Asteroid Alert: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी जारी की है कि एक विशालयकाय उल्‍का पिंड धरती की ओर बढ़ रहा है. ये इतना बड़ा है कि अगर धरती से टकराया तो पूरे के पूरे एक शहर को तबाह कर सकता है. ये उल्‍का पिंड या क्षुद्र ग्रह धरती के काफी नजदीक आ चुका है. हालांकि, नासा ने कहा है कि ये बिना टकराए धरती के बहुत करीब से गुजर जाएगा. कैनरी आइलैंड पर स्थित ला पामा ऑब्‍जर्वेटरी ने इस उल्‍का पिंड को पहली बार इसी साल फरवरी में देखा था. इसके बाद वैज्ञानिकों ने धरती की ओर बढ़ते हुए उल्‍का पिंड का अध्‍ययन करना शुरू कर दिया था.

नासा के मुताबिक, क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं. कई बार ये एस्‍ट्रॉयड्स परिक्रमा लगाते हुए पृथ्‍वी के काफी करीब आ जाते हैं. नासा का कहना है कि बीते कुछ महीनों के दौरान कई उल्‍का पिंड धरती के काफी करीब से गुजरे हैं. उनकी ही तरह ये उल्‍का पिंड भी धरती के पास से गुजर जाएंगे. हालांकि, धरती के चारों ओर चक्‍कर लगाते उल्‍का पिंड हमारे ग्रह के लिए अंतरिक्ष से बरसने वाले सबसे बड़े खतरे हैं. हाल में वैज्ञानिकों ने धरती के चारों ओर उल्‍का पिंडों के घूमने से बने छल्‍लों को भी चिह्नित किया है.

क्‍या रखा है इस उल्‍का पिंड का नाम?

नासा ने इस उल्‍का पिंड को 2023 डीज़ेड2 नाम दिया है. आज धरती के पास से गुजरने वाले उल्‍का पिंड का अध्‍ययन कर रही टीम ने एक ट्वीट किया है कि इसका व्‍यास यानी रेडियस 325 फीट है. इसे इतने बड़े आकार का उल्‍का पिंड माना जा रहा है, जो पृथ्‍वी से टकराने पर अमेरिका के किसी भी एक बड़े शहर को पूरी तरह से तबाह कर सकता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस विशालकाय उल्‍का पिंड के धरती से टकराने की आशंका काफी कम है.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎

While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 21, 2023