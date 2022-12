क्या था नासा के इन्साइट लैंडर और क्या है इसके खत्म होने का मतलब?

हाइलाइट्स नासा का इन्साइट लैंडर से संकेत आने बंद हो गए हैं. लैंडर के चार्जिंग सिस्टम ने महीनों पहले ही काम करना बंद कर दिया था. लैंडर पर बहुत धूल जमने की वजह से यह खराब हुआ होगा.

मंगल ग्रह पर भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves on Mars) का अध्ययन का महत्व पिछले कुछ समय से ज्यादा बढ़ गया है. नासा का इन्साइट लैंडर (InSight lander of NASA) इस दौरान मंगल ग्रह की भूकंपीय सक्रियता की काफी जानकारियां दे रहा था. चार साल से सक्रिय रहए इस लैंडर से संकेत आने बंद हो गए हैं. लैंडर से पृथ्वी का संचार संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और लगता है कि अब लैंडर की बैटरी चार्ज (Battery Charging of Lander) नहीं हो पा रही हैं. इसकी वजह नासा वैज्ञानिक इसकी वजह मंगल पर आए धूल के तूफान को मान रहे हैं जिससे उस पर इतनी धूल जम गई है कि अब वह कार्य करने की स्थिति में ही नहीं रहा है.

पहले ही हो गया था अंदेशा

इस अभियान के वैज्ञानिकों को इस बात का अंदेशा पहले ही हो गया था कि यह बंद होने वाला है क्योंकि बैटरी कई महीनों से चार्च होने बंद हो गई थीं जिससे लैंडर अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच गया था. इसलिए माना जाने लगा था कि यह जल्दी कार्य करना बंद कर देगा. लेकिन फिर भी यह अभी तक पता नहीं लग सका है कि ऊर्जा में ऐसा बदलाव कैसे हो गया.

दो गुने समय तक किया काम

नासा ने अपने अपडेट में यह बताते हुए कहा था कि पिछली बार इन्साइट से संपर्क 15 दिसंबर को हुआ था. अंतिम तस्वीरों से पता चलता है कि लैंडर पूरी तरह से धूल से ढक गया है जिसमें उसके सौरपैनल भी शामिल हैं. इस अभियान को केवल दो साल के लिए ही काम करने के लक्ष्य से भेजा गया था, लेकिन उसने चार साल तक अपनी सेवाएं दीं.

भूकंपीय गतिविधियों का मापन

इन्साइट मंगल ग्रह पर साल 2018 में उतरा था. यह पहला और एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान था जिसे खास तौर पर मंगल ग्रह की भूकंपीय गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा गया था. इसने इसके साथ भेजा गया फ्रेंच सीजमोमीटर के जरिए मंगल ग्रह पर 1300 से भी ज्यादा भूकंपीय गतिविधियों की पहचान की जिनमें से बहुत से उल्कापिंड के कारण टकराव से पैदा हुई थीं.

मंगल पर भूकंपीय सक्रियता है ज्यादा

नासा के मुताबिक मंगल ग्रह भूकंपीय दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा सक्रिय है जिससे वैज्ञानिक हैरान है. इस साल के शुरुआत में ही मंगल पर छह घंट तक चलने वाला भूंकप आया था. भूंकपीय गतिविधियों के रिकॉर्ड से मंगल की आंतरिक सरंचना की जानकारी मिलती है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भूकंपीय जानकारी से वे मंगल की सतह के नीचे के कई रहस्य जान सकते हैं.

लैंडर का अंतिम संदेश

नासा की इस लैंडर के ट्विटर हैंडल पर एक भावुक संदेश में लैंडर की ही ओर से कहा गया, “मेरी ऊर्जा बहुत कम रह गई है, इसलिए यह मेरी अंतिम तस्वीर हो सकती है. मेरे बारे में चिंता ना कीजिए मेरा कार्य बहुत ही उत्पादक रहा…. अगर मैं अपने मिशन की टीम से बात करता रहे तो मैं करूंगा…” लैंडर ने मंगल ग्रह के धूलके तूफानों की ना केवल तस्वीरें लीं बल्कि उसकी आवाज तक रिकॉर्ड की है.