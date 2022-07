जमीन की स्थिति और मात्रा तय करती है किसी ग्रह की आवासीयता- शोध

बाह्यग्रहों (Exoplanet) के अध्ययन में ग्रह की आवासीयता (Habitability of Planet) एक बड़ा मुद्दा है. किसी ग्रह में जीवन की अनुकूलता के लिए बहुत सारे कारक होते हैं. इन्हीं कारकों की उपस्थिति एक की ही तलाश हमारे वैज्ञानिक हर नए खोजे गए बाह्यग्रह में करने का प्रयास करते हैं. नए शोध में शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की कुछ विशेषताओं का अध्ययन कर किसी ग्रह की आवासीयता का प्रभावित करने वाले नए रोचक कारक का पता लगाया है. शोधकर्ताओं ने नए जलवायु प्रतिमानों के जरिए पाया है कि किसी ग्रह की सतह पर जमीन की स्थिति और मात्रा (Location and amount of Land) उसकी आवासीयता को बड़ा प्रभाव पड़ता है.

भूमि विन्यास में अंतर

खगोलविदों ने एक ग्रह की सतह पर अलग अलग भूमि विन्यास में सतह के तापमान, समुद्री बर्फ और पानी की भाप आदि में पर्याप्त अंतरों की पहचान की है. कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो के स्नातक छात्रा ईवनली मैग्डोनल्ड ने हाल ही में अपना यह शोध नेशनल एस्ट्रोनॉमी मीटिंग2022 में प्रस्तुत किया है.

एक ही हिस्से में दिन वाले ग्रह

बहुत सारे ग्रह अपने तारे से ज्वारीय रूप से जुड़े होते हैं जिससे ग्रह के एक हिस्से में हमेशाही दिन होता है और दूसरे हिस्से में हमेशा ही रात होती है. पृथ्वी के मामले में हमारे चंद्रमा के साथ भी ऐसा ही है जिसका एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ही ओर होता है. इससे ग्रह के एक ही हिस्से में तारे की ऊर्जा पहुंचती है. लेकिन किसी ग्रह पर जीवन के समर्थन के लिए जलवायु ग्रह की पूरी सतह पर नियंत्रित होनी चाहिए. यानि वायुमंडल और महासागरों द्वारा कुछ ऊर्जा को ग्रह के रात वाले हिस्से में भी वितरित करनी चाहिए.

दो अलग-अलग विन्यास वाले ग्रह

शोधकर्ताओं ने त्रिआयामी जलवायु प्रतिमान लागू कर पृथ्वी जैसे ग्रह के लिए दो अलग ही दिन के हिस्से वाले विन्यास का सिम्यूलेशन किया. पहले विन्यास में ग्रह के दिन वाले हिस्से में महसागरों से घिरा बीच में वृत्ताकार महाद्वीप था, तो वहीं दूसरे ग्रह के दिन वाले हिस्से में जमीन के बीचों बीच वृत्ताकार महासागर था. दोनों ही मामलों में वृत्त के आकार में विविधता लाकर यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि कैसेकिसी ग्रह की जलवायु भूमि के हिस्से पर निर्भर करती है.

भूमि विन्यास पर किस किस का असर

दूसरी चीजों के अलावा एक ग्रह की आवासीता उसक सतह के तापमान, वायुमंडल में नमी की उपस्थिति पर निर्भर करती है. इस अध्ययन में ग्रह के दिन के हिस्से के अलग अलग भूमि विन्यास के साथ कुल वर्षण, बादलों के घर्षण, और सतह के तपामान को शामिल किया. इसके नतीजों ने दर्शाया कि जमीन की मात्रा और उसका विन्यास दोनों का ही ग्रह की सतह के हालात पर गहरा और बड़ा प्रभाव पड़ता है.

सतह का औसत तापमान

यह अध्ययन मंथली नेटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ है. इसमें एक बात यह भी पता चली कि दिन के हिस्से वाले समान भूगाग लेकिन विपरीत विन्यास वाले प्रतिमानों में सतह का औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बदलाव आ सकता है. इस तरह से उन्होंने भाप की मात्रा, बारिश और बादलों में विविधता पाई.

पानी की वाष्प और बारिश

उन्होंने पाया कि नतीजे बता रहे हैं कि ग्रह के वायुमडंल में पानी की वाष्प की मात्रा सतह पर बर्फ मुक्त महासागरों के क्षेत्रफल पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है. ज्यादा भूभाग वाले ग्रहों में दिन का हिस्सा ज्यादा गरम और सूखा होता है जिसमें बादल और बारिश अधिकांशतः छोटे केद्रीय हिस्से में सीमित रहते हैं.

मैक्डॉनल्ड कहती हैं कि खगोलविज्ञान और विज्ञान में सबसे बड़ी चुनौती यही पता करना है कि क्या ब्रह्माण्ड में कहीं और जीवन की उपस्थिति है या नहीं, उनका काम दर्शाता है कि पृथ्वी जैसे ग्रहों पर भूमि के वितरण का जलवायु पर गहरा असर होता है. यह अध्ययन अब खगोलविदों को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए सुदूर ग्रहों को बेहतर देखने में मदद करेगा.

Tags: Earth, Research, Science, Space