क्या होता है वेट बल्ब थर्मामीटर, जिसका गर्मी और हमारे शरीर से खास ताल्लुक है?

जैकोबाबाद में गर्मियों में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है

पारा 45 के पार जाते ही खतरनाक हो जाता है- सांकेतिक फोटो (pixabay)

देश के कई हिस्सों में मानसून (monsoon in India) थोड़ा सुस्त पड़ने के कारण बारिश नहीं हो रही, साथ में भीषण गर्मी पड़ रही है. देश की राजधानी इस मामले में टॉप पर रही, जहां बीते कई दिनों से रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है. लेकिन गर्मी में छटपटाते लोगों को शायद ये जानकारी नहीं कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में पारा और ऊपर चला जाता है. गर्मी इतनी होती है कि इसे मापने के लिए सामान्य थर्मामीटर काम नहीं करता. यही कारण है कि पाकिस्तान के जैकोबाबाद में खास वेट बल्ब थर्मामीटर इस्तेमाल (use of Wet-bulb temperature in Pakistan) होता है.जलवायु परिवर्तन से बढ़ी गर्मी के लिहाज से सिंध के जैकोबाबाद शहर को सबसे खतरनाक माना जाता है. यहां गर्मियों में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. ये गर्मी इंसानी शरीर के लिए जानलेवा हो जाती है. बता दें कि वैसे तो पारा 45 के पार जाते ही खतरनाक हो जाता है. इस दौरान सावधानी न बरती जाए तो हीट स्ट्रोक से मौत भी हो सकती है. ऐसे में 52 डिग्री सेल्सियस का तो अनुमान भर लगाया जा सकता है.इस तापमान को मापने में सामान्य थर्मामीटर काम नहीं आता, बल्कि इसके लिए वेट बल्ब थर्मामीटर इस्तेमाल होता है. इसमें पारा तो होता है लेकिन ये गीले कपड़े से कवर किया जाता है. आमतौर पर मलमल का कपड़ा लिया जाता है और उसे ठंडे पानी से भरे बर्तन में डुबोकर रखते हैं. इससे जो तापमान लिया जाता है, वो हवा में नमी का संकेत देता है. इस आधार पर तय करने में आसानी होती है कि अपना रुटीन क्या रखना है या फिर किनके लिए ये खतरनाक हो सकता है.जैकोबाबाद अकेला शहर नहीं, जो भीषण गर्मी का शिकार होता है. इससे सटे शहर रास अल खैमाह में भी कमोबेश यही हाल रहता है. ये शहर दुबई की सीमा पर आता है. यहां भी पारा 50 पार चला जाता है.असल में जैकोबाबाद की इकनॉमी उतनी अच्छी नहीं. सिंध प्रांत में होने के कारण ये वैसे भी पाकिस्तान के पिछड़े इलाकों में आता है. यहां बिजली और पानी का बंदोबस्त भी सही नहीं. ऐसे में गर्मी बढ़ने पर यहां के हालात और खराब हो जाते हैं. लोगों का काम-धंधा ठप हो जाता है. बिजली की तंगी से छुटकारे के लिए कई तरीके आजमाए जा रहे हैं, लेकिन कोई तरीका स्थाई नहीं. दूसरी ओर दुबई में पैसों की तंगी नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है. ऐसे में खैमाह में लगभग हर घर में एयर कंडिशनर है.भारत में भी लगभग हर साल गर्मी से त्राहि-त्राहि मचती है. यहां के सबसे गर्म इलाके की बात करें तो राजस्थान का फलोदी सबसे ऊपर है. यहां गर्मी में तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. ये राजस्थान के ही चुरू से भी ज्यादा है, जहां 50.2 तक तापमान रह चुका है.जोधपुर जिले का छोटा सा शहर एकाएक साल 2016 में सुर्खियों में आया, जब यहां का टेंपरेचर 51 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया. इसके इतने गर्म होने के पीछे वजह ये है कि ये शहर थार रेगिस्तान से सटा हुआ है. ये वही थार मरुस्थल है, जिसका लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा भारत में और बाकी हिस्सा पाकिस्तान में लगता है.सबसे गर्म क्षेत्रों की बात करें तो दुनियाभर के मरुस्थलों के तापमान सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं. जैसे कैलीफोर्निया की डेथ वैली का तापमान 56.7 भी पहुंच चुका है. ये साल 1913 की बात है. इतने तापमान में इंसानों या जीव-जंतुओं का रहना भी असंभव है. इसके बाद लीबिया के अजिजियाह का नंबर आता है. यहां पर साल 1922 में तापमान 58 डिग्री तक पहुंच चुका था. लेकिन आम दिनों में यहां का तापमान डेथ वैली से कुछ कम ही रहता है.