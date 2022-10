Ozone Hole 3 साल से लगातार बढ़ रहा है, फिर भी चिंतित क्यों नहीं हैं वैज्ञानिक?

हाइलाइट्स अंटार्कटिका के ऊपर हर साल ओजोन परत में एक छेद बनता है. पिछले तीन साल से यह छेद लगातार बड़ा होता जा रहा है. फिर भी वैज्ञानिक इसे चिंताजनक विषय नहीं मान रहे हैं.

पिछले कई दशकों से हर साल अंटार्कटिका (Antarctica) के ऊपर ओजोन परत में छेद (Hole in the Ozone Layer) बनता है. 1980 से पृथ्वी की ओजोन परत, विशेष तौर पर अंटार्कटिका के ऊपर की परत, लगातार पतली (Thinning of Ozone Layer) हो रही है पिछले तीन साल से यह छेद लगातार बड़ा होता जा रहा है. करीब 2.64 करोड़ वर्ग किलोमीटर चौड़ा यह ओजोन परत का छेद साल 2015 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा छेद है. लेकिन इस वृद्धि के बाद भी वैज्ञानिक चिंचित नहीं हैं क्योंकि उनका मानना है यह छेद छोटा होने की प्रक्रिया में हैं. नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी आंकड़े कहते हैं कि ओजोन परत का छेद सुधार की राह पर है.

1980 के दशक से पता चला

नासा के मुताबिक ओजोन परत का छेद सबसे पहले 1980 के दशक के शुरुआत में देखा था और आकार में सबसे बड़ा साल 2006 में हुआ था. इस साल ओजोन परत का छेद सबसे बड़ा 5 अक्टूबर को देखा गया था जो 2015 के बाद से सबसे बड़ा पाया गया. लेकिन वैज्ञानिक इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हैं.

सुधार देखने को मिल रहा है

इस बारे में लाइव नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के चीफ अर्थ साइंटिस्ट पॉल न्यूमैन ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि मूलतः सुधार ही देखने को मिल रहा है. बेशकयह पिछले साल की तुलना में थोड़ा खराब है क्योंकि इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही देखी गई थी. ओजोन परत हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल के ठीक ऊपर और समतापमंडल के निचले हिस्से की एक 14.9 से 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पतली परत है.

क्या करती है ओजोन परत

ओजोन परत का हमारी पृथ्वी पर गहरा असर होता है. ओजोन का एक अणु तीन ऑक्सीजन परमाणुओं के मिलने से बनता है. इस परत में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अवशोषित होती हैं जिसकी ऊर्जा से ओजोन ऑक्सीजन अणु और एक ऑक्सीजन परमाणु में टूटता है. और फिर वापस ओजोन में बदल जाता है. इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं. इस तरह से यह परत एक तरह के रक्षा कवच की तरह काम करती है जो पराबैंगनी विकिरण को धरती तक पहुंचने नहीं देता है.

क्लोरीन ब्रोमीन जैसे पादर्थ ओजोन परत (Ozone Layer) को नष्ट करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

पतली हो रही है ओजोन परत

वैज्ञानिकों ने 1980 के दशक के शुरुआत में पाया कि अंटार्कटिका के ऊपर की ओजोन परत पतली हो रही है. वैसे तो ओजन समपातमंडल में प्राकृतिक रूप से बनती और टूटती रहती है. लेकिन मानव जनित प्रदूषण के कारण ओजोन बनने की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से नष्ट होने लगती है. खास तौर पर रेफ्रीजरेशन और एयर कंडीशनिंग में क्लोरीन और ब्रोमीन का उपोयग होने वाली तकनीकें ओजोन को बहुत ही तेजी से नष्ट करती हैं.

बहुत ही घातक होती है क्लोरीन

पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार वायुमंडल में हटने से पहले एक क्लोरीन परमाणु करीब एक लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है. रेफ्रीजरेशन और एयर कंडीशनिंग में उपयोग में लाए जाने वले क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थ वायुमंडल में लंबे समय तक रहते है. कुछ छह महीने से ज्यादा तक वहां रहते हैं यानि ओजोन परत को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते है.

पिछले कई सालों में ओजोन परत (Ozone Layer) लगातार सुधार की ओर है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मदद

समातापमंडल की ठंडक क्लोरीन जैसे रसायन के लिए आदर्श होती है कि वे ओजोन को तोड़ सकें. अंटार्कटिका में सर्दी के मौसम में समतापमंडल में बादलों में बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं जिनकी सतह पर क्लोरीन ओजोन से प्रतिक्रिया कर उसे तोड़ सकता है. यह सिलसिला गर्मी आने तक चलता रहता है. ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने क लिए मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे वैश्विक समझौते ने ओजोन परत में सुधार में बहुत मदद की है.

इस साल ओजोन परत के छेद का आकार बढ़ने के बाद भी वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि ओजोन परत का छेद सिकुड़ रहा है. इससे पहले इस साल नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट मे बताया कि 1980 से ओजोन खत्म करने वाले पदार्थ 50 प्रतिशत कम हो गए हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया हैकि साल 2070 तक ओजोन परत पूरी तरह से ठीक हो सकती है.

