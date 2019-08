कौन है दुबई के शासक की छठीं बीवी, जो दुनियाभर में चर्चा में है

View this post on Instagram



في يوم الأغذية العالمي، يجب علينا أن لا ننسى أنّ القضاء على الجوع كهدف إنسانيّ أساسيّ له بالغ اﻷثر في حلّ كثير من المشكلات التي يعاني منها البشر في شتّى أنحاء المعمورة… منها الهجرة الاقتصادية القسرية للجوعى، ومنها اﻷمراض والعيوب الخلقية لدى اﻷطفال مثل التقزّم… وأخطرها حالات الوفيات بين النساء الحوامل. نحن نستطيع مدّ يد العون… ونستطيع الوصول إلى الجوعى من خلال منظمات الهلال اﻷحمر والصليب اﻷحمر والجمعيات االخيرية مثل تكية أم علي على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى برنامج اﻷغذية العالمي ومنظمة اﻷغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود والعديد من الجهات العالمية التي لا تألو جهداً في تقديم يد العون لمن هم في أمسّ الحاجة للمساعدة. فلننفض عن قلوبنا غبار صخب الحياة… ولنبحث عن طريقة ﻹيصال ما تجود به أنفسنا لهذه المنظمات اﻹنسانية التي تأخذ على عاتقها مساعدة الجوعى والفقراء Today, on World Food Day, we need to remember that ending hunger would help solve so many of the world's most pressing problems -- forced economic migration by the poor, diseases and stunting among children, deaths among pregnant women. You can reach out to the hungry through the Red Crescent, Red Cross, and charity organisations such as Tkiyet Um Ali on the local level, as well as the World Food Programme, FAO, and MSF -- there are so many agencies that do wonderful work. Please find a way to get involved with these organisations to help the poor and hungry people they serve. #worldfoodday #ZeroHunger