चंद्रमा से उड़ने वाली धूल बचा सकती है पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग से, लेकिन कैसे?

हाइलाइट्स ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन कम करना ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए काफी नहीं होगा. इसके लिए चंद्रमा की धूल पृथ्वी को गर्म होने से बचाने के लिए मददगार हो सकती है. इसके लिए सूर्य से आ रहे विकिरण को पृथ्वी पर आने से कम किया जा सकता है.

ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) ऐसी समस्या है जो दुनिया में जलवायु सहित आर्थिक और अन्य मानवीय समस्याओं की भी जड़ बनती जा रही है. वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानवीय गतिविधियां ही हैं और ऐसी गतिविधियों विशेष तौर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर जोर जरूर देना चाहिए, लेकिन वे यह भी कहने लगे हैं की इतना भर काफी नहीं होगा. ऐसे में कई अनुसंधान जोरों पर है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय खोजने में लगे है. इसी सिलसिले में वैज्ञानिकों ने नया और नायाब प्रस्ताव दिया है जिसमें चंद्रमा से उड़ने वाली धूल (Dust from the Moon) पृथ्वी की ज्यादा गर्म करने (Overheating of Earth) से बचा सकती है.

ऊर्जा के भंडार और ऊष्मा

पृथ्वी पर गर्मी और तापमान के खेल का सबसे कारक है सूर्य से आने वाले रोशनी या ऊर्जा का पृथ्वी द्वारा प्रबंधन. इस ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, वहीं यह भी अहम बात की ऊर्जा कई रूप में पृथ्वी पर ही भंडार के रूप में मौजूद और संरक्षित है जिन्हें सिंक कहा जाता है. इसमें सबसे अहम कार्बन सिंक है क्योंकि वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख वजह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा इसी सिंक से ही आ रही है.

सौर विकरण के लिए स्क्रीन

लेकिन नए अध्ययन में एक दूसरे पहलू पर गौर किया गया है. चंद्रमा की धूल वायुमंडल में एक स्क्रीन की तरह काम कर सकती है जिससे सूर्य से आने वाले विकरण में ही कमी हो जाएगी. शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि वायुमंडल में यह धूल एक स्पेस स्टेशन से सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थापित की जा सकती है. जिससे यह धूल स्क्रीन की तरह कार्य करेगी.

सूर्य पृथ्वी के बीच धूल

PLOS क्लाइमेट में प्रकाशित इस अध्ययन का कहना है क सौर विकिरण प्रंबंधन के लिए यह अंतरिक्ष आधारित तरीका जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का एक विकल्प दे सकते हैं. अंतरिक्ष में छोटे सैटेलाइट के झुंड जो पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैगरेंज बिंदु पर जाकर छाया प्रदान करने का काम कर सकते हैं.

किस तरह की धूल?

इस दिशा में दशकों से ही वैज्ञानिक काम कर रहे थे वे ऐसे उपाय सोच रहे थे जिससे किसी स्क्रीन, वस्तु या धूल के कणों से सौर विकिरण को रोक कर एक या दो फीसद ही कम किया जा सके तो वह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मददगार हो सकता है. उटाह यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने विभिन्न धूल के कणों के विश्लेषण किया और जानने का प्रयास किया कि किस तरह की धूल इसमें कारगर हो सकती है.

पृथ्वी से या चंद्रमा से

शोधकर्ताओं ने पाया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अगल लैगरेंज बिंदु 1 पर किसी तरह से पृथ्वी की ही धूल फैला दी जाए तो वह एक बहुत ही कारगर उपाय होगा. लेकिन लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा खगोलीय प्रयास और लागत आएगी. इसलिए इसके विकल्प के उन्होंने सोचा कि अगर चंद्रमा से ही धूल को प्रक्षेपित किया जा सके तो समाधान लागत प्रभावी हो सकता है.

कम धूल रोकेगी ज्यादा रोशनी

शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि हम छोटी मात्रा का पदार्थ लेकर सूर्य और पृथ्वी के बीच की कक्षा में डाल दें और उसे तोड़ दें, तो हम कम ही धूल से बहुत सारी मात्रा में सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोक सकते हैं. शोधकर्ताओं ने ऐसी पद्धति का उपयोग किया जो सुदूर तारों के आसपास ग्रह निर्माण का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है.