जल्दी ही अक्षय ऊर्जा तय करेगी रूस युक्रेन युद्ध के बाद का भविष्य!

रूस यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) में रूस की ताकत का आधार गैस और तेल है. फिलहाल पूरा यूरोप इसकी आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है जिस वजह यूरोपीय देश खुल कर रूस के खिलाफ नहीं आ पा रहे हैं. हाल ही में जर्मनी ने कहा था कि उसे तेल और गैस के मामले में रूस पर निर्भरता (Dependency on Russia For Oil and Gas) खत्म करने में समय लगेगा. यूरोप तय कर चुका है कि एक साल में वह रूस से लेने वाला दो तिहाई तेल और गैस अमेरिका से लेने लगेगा. अमेरिका के जलवायु दूत जॉन केरी ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि समय आ गया है कि अब स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा (Clean and Independent Energy) को अपना लिया जाए.

ऊर्जा उपयोग में बदलाव की जरूरत

जिस तरह से दुनिया में युद्ध के कारण तेल और गैस की कीमतों में उछाल आ रहा है, दुनिया के ऊर्जा उर्जा में बदलाव स्पष्ट तौर से देखे जा रहे हैं. जॉन केरी ने हाल ही में पैसिफिक आइलैड ऑफ पलाओ में हुई कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले देशों से गुजारिश की है कि वे अपने समुद्री के किनारे मौजूद शाश्वत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाएं.

युद्ध भी तेल गैस पर निर्भर

फिलहाल इस युद्ध के लंबा खिंचने की पूरी संभावनाएं हैं. रूस और पश्चिमी देश इस संघर्ष में इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं. रूस यूरोप की गैस की जरूरत का 40 प्रतिशत हिस्सा मुहैया कराता है. इससे रूस के यूक्रेन पर हमले के कारण पश्चिमी देशों के व्लादिमीर पुतिन की सरकार पर लगाई गई पाबंदियों में जटिलता आ गई है.

यूरोप ने बड़ा कदम उठाने का किया फैसला

इस बदलाव की दिशा में काम शुरू हो भी गया है. यूरोपीय संघ ने पिछले महीने ही ऐलान किया था कि इस साल के अंत वह रूस से होने वाले सौर अरब क्यूबिक मीटर गैस आयात को बदल देगा यानि किसी और देश से आयात करेगा. यह रूस से यूरोप को होने वाले आयात का दो तिहाई हिस्सा है. इससे यूरोप की रूस पर ज्यादा निर्भरता खत्म हो जाएगी.

तेजी से अपनाने की जरूरत

केरी ने कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन भाषण में कहा कि अब समय आ गया हैकि एक आत्मनिर्भर और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य के लिए लिए संक्रमण की गति को तेज किया जाए. रूसी राष्ट्रपति पुतिन सूर्य और पवन की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं. केरी ने कहा कि देशों को समुद्र किनारे की पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए.

इस दिशा में होने लगे हैं प्रयास

ऐसा नहीं है कि यूरोपीय देश किसी दूसरे देश से प्राकृतिक गैस और तेल का आयात करेंगे. फिलहाल यह व्यवस्था अस्थायी ही होगा. यूरोपीय संघ नए पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए गैस की मांग को खत्म करने का प्रयास करेगा. संघ का इरादा साल 2030 तक इन परियोजनाओं से अपनी क्षमता को तीन गुना बढ़ाने का है.

रूस की ताकत और कमजोरी

अमेरिकी विशेषज्ञ भी यह कह चुके हैं कि रूस केवल अपनी तेल और गैस की ताकत के दम पर उछल रहा है. उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार है. रूस दुनिया को कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत तेल मुहैया कराता है. वह अमेरिका और सऊदी अरब के बाद तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है. अगर रूस से तेल और गैस लेना ही बंद कर दिया जाए तो उसे आसानी से हराया जा सकता है.

तेल और गैस की कीमतों की संवेदशनशीलता भारत जैसे देश के लिए बहुत अहमियत रखती है. आज भी दुनिया के बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था तेल और गैस की कीमतों की वजह से खराब होती जा रही है. इसमें जर्मनी जैसे देश भी शामिल हैं. ऐसे में देशों को ऊर्जा के ऐसे स्रोतों की जरूरत है जो स्वच्छ हो, प्रचुर हो लेकिन उसके लिए किसी दूसरे देश पर निर्भरता ना हो. ऐसे में पवन और सौर ऊर्जा एक शाश्वत, अक्षय और नवीकरणीय ऊर्जा के तौर पर समाधान हो सकते हैं.

