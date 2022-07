ब्रिटेन की कंजरवेटिव पार्टी में क्या है नया प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया?

ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद (Prime Minister of Britain) के चुनाव के लिए कंजरनवेटिव पार्टी और उनके सहयोगियों में गहमागहमी जारी है. बोरिस जॉनसन वैसे तो इस्तीफा दे चुके हैं और इस दौड़ से बाहर हैं, लेकिन उनके खेमे के भी दावेदार दौड़ में शामिल हैं. बताया जा रहा है कि ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री सितंबर से पहले नहीं मिल सकेगा. आखिर ब्रिटेन की संसद में बहुमत वाली पार्टी को नया नेता चुनने में इतना समय क्यों लगेगा. आइए जानते हैं कि ब्रिटेन की कंजरनवेटिव पार्टी में नेता (Leader of Conservative Party) चुनने की प्रक्रिया क्या है जिसके बाद ब्रिटेन को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का उत्तराधिकारी (Successor of Boris Johnson) मिल सकेगा.

पार्टी चुन रही है अपना नेता

सबसे पहले तो यह स्पष्ट होने जरूरी है कि ब्रिटेन में वहां की जनता प्रधानमंत्री नहीं चुन रही है. बल्कि वहां की संसद में सबसे ज्यादा सांसद वाली पार्टी अपने संसदीय दल का नेता चुन रही है जो प्रधानमंत्री होगा. ब्रिटेन की कंजरवेटिव पार्टी का प्रमुख ही वहां के संसदीय दल का भी नेता होता है. इस तरह से कंजरवेटिव पार्टी अपने प्रमुख और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दोनों का ही चुनाव करेगी.

शुरुआती उम्मीदवारों की दौड़

सबसे पहले कंजरवेटिव प्रमुख की दौड़ के उम्मीदवारों का फैसला होता है. इस दौड़ में वही शामिल हो सकता जिसे 20 टोरी सासंदों का समर्थन हो. अभी ऐसा 8 सांसद कर सकें हैं जिसमें समानता मंत्री केमी बैडेनोच, अटॉर्नी जर्नल सुएला ब्रेवमैन, पूर्व स्वास्थ्य सचिव जर्मी हंट, व्यापार मंत्री पेनी मॉर्डंट, पूर्व चांसलर ऋषि सुनाक, विदेश सचिव लिज ट्रुस , विदेश मामलों की समिति के प्रमुख टॉम टगेंडहैट और चांसलर नदीम जहावी भी नामित हुए हैं.

दो उम्मीदवार तक कई राउंड

इसके बाद 358 कंजरवेटिव मतदान की एक शृंखला में भाग लेंगे जब तक की केवल दो ही उम्मीदवार बाकी ना रह जाएं. पहले राउंड में जिस भी उम्मीदवार को 30 से कम वोट मिले वह बाहर हो जाता है, अगर सभी उम्मीदवार इस अंक को पार कर लते हैं तो सबसे कम वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार बाहर हो जाता है. यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक दो उम्मीदवार नहीं बचते हैं.

दो अंतिम उम्मीदवारों के बीच जंग

दो उम्मीदवारों के बचने के बाद पार्टी के सदस्य पोस्टल वोट द्वारा अपने वोट भेजेंगे जिससे विजेता का नाम तय होगा जो पार्टी प्रमुख बन जाएगा और प्रधानमंत्री पद का कंजरवेटिव पार्टी की ओर से दावेदार भी. चूंकि इस समय ब्रिटिश संसद में कंजरवेटिव का ही बहुतम है, इसलिए विजेता ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बन जाएगा.

अगले हफ्ते तक तय हो जाएंगे दोनों उम्मीदवार

पहले चरण का चुनाव जिसे टोरी सांसद ही चुनेंगे13 जुलाई को ब्रिटेन के समयानुसास दोपहले 13.30 से 15.30 बजे होगा जिसका नतीजे दिन के अंत तक सुना दिया जाएगा. अंतिम दो उम्मीदवारों का फैसला अगले सप्ताह के अंत तक हो जाएगा. इसके बाद दोनों उम्मीदवार अपनी दावेदारी का प्रचार करेंगे.

कितने लोग देंगे वोट

अंतिम दो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया समय लेने वाली होती है. प्रचार के दौरान दोनों उम्मीदवार अपनी योजनाएं लोगों को बताएंगे जिसके आधार पर पार्टी के सदस्य विजेता के लिए डाक वोट द्वारा अपनी राय देंगे. वैसे तो ब्रिटेन में राजनैतिक पाटी अपने सदस्यों की संख्या का खुलासा नहीं करती है, फिर पिछले टोरी नेतृत्व के चुनाव में 160000 लोगों ने वोट दिया था. पार्टी का कहना है कि उसके बाद से उसके सदस्यों की संख्या मे इजाफा हुआ है.

वर्तमान नियम और प्रक्रियाओं को देखा जाए तो ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री आगामी 5 सितंबर से पहले नहीं मिल सकेगा. बीबीसी के अनुसार चुनाव के नतीजे का ऐलान 1922 की कमेटी चेयरमेन ग्राहम ब्राडी करेंगे. फिर भी अगर अंतिम दो उम्मीदवारों का फैसला जल्द हो गया, या किसी उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिए तो हो सकता है तो हो सकता है कि फैसला जल्दी भी हो जाए.

