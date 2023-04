भारत समेत दुनिया के कई हिस्‍सों में पिछले समय में कई बार तगड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए. तुर्की में आए भूकंप ने भारी पैमाने पर तबाही मचाई थी. अब वैज्ञानिकों को प्रशांत महासागर के अंदर कुछ ऐसा दिखा है, जिससे उन्‍हें डर है कि धरती पर सबसे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है. दरअसल, वैज्ञानिकों को प्रशांत महासागर में फॉल्‍ट लाइन पर कई बड़े छेद मिले हैं. ये फॉल्‍ट लाइन कनाडा के वैंकुवर से अमेरिका के कैलिफोर्निया तक फैली हुई है. प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र को कैस्‍केडिया सब-डक्‍शन ज़ोन (CSZ) के तौर पर पहचाना जाता है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक, उन्‍होंने प्रशांत महासागर के तल में इस तरह की संरचनाएं पहली बार देखी हैं. उनका कहना है कि हालात ऐसे ही बने रहे तो धरती पर सबसे बड़ा खतरा प्रशांत महासागर के तल में मौजूद इस छेदों की वजह से ही आएगा. इन छेदों के कारण आने वाला भूकंप धरती पर मौजूद हर चीज को तबाह करने के लिए काफी होगा.

Researchers at the University of Washington discovered a large amount of warm, “chemically distinct” liquid shooting up from the seafloor in the Cascadia Subduction Zone off the coast of Newport, Oregon. https://t.co/tam6eng2zk pic.twitter.com/lFWzMhwq6z

— IGN (@IGN) April 14, 2023