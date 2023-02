चीनी पुलिस में शामिल होकर क्या करेंगीं गिलहरियां?

हाइलाइट्स चीन में गिलहरियों को प्रशिक्षण देकर पुलिस फोर्स में शामिल किया जा रहा है. उनके छोटे आकार और फुर्तीले गुणों की वजह से उनकी उपयोगिता महसूस की जा रही है. विशेषज्ञ उनकी सूंघने की विशेष क्षमता के कारण एयरपोर्ट, स्टेशन आदि जगहों पर तैनात करेंगे.

पुलिस में जानवरों (Animals in Police force) की भर्ती नई बात नहीं हैं. जहां पहले घोड़े पुलिस का अभिन्न अंग हुआ करते थे. लेकिन कुत्तों ने पुलिस का साथ नहीं छोड़ा है. वहीं कई जगहों पर चूहों को भी प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन वे केवल कार्य विशेष के लिए ही उपयोग में लाए जा रहे हैं. लेकिन चीन ने अब गिलहरियों को प्रशिक्षण (Training of squirrenls) देकर अपनी पुलिस फोर्स में शामिल करने की तैयारी कर ली है. चीनी पुलिस का कहना है कि इनका छोटा आकार और फुर्तीलापन (Agility and small Size) इनके सूंधने की क्षमता में एक अतिरिक्त क्षमता पैदा करता है.

क्यों की जा रही है भर्ती

एक चीनी शहर में बहुत सारी गिलहरियों को नशीले पदार्थों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें जल्दी ही चीन पुलिस फोर्स में तैनात भी कर दिया जाएगा. इनकी तैनाती ट्रेन के स्टेशनों, एयरपोर्ट, वेयरहाउसेस, सीमा चौकियों और चेकप्वाइंट्स, जैसी सारी जगहों पर की जाएगी जहां ड्रग्स की तलाश की जाती है.

क्या कुत्तों से बेहतर हैं

यह शायद पहली बार है कि दुनिया की किसी पुलिस में कुत्तों की जगह गिलहरियों का उपयोग किया जा रहा है. दक्षिण पश्चिमी चीन में एक पुलिस यूनिट से इसकी शुरुआत हो रही है. जिसमें एक बड़े और प्रमुख नारकोटिक विभाग में इन गिलहरियों की तैनाती की जाएगी. विशेषज्ञों का कहना है कि इनका आकार और फुर्ती इन्हें कुत्तों से बेहतर बनाती है.

लेकिन फिर कुत्तों की उपयोगिता

अभी यह साफ नहीं है कि क्या पुलिस की गिलहरियों को कुत्तों से बदलने की कोई योजना है या नहीं. सामान्य तौर पर माना जाता है कि कुत्ते एक बेहतर पहरेदार होते हैं और सबसे ज्यादा चौकन्ने जानवर भी होते हैं. लेकिन साथ में उनकी अजनबियों के प्रति बर्ताव, अपराधियों को डराने के लिए उपयोगिता, और मालिक के आदेशों का पालन करने का बर्ताव उन्हें पुलिस से दूर कर दे,यह संभव नहीं लगाता है.

इस बात की संभावना कम ही है कि गलहरियां कभी कुत्तों (Dogs) को पुलिस बल से हटा देंगीं. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

छह खास गिलहरियों की पहचान

चीन में जो गिलहरियों का पहला प्रशिक्षित समूह तैयार होगा उसे दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगक्विंग नगरपालिका में एक कॉम्पलेक्स में नशीले पदार्थों की तलाशी के लिए तैनात किया जाएगा. ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक छह एंटी ड्रग्स यूरोशियन लाल गिलहरियों की उनकी नशीले पदार्थ की खोजने की क्षमताओं के कारण प्रतिष्ठित वैज्ञानिक खोज संस्थानों ने पहचान की है.

परिपक्व नहीं हैं हम प्रशिक्षण में

चीन के प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में चोंगक्विंग के हेचुआन पुलिस सिक्योरिटी ब्यूरो में पुलिस के कुत्तों की ब्रिगेड की देखरेख करने वाली यिन जिन ने बताया कि गिलहरियों के पास बहुत अच्छी सूंघने की क्षमता होती है. लेकिन हम इंसान कुतरने वाले जानवरों को प्रशिक्षित करने में कम परिपक्व रहे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि गिलहरियों के आने से चीनी पुलिस (Chinese Police) को काम करने में आसानी हो सकेगी. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

छोटी जगहों के अंदर जाने की क्षमता

कुत्तों की जगह गिलहरियों के चुनाव की प्रमुख वजह उनका छोटा होना बताया जा रहा है जिसकी वजह से वे ऐसी जगहों पर जा सकती हैं जहां कुत्ते नहीं जा सकते हैं. वे नशीले पदार्थों और गैर कानूनी पदार्थों को जटिल वातावरण में कोने कोने में सूंघ कर उन्हें खोजने में ज्यादा कारगर हो सकते हैं.

यिन जिन का कहना है कि गिलहरियों ने अभी तक अपने काम को बेहतरीन अंजाम दिया है. उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम बरसों के शोध का नतीजा था. उनकी सूंघने की क्षमता भी बहुत ही अच्छी पाई है जो नशीले पदार्थों की खोज के लिहाज से बहुत ही अच्छी कही जा सकती है. चीनी मीडिया में इससे संबंधित वीडियो भी देखा जा रहा है.

