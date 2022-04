चंद्रमा के दो अलग-अलग हिस्सों का रहस्य सुलझा, क्षुद्रग्रह निकला कारण

चंद्रमा (Moon) पृथ्वी के सबसे पास का खगोलीय पिंड है. इस पर सदियों से अध्ययन होता रहा है, लेकिन आज भी इसके कई रहस्य अनसुलझे हैं. इनमें से एक है इसके दो हिस्सों का बहुत ही अलग होना (Difference between the two sides of the Moon) जिनमें से एक हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है तो दूसरा हमेशा पीछे की ओर. नए अध्ययन ने इस बात का खुलासा का है कि चंद्रमा के ये दो हिस्से इतने अलग क्यों हैं. इस रहस्य के पीछे चंद्रमा से 4.3 अरब साल पहले हुआ टकराव है जब एक पुराना क्षुद्रग्रह उससे टकराया (Asteroid Impact on Moon) था. शोधकर्ताओं ने इस टकराव के बारे में विस्तार से जानकारी निकाली है.

टकराव ने बदली सूरत

इस अध्ययन में बताया गया है कि यह टकराव इतना विशाल था क इससे चंद्रमा की सूरत ही बदल गई जिससे चंद्रमा के दो हिस्सों का संतुलन गड़बड़ा गया जहां सामने के हिस्से में, जो पृथ्वी से हमेशा दिखाई देता रहता है, पुरातन लावा के बहने के गहरे रंग के अवशेष फैल गए, वही चंद्रमा के पीछे के हिस्से में क्रेटर्स की भरमार है और वहां भारी मात्रा में लावा बहने के अवशेष दिखाई नहीं देते हैं.

चंद्रमा के मेंटल तक असर

साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों इस बात की व्याख्या की है चंद्रमा के दोनों हिस्सों में इतना भौगोलिक अंतर क्यों है. अरबों साल पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के दक्षिण पोलएटकेन (SPA) बेसिन पर यह टकराव हुआ था. इस विशाल टकराव का असर चंद्रमा के मेंटल तक पहुंच गया था. इस टकराव को सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा टकराव माना जाता है.

गुबार और पदार्थ

इस टकराव को सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा टकराव माना जाता है. इसकी वजह से ऊष्मा का एक बहुत बड़ा गुबार भी पैदा हुआ था जो चंद्रमा के आंतरिक भाग तक को प्रभावित कर गया था. शोधकर्ताओं का कहना है कि इस गुबार में कई तरह के पदार्थ निकले थे जिसमें पृथ्वी के दुर्लभ और गर्म पैदा करने वाले पदार्थ शामिल थे जो चंद्रमा के आगे के हिस्से में फैल गए थे.

चंद्रमा (Moon) के दक्षिणी ध्रुव में यह विशाल टकराव हुआ था. (तस्वीर: NASA)

टकराव के असर का सवाल

इन्हीं गर्म तत्वों की मात्रा के कारण चंद्रमा के आगे के हिस्से में ज्वालामुखी की घटनाएं हो गई थीं. इनकी वजह से ही पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के हिस्से की सतह ऐसी दिखाई देती है. इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और ब्राउन यूनिवर्सिटी के पीएचडी उम्मीदवार मैट जोन्स ने बताया, “हम जानते हैं कि SPA जैसे बड़े टकराव ने बहुत सारी ऊष्मा पैदा की होगी. सवाल यही था कि इसका चंद्रमा पर असर क्या हुआ होगा.”

आंतरिक हिस्से पर असर

ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की अगुआई वाली टीम में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, सटैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और नासा के जेपीएल के वैज्ञानिक शामिल थे. शोधकर्ताओं ने कम्प्यूटर सिम्यूलेशन के जरिए यह पता लगाया कि विशाल टकराव के कारण चंद्रमा के आंतरिक हिस्सों के संवहन में क्या बदलाव हुए होंगे. उन्होंने पाया कि इस टकराव की वजह से मेंटल में ऐसा बदलाव हुआ जिसका असर पृथ्वी की ओर वाले हिस्से पर ही हुआ.

चंद्रमा (Moon) के पृथ्वी की ओर के हिस्से में बड़ी ज्वालामुखी गतिविधियां हुई थी. (तस्वीर: shutterstock)

खास तत्वों की बढ़ी मात्रा

अध्ययन से पता चला क जब यह विशाल पिंड चंद्रमा से टकराया तो इससे पृथ्वी की ओर के हिस्से में भारी मात्रा में लावा बहने लगा. इससे वहां पहले से मौजूद पुराने क्रेटर भर गए. जोन्स का कहना है कि उन्होंने दर्शाया कि SPA के बनने के समय सभी संभावित हालात में पृथ्वी के सामने के हिस्से में ऊष्मा पैदा करने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ गई होगी.

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह टकराव चंद्रमा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था. इससे दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ने में मदद मिलती है. इसके अलावा चंद्रमा के आंतरिक हिस्सों की संरचना की जानकारी ना केवल इसकी पुष्टि कर सकेगी, बल्कि उसके कई और रहस्य भी सुलझ सकेंगे.

