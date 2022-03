अनुमान से ज्यादा उम्र की है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी- शोध

हमारी गैलेक्सी मिल्की (Milky Way Galaxy) वे की उम्र के बारे में नए अध्ययन ने धारणा बदल दी है. यूरोपीय स्पेस एजेंसी (European Space Agency) के गाइया अभियान के जरिए वैज्ञानिकों ने पाया है कि मिल्की वे आज से 13 अरब साल पहले बनना शुरू हुई थी यानि जितना अभी तक समझा या माना जा रहा था उससे भी अरब साल पहले पैदा हुई थी. इतना ही नहीं शोधकर्ताओं ने मिल्की वे के जीवन के अलग अलग दौर की पहचान करते हुए गैलेक्सी के विकासक्रम (Evolution of Milky Way) की पूरी एक टाइमलाइन विकसित करने भी में सफलता पाई है.

बिग बैंग के बाद देर नहीं लगी शुरू होने में

मिल्की वे का मोटी तश्तरी कहे जाने वाले इलाके का निर्माण बिग बैंग के केवल 0.8 अरब साल बाद ही बनने शुरू हुआ था. जर्मनी मैक्स प्लैंग इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी खगोलविदों ने गाइया अभियान आकंड़ों को चीन के लार्ज स्काय एरिया मल्टी ऑब्जेक्ट फाइबर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप (LAMOST) के जरिए कए गए तारों की संरचनाओं के मापन का उपयोग कर मिल्की वे के विकास की टाइमलाइन विकसित की.

एक छोटे हिस्से का अध्ययन

मैक्स प्लैंक के खगोलविद माओशेंग जियांग और हान्स-वाल्टर रिक्स ने करीब ढाई लाख तारों के आंकडों का अध्ययन किया. इन तारों में ऊर्जा बनना बंद हो गई थी और वे अपने क्रोड़े के खोल में चले गए थे और एक विशाल लाल तारे में बदल गए थे. मिल्की वे गैलेक्सी भी छोटी गैस समृद्ध गैलेक्सी के विलयों से बनी थी.

खास तरह के विलय

ये छोटी गैलेक्सी मिल्की वे से सीधे नहीं टकराईं बल्कि उनके कारण मिल्की वे पर घूमने का प्रभाव पड़ा जिससे यह संरचना विकसित हुई जो एक सपाट आकार की ती जसे आज मिल्की वे की मोटी तश्तरी कहा जाता है. यह गैस और तारों का सपाट पैनकेक व्यास में एक लाख प्रकाशवर्ष और मोटाई में केवल छह हजार प्रकाशवर्ष मोटा है.

शोधकर्ताओं ने इसके लिए मिल्की वे (Milky Way) के एक हिस्के के ढाई लाख तारों का अध्ययन किया. (प्रतीकात्मक तस्वीर: NASA_JPL-Caltech)

शांत लेकिन उत्पादक रहा तरुणकाल

गैलेक्सी के आसपास का प्रभामंडल अन्य गैलेक्सी से हुए अतिरिक्त विलयों से बना है जो मिल्की वे से ही कुछ छोटा है. इसके बाद मिल्की वे के तरूणकाल के सालों का समय काफी शांत तरह का रहा था और इसकी पतली डिस्क में सतत तारों के निर्माण की प्रक्रिया ही चली जो मोटी डिस्क की तुलना में युवा है. यह परत केवल दो हजार प्रकाशवर्ष मोटी है.

विकासक्रम की टाइमलाइन

शोधकर्ताओं ने उम्र और रासायनिक संरचना के आंकड़ों का उपयोग मिल्की वे गैलेक्सी के यौवनकाल के इतिहास का अध्ययन करने के लिए किया. इससे शोधकर्ताओं को गैलेक्सी के विकासक्रम की टाइमलाइन बनाने का मौका मिल गया. युवाव्सथा के सालों का समय सबसे ज्यादा उत्पादक रहा जो 13 से 8 अरब साल पुराना समय था.

शुरू में तेजी से बने तारे

मिल्की वे शुरुआती दिनों में तारकीय प्रभामंडल की स्थितियां थी और शुरुआती गैस प्रवाह स मोटी डिस्क बन गई थी. लेकिन इस दौरान कम समय में ही बहुत ही ज्यादा संख्या में तारे बन गए थे. इसकी एक वजह गाइय एनसेलेडस/सॉसेज नाम की सैटेलाइट गैलेक्सी का विलय हुआ था जिसके अवशेष 2018 में खोजे गए थे.

