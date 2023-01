क्या ब्लैक डेथ के फैलने में नहीं थी चूहों की भूमिका, क्या कह रहा है नया शोध?

हाइलाइट्स ब्लैक डेथ का कहर यूरोप में 14वीं सदी में शुरू हुआ था. इसके बाद 19वीं सदी तक यह बीमारी बार बार फैलती रही. वैज्ञानिकों ने इस महामारी के फैलने में चूहों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.

यूरोप में 14वीं सदी में प्लेग की महामारी (Plague outbreak in Europe) का इतना खौफ था कि इसे ब्लैक डेथ (Black Death) नाम तक दिया था. बताया जाता है कि इस महामारी ने लाखों का सफाया कर दिया था. इसके बारे में वैज्ञानिक लंबे समय से मान रहे थे कि इसे फैलाने में चूहों की बड़ी भूमिका (Role of Rats in Plague) रही थी. इसके बारे में बताया जाता है कि यरसीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया लंबे समय तक दुनिया के कुतरने वाले जानवरों खास तौर से चूहों में रह लेता था जिससे यह बीमारी फैला करती थी. नए शोध में इसी बात पर सवाल उठाए गए हैं कि क्या वाकई में ब्लैक डेथ के फैलने के पीछे चूहों की ही भूमिका थी?

सदियों तक बार बार फैली बीमारी

प्लेग की महामारी 19वीं सदी ततक यूरोप में फैलती रही थी जिसकी बड़े पैमाने पर शुरुआत1347 से 1353 के बीच हुई थी. जहां प्लेग कुतरने वाले जीवों से शुरू होता है, कई बार यह इंसानों में फैल जाता है. यूरोप में ऐसे जानवरों के ‘भंडार’ रहे थे जिससे यहां यह महामारी बार बार फैली लेकिन यह महामारी ने कई बार एशिया में भी पांव पसारे.

लंबे समय तक कैसे

प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइसेंस (PNAS) में प्रकाशित शोध ने दर्शाया है कि यूरोप के पर्यावरणीय हालात ने प्लेग के रोगाणुओं का भंडारण करने वाले जानवरों को जिंदा रखने से रोकने में मदद की होगी, लेकिन फिर आखिर यूरोप में यह महामारी इतने लंबे समय तक कैसे फैलती रही. या तो यह महामारी एशियाई भंडारण वाले जानवरों से आती रही या इसकी वजह फिर यूरोप मे ही अल्पकालीन या मध्यकालीन अस्थायी भंडार थे. हालाकि दोनों हालात एक दूसरे का समर्थन करने वाले भी हो सकते हैं.

चूहों की भूमिका पर सवाल

लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि ब्लैक डेथ के तेजी से और उसके बाद अगली कुछ सदियों में भी फैलने से यही लगता है कि धीमी गति से चलने वाले चूहों ने इस महामारी को फैलाने में में बढ़ी भूमिका नहीं निभाई होगी जैसा की सामान्य तौर पर बताया जाता है. क्या यूरोप में प्लेग जानवरों में लंबे समय के लिए कायम रह सकता है या नहीं, इसकी पड़ताल के लिए शोधकर्ताओं ने मिट्टी एवं जलवायु की विशेषताएं, भूआकृति के प्रकार और कुतरने वाले जानवरों की विविधता जैसे कारकों का शामिल किया.

ब्लैक डेथ प्लेग की महामारी के बार बार फैलने के पीछे केवल चूहों (Rats) की ही भूमिका नहीं थी, ऐसे संकेत मिलते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

कई कारकों का अध्ययन

शोधकर्ताओं ने उदाहरण देते हुए बताया कि मिट्टी में कुछ तत्व, उच्च पीएच मान, कम तापमान, ऊंचाई वाले इलाके, कम वर्षा, जानवरों के ऐसे भंडारण को बने रहे के लिए सहायक होते हैं. और विश्लेषण से पता चला कि सदियों तक प्लेग के भंडार वाले जंगली कुतरने वाले जानवर 14 सदी से 19वीं सदी तक कायम रह पाए होंगे इसकी संभावना नहीं है. वहीं इसके विपरीत चीन और पश्चिमी यूरोप में भी ऐसे ही हालात थे लेकिन वहीं स्थिति अलग ही रही.

डीएनए और अन्य प्रमाण

शोधकर्ताओं का कहना है कि मध्य एशिया में लंबे समय तक और सतत कुतरने और भंडारण वाले जानवर करीब एक शताब्दी तक रहे होंगे. जैसा कि पुरातन डीएनए और पुस्तकीय प्रमाण बताते हैं कि एक बार मध्य एशिया से प्लेग यूरोप पहुंचा, तो वहां अल्प या मध्यकालिक भंडारण और कुतरने वाले जंगली जानवर पनपे थे. इसकी सबसे ज्यादा संभावना मध्य यूरोप में रही होगी.

14वीं सदी में आई ब्लैक डेथ (Black Death) महामारी ने सबसे ज्यादा और तेजी से तबाही मचाई थी. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

अलग दौर की महामारी

लेकिन स्थानीय मिट्टी और जलवायु हालात लंबे समय और सतत भंडारण वाले जानवरों के पक्ष में नहीं दिखाई देते हैं और महामारी का कम से कम कभी कभी तो बार बार आयात हुआ होगा. यानि को दोनों हालात एक दूसरे को खत्म करने वाले तो नहीं ही रहे होंगे. चूहों की भूमिका को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने अलग अलग समय में फैलनी वाली इस बीमारी के हालात का अध्ययन किया. पहला प्लेग छठी से आठवीं सदी तक चला. फिर दूसरा प्लेग जिसमें ब्लैक डेथ वाली लहर भी शामिल है, 1330 से शुरू हुई तो उसकी अगली पांच सदी तक जारी रही. फिर तीसरी महामारी 1894 से शुरू होकर आज भी मैडागास्कर और कैलीफोर्निया में कायम है.

इनमें 14वीं सदी में जो महामारी फैली थी वही सबसे ज्यादा घातक थी जिससे करीब आधी यूरोपीय आबादी खत्म हो गई थी. लेकिन उसके बाद की महामारियों में मरने वाले एक फीसद या उससे भी कम थे. इसके अलावा बीमारी फैलने की दर, मौसम की भूमिका में भी अंतर था. ऐसे में चूहों की भूमिका पर निर्भरता भी संदेह के घेरे में आती दिखती है, क्योंकि संक्रमण इंसानों से भी फैल सकता था. इस पर और प्रमाणिक जानकारी के लिए वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को मिलकर काम करना होगा.