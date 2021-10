Sarson Ka Tel: एक दिन में कितना खाना चाहिए सरसों तेल; हमें किस फैट की है जरूरत?

Sarson Ka Tel/Mustard Oil: सरसों के तेल की महंगाई ने पूरी चर्चा को इसके इर्द-गिर्द केंद्रित कर दिया है. भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में खाने में सरसों के तेल का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है. इस तेल में कई ऐसी गुणकारी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फयदेमंद हैं. इन्हीं फायदों को देखते हुए यह पूछा जा रहा है कि आखिर एक स्वस्थ्य सामान्य व्यक्ति को हर रोज कितना सरसों का तेल (How much mustard oil should you consume daily) खाना चाहिए, जिससे कि उसे इसका कोई साइड इफेक्ट न झेलना पड़े.

दरअसल, हमारे यहां एक कहावत है कि ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’. यानी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए. कोई भी चीज कितना भी गुणकारी क्यों न हो, उसका फायदा हमें तभी मिलता है जब हम उसका इस्तेमाल या सेवन एक सीमा में करें. यही बात सरसों तेल पर भी लागू होती है. सरसों तेल तमाम गुणकारी चीजों से भरपूर है. इसमें अच्छी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इसका बेहिसाब सेवन करें. क्योंकि कोई भी तेल, तेल होता है और एक निश्चित मात्रा में ही हमारे शरीर को उसकी जरूरत होती है.

सरसों तेल के गुणकारी तत्व

सरसों तेल के गुणकारी तत्वों की बात करें तो यह न केवल हमारे दिल, त्वचा और बाल के लिए अच्छा है बल्कि इससे हमे कई अन्य फायदे भी मिलते हैं. दरअसल, इस तेल का स्वाद अधिकतर भारतीय को बेहद पसंद है. इसमें एक खास तरह के कड़वापन होने की वजह से इसे कड़ुआ तेल भी कहा जाता है. इसके इस्तेमाल से बनने वाली सब्जियां, नॉनवेज भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत सहित पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को खूब पसंद है. इस तेल को बीते कुछ सालों के दौरान वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिली है.

समाचार एजेंसी आईएएनएस की एक रिपोर्ट में ट्रांसपैरेंसी मार्केट रिसर्च (Transparency Market Research) के हवाले से कहा गया है कि उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका तक में सरसों तेल की मांग बढ़ी है. भारतीय उपमहाद्वीप के साथ थाईलैंड और चीन में इस तेल का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है.

सरसों तेल का कारोबार

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तेल की वैश्विक स्तर बढ़ रही मांग के कारण अब इस सेक्टर में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आ रही हैं. बीते कुछ सालों तक यह सेक्टर में पूरी तरत छोटे कारोबारी थे. इसमें कहा गया है कि भारत को मलेशिया और इटली जैसे देशों से सिखना चाहिए. इन देशों ने अपने खाद्य तेल को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई. इससे उनकी अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ. यही क्षमता भारत के पास सरसों तेल को लेकर है. मलेशिया अपने पाम ऑयल, इटली ऑलिव ऑयल और अमेरिका सोया ऑयल के लिए जाना जाता है.

सरसों तेल से स्वास्थ्य को लाभ

सरसों तेल का इस्तेमाल खाने और शरीर पर मालिश करने, दोनों रूपों में किया जाता है. इसमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में और सैचुरेटेड फैट काफी कम पाया जाता है. इसके अलावा इसमें मोनोअनसैचुरेटेड (monounsaturated) और पोलीअनसैचुरेटेड (polyunsaturated) फैटी एसिड पाया जाता है. ये फैट हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं. ये हमारे शरीर में इस्केमिक हार्ट डिजीज (ischemic heart disease) का खतरा आधा कर देते हैं.

इस्केमिक हार्ट डिजीज दिल से संबंधित वे बीमारियां होती हैं जो हमारी धमनियों के सिकुड़ने से पैदा होती हैं. कई शोध में यह भी पाया गया है कि यह तेल कैंसर की बीमारी में लाभदायक है.

कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है यह तेल

सरसों का तेल न केवल हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि यह कई तरह की बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल होता है. पारंपरिक रूप से हमारे घरों के बुजुर्ग शुद्ध सरसों के तेल का इस्तेमाल मालिश के लिए करते आ रहे हैं. अब विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि त्वचा, जोड़ों, मांसपेशियों और दिल से जुड़ी कई बीमारी में सरसों का तेल काफी कारगर है.

एम्स ने किया शोध तो…

सरसों तेल को लेकर 2018 में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और बेंगलुरू स्थिति सेंट जॉन हॉस्पिटल ने एक अध्ययन किया था. इस अध्ययन की रिपोर्ट अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन (American Journal of Clinical Nutrition) में प्रकाशित हुई थी. इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद दुनिया में सरसों तेल के गुणकारी तत्वों की खूब चर्चा हुई.

यह अध्ययन भारतीयों के खाने की आदत और उसका दिल की बीमारियों से संबंद्ध को लेकर था. इसमें पाया गया कि सरसों तेल से कोरोनरी हार्ट डिजीज (coronary heart disease) के मामले 71 फीसदी तक कम किए जा सकते हैं. रिपोर्ट के इस नतीजे ने दुनिया भर में सरसों के तेल का सेवन नहीं करने वालों के कान खड़े कर दिए और दुनिया की एक बड़ी आबादी इसका सेवन करने लगी.

कितना खाना चाहिए सरसों तेल

सरसों के तेल के तमाम गुणकारी तत्वों के जानने के बाद आप सोंच रहे होंगे कि आखिर एक स्वस्थ व्यक्ति को हर रोज कितना सरसों के तेल का सेवन करना चाहिए. इस बारे में मैक्स हॉस्पिटल, वसंत कुंज के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. रिपेन गुप्ता कहते हैं. हर माह एक व्यक्ति को 600 से 700 मिली लीटर सरसों तेल का सेवन करना चाहिए.

इस तरह अगर आपके परिवार में अगर चार लोग हैं, तो आप महीने में करीब तीन लीटर सरसों तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर इसे रोज के हिसाब लगाएं तो एक व्यक्ति को एक टाइम के खाने में करीब एक चम्मच तेल का इस्तेमाल करना चाहिए.