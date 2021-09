मिल्की वे में बहुत अलग ही तरह से बिखरी हैं गैसें, बदलेगा गैलेक्सी का इतिहास

खगोलविदों ने हमारी गैलेक्सी (Galaxy) मिल्की वे (Milky Way) पर काफी शोध किया है. गैलेक्सी के कई तारों के अध्ययन के साथ उन्होंने मिल्की वे की संचरना के बारे में भी बहुत पड़ताल की है जिसका वे और गहनता से अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं. हाल ही में खगोलविदों ने मिल्की में मौजूद गैसों और धातुओं की संरचना (Structure of Gases and Matals) का अवलोकन किया है जिससे उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली है. उन्होंने पाया कि इस बार उन्हें गैलेक्सी की गैसों की संरचना अब तक सुझाए गए मॉडलों के बिलकुल विपरीत मिली है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई जानकारी के मिलने से गैलेक्सी के इतिहास की जानकारी प्रभावित होगी.

एक सा वितरण नहीं हैं गैसों का

शोधकर्ताओं का कहना है कि उनके अवलोकन में पाया गया कि गैलेक्सी में गैसें समान रूप से मिश्रित नहीं हैं. उसके इतिहास और विकास को समझने के लिए खगोलविद उन गैसों और धातुओं कि संरचना का अध्ययन कर रहे हैं जिनसे उसके अहम हिस्सों का निर्माण हुआ है. इसमें तीन तत्व- बाहर से आने वाली शुरुआती गैस, तारों के बीच तत्वों से समृद्ध गैस, और गैसों में संघनित धातुओं से बनी धूल प्रमुख थे.

पहले कुछ और ही माना जाता था

अभी तक सैद्धांतिक मॉडल यह मानते थे कि ये तीन तरह के तत्व पूरी गैलेक्सी में समान रूप से मिले और बिखरे हुए थे और उनका रासायनिक संवर्धन इस स्तर तक पहुंच गया था कि वह सूर्य के वायुमंडल से मेल खाने लगा था जिसे सौर धात्विकता या सोलर मैटेलिसिटी कहते हैं.

अलग ही तरह का मिश्रण

आज जिनेवा यूनिवर्सिटी के खगोलविदों की टीम ने यह दर्शाया कि ये गैसें और धातु उस तरह से नहीं मिले हैं जैसा कि पहले सोचा जाता रहा है. इसका गैलेक्सी के विकास की वर्तमान जानकारी पर गहरा असर होने वाला है. इसका नतीजा यह होगा कि मिल्की वे के विकास के सिम्यूलेशन को फिर से सुधारना होगा. ये नतीज जर्नल नेचर में प्रकाशित हुए हैं.

कैसे बनती है गैलेक्सी

गैलेक्सी तारों के समूह और गैलेक्सी के बीच के माध्यम की गैसों (अधिकांश हाइड्रोजन और थोडी हीलियम) के संघनन से बनती हैं. इस अध्ययन की प्रथम लेखिका और UNIGE के खगोलविज्ञान विभाग की साइंस फैकल्टी एनालिसा डि सिया ने बताया कि इन गैसों में गैलेक्सी की गैस की तरह धातु या अन्य तत्व नहीं होते. गैलेक्सी में बाहर से आने वाली वर्जिन गैस ईंधन की तरह काम करती है जिससे नए तारों के निर्माण की प्रक्रिया को बल मिलता है.

गैलेक्सी (Galaxy) में गैसों और धातुओं के मात्रा का समान वितरण नहीं होता है. (फाइल फोटो)

तारे देते हैं गैलेक्सी को धातु

इसके अलावा तारे भी जीवन भर हाइड्रोजन जलाते हैं जब तारे अपने जीवन के अंत पर पहुंचते हैं और वे विस्फोटित हो जाते हैं और अपने द्वारा निर्मित लोहे, जिंक, कार्बन, सिलिकॉन जैसे तत्वों को बाहर फेंक देते हैं. ये तत्व संघनित होकर धूल में बदल जाते हैं, खास तौर से ऐसा गैलेक्सी के ठंडे हिस्सों में यह होता है.

ऐसे आए मिल्की वे में तत्व

सिया ने बताया कि 10 अरब साल पहले जब मिल्की वे बनी तब उसके पास धातु नहीं थी. ,तब तारों ने धीरे धीरे यहां के पर्यावरण को धातुओं से संवर्धित किया. इस तरह मिल्की वे में धातुएं, धूल, और बाहरी से नियमित रूप से आने वाली गैसें मौजूद हैं. शोधकर्ताओं ने हबल टेलीस्कोप के अल्ट्रावॉयलेट स्पैक्ट्रोस्कोप का उपयोग कर गैलेक्सी का अवलोकन किया.

शोधकर्ताओं ने गैलेक्सी (Galaxy) में धातु की मात्रा और फिर उसकी धूल में धातु की मात्रा की अलग अलग गणना की. (तस्वीर: NASA_JPL-Caltech)

स्पैक्ट्रस्कोपी की सीमाएं

स्पैक्ट्रस्कोपी के जरिए खगलोविद उस प्रकाश का अवलोकन करते हैं जो तारों से बिखर आती है, लेकिन उसमें वह प्रकाश तरंग नहीं होती जो धातु ने अवशोषित की हुई होती है, स्पैक्ट्रोग्राफ से इस तंरग की गायब रेखा की पड़तला से खगोलविद तारे में धातु और उसकी मात्रा का पता लगाते हैं. लेकिन स्पैक्ट्रोग्राफ से धूल के बारे में कुछ पता नहीं चलता.

शोधकर्ताओं ने सभी तत्वों की कुल मात्रा को बहुत से तत्वों की मात्रा को एक साथ मापा, इसके बाद धूल में धातुओं की मात्रा का मापन अलग से किया. इसके बाद दोनों को जोड़ दिया. इस दोहरे अवलोकन से वैज्ञानिक यह पता कर सके कि मिल्की वे का वातावरण समान नहीं है. अब नए बेहतर विभेदन वाली तस्वीरों के साथ सारे सिम्यूलेशन वाली गणनाएं वैज्ञानिकों को फिर से करनी होगी.