीं था कि वे एक ही देश में एक ही व्यक्ति के कहने पर अगवा किए जा चुके हैं और रह रहे हैं. उन्हें अखबार या टीवी देखने या बाहरी किसी आदमी से मिलने की इजाजत नहीं थी. पांच सालों तक डायरेक्टर को सजा के तौर पर कैंप में रखा गया. वहां से बाहर उन्हें इसी शर्त पर निकाला गया कि वे नॉर्थ कोरिया के लिए फिल्में बनाएं.



ये भी पढ़ें: Maldives समेत वो 5 खूबसूरत Islands, जो 21वीं सदी बीतते-बीतते गायब हो जाएंगे



रात में 3 घंटे से भी कम समय सोने को मिलता था



डॉक्युमेंट्री के लिए दिए गए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि 2 साल, 3 महीने में दोनों ने मिलकर 17 फिल्में बनाईं. किम का आदेश था कि वे रात में तीन घंटे से ज्यादा न सोएं और लगातार काम करें, तभी उन्हें जिंदा छोड़ा जाएगा. किम के कहे मुताबिक फिल्मों में सेक्स भी था जो कि नॉर्थ कोरिया की फिल्मों में उस दौर में नहीं मिलता था.



पहरे से निकलकर अमेरिका में ली शरण



साल 1986 में यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान किम ने दोनों को फेस्टिवल में नॉर्थ कोरिया का प्रतिनिधि बनाकर भेजा. वे लगातार पहरे में रहते थे. यहां तक कि कमरों में भी गार्ड तैनात रहते थे. लेकिन किसी तरह से दोनों बचकर निकल भागे और अमेरिका में शरण ली. बाद में ये बात सामने आ सकी.