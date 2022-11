हमारे ग्रह का चुंबकत्व खोल सकता है कि पृथ्वी चंद्रमा तंत्र के निर्माण के रहस्य

हाइलाइट्स चंद्रमा और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ इस पर कई मत प्रचलित है. लेकिन इनमें से किसी भी मत में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है. नए शोध में का गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी इसमें मददगार हो सकती है.

पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण (Formation of Earth and Moon) की प्रक्रिया के बारे में बहुत सारे मत या सिद्धांत दिए गए हैं. इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित मत है एक बड़े पिंड के पृथ्वी से टकराव (Collision of Huge body) से चंद्रमा के बनने की प्रक्रिया है. लेकिन अभी तक वैज्ञानिक चंद्रमा के निर्माण की पूरी की पूरी प्रक्रिया की पुष्टि करने में सक्षम नहीं हो सके हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें बहुत सारी घटनाएं और प्रक्रियाएं शामिल होंगी और यह भी सुनिश्चित करना मुश्किल है कि ये कितनी और कौन सी होंगी. लेकिन नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field of Earth) की इसमें एक बड़ी भूमिका थी.

उसी समय या उससे पहले चुंबकत्व

लीड्स यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने द्रव्य और विद्युतीय संवहनीय द्रव्य की गतिकी का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि पृथ्वी ने यो उस टकराव से पहले ही चुंबकीय हो गई थी या फिर उसके नतीजे से चुंबकीय हो गई थी. उनका दावा है कि इस जानकारी से पृथ्वी चंद्रमा निर्माण की प्रक्रिया के सिद्धांतों को सीमित करने में मदद मिलेगी और हम सच्चाई के ज्यादा नजदीक पहुंच सकेंगे.

मैग्नेटिक फील्ड की भूमिका

वैज्ञानिकों का यह शोधकार्य प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में प्रकाशित हुआ है. लीड्स यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स के गणितज्ञ प्रोपेसर डेविड ह्यूग्स ने बताया कि शोधकर्ताओं का यह नया विचार वास्तव में यह रेखांकित करने के लिए है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की सैद्धांतिक समझ से आज हमें पृथ्वी चंद्रमा तंत्र के निर्माण की जानकारी मिल सकती है.

पृथ्वी के अंदर का डायनामो

ह्यूग्स का कहना है कि पहली नजर में यह कुछ चौंकाने वाली बात लगती है और पिछले सिद्धांतों ने इस अहम संबंध के महत्व को नहीं पहचाना था. यह नया आंकलन पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के उस लचीलेपन पर आधारित है जो कि उसके घूर्णन और बाह्य क्रोड़ में विद्युत संवहनीय द्रव्य की वजह से आता है जिसे जियोडायनामो कहते हैं.

चंद्रमा (Moon) के निर्माण के रहस्यों से पृथ्वी के निर्माण के रहस्य भी जुड़े हुए हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

पृथ्वी के डायनमो की खासियत

शोधकर्ताओं ने बताया पृथ्वी के डायनामो की सबसे खास विशेषता यह है कि यह एक बहुत ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है जो कि ना तो बढ़ता है और ना ही कमजोर होता है. इसलिए वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि पृथ्वी की फील्ड को बंद होना हो या पिर बहुत ही कम स्तर पर जाना हो, तो वह फिर से वापस पुरानी स्थिति में यानि चालू नहीं हो सकेगी.

एक अवसर की तरह

यह एक बहुत खास गुण है जो हमें शुरुआती पृथ्वी के बारे में जानकारी हासिल करना मौका देता है. जिसमें संभवतः चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ यह भी शामिल हो सकता है . लेकिन अगर यह सही है तो हमें यह सोचना होगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई. ह्यूग ने कहा कि उनकी अवधारणा कहती है कि यह स्थिति बहुत ही शुरुआत केसमय या तो उस टकराव के पहले या फिर उसी टकराव से आई थी.

वैज्ञानिकों का चंद्रमा (Moon) के बारे में कई सवालों के जवाब उसकी निर्माण की प्रक्रिया को जानने से मिल सकते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

कई पहेली सुलझाने के प्रयास

दोनों ही स्थितियों में पृथ्वी- चंद्रमा के तंत्र के निर्माण के प्रतिमानों में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की विकास प्रक्रिया को शामिल करना ही पड़ेगा. उल्लेखनीय है कि चंद्रमा के निर्माण की जानकारी से बहुत सारे रहस्य सुलझने की उम्मीद की जाती है. इसमें चंद्रमा आज की स्थिति में कैसे पहुंचा, उसकी भूसंरचना में पृथ्वी की भूसंरचनाओं में समानताएं और विविधताओं क्यों और कैसे आई जैसे कई सवाल भी शामिल हैं.

इसके अलावा कई और भी बातें हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं जिससे वे चंद्रमा का निर्माण की कहानी में ज्यादा रुचि रखते हैं. पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कुछ इस तरह की है कि जब वह उसका चक्कर लगाता है तो एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ होता है. यानि जितना समय वह पृथ्वी की चक्कर लगाने में लगाता है उतने ही समय में वह खुद का भी चक्कर लगाता है. यह संयोग कैसे बना यह भी बड़ा सवाल है.

