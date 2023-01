Supernova: अंतरिक्ष में हर दिन अनगिनत घटनाएं होती रहती हैं. इनमें से बहुत कम ही हमारे अंतरिक्ष विज्ञानियों की नजर में आ पाते हैं. अंतरिक्ष में होने वाली जो घटनाएं वैज्ञानिकों की नजर में आ जाती हैं, उन पर वे लंबे समय तक शोध व अध्‍ययन करते रहते हैं ताकि उसके धरती और यहां मौजूद मानव जाति, जीव-जंतुओं व दूसरी चीजों पर पड़ने वाले असर का पता लगा सकें. ऐसी एक घटना करीब 350 साल पहले हुई थी. तब अंतरिक्ष में एक तारा फटा था. इसके अध्‍ययन से कई तथ्‍य सामने आए थे. अमेरिकी स्‍पेस एजेंसी नासा ने इस सुपरनोवा की तस्‍वीरें जारी की हैं.

अंतरिक्ष विज्ञानियों ने पाया कि इस तारे के फटने के बाद इससे करोड़ों गैलन दूध के बराबर कैल्शियम निकला है. इससे साफ हुआ कि हमारे शरीर में मौजूद महत्‍वपूर्ण तत्‍वों में से एक कैल्शियम दूध या धरती पर पाए जाने वाले दूसरी खाने-पीने की चीजों में ही नहीं पाया जाता है. बता दें कि जब भी कोई तारा फूटता है तो उसके अवशेष अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं. इन अवशेषों को सुपरनोवा कहा जाता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, स्‍पेस में मौजूद कुल कैल्शियम का करीब आधा सुपरनोवा के कारण ही तैयार हुआ है.

स्‍पेस एजेंसी ने नाम दिया है कैसियोपिया ए

अमेरिकी स्‍पेस एजेंसी नासा ने फटते हुए तारे की इमेज टवीट की है. नासा ने दावा किया है कि अंतरिक्ष में हुई इस घटना में लाखों गैलन दूध के बराबर कैल्शियम निकला है. नासा की शेयर की गई तस्‍वीर में एक तारे में धमाका होता हुआ दिख रहा है. नासा के मुताबिक, यह इस घटना की एक्स-रे इमेज है. इस तस्‍वीर में में फटते हुए तारे के अंदर मौजूद कैल्शियम को देखा जा सकता है. नासा ने इसे कैसियोपिया ए (Cassiopeia A) नाम दिया है. नासा के मुताबिक, यह 320 साल पहले फटे तारे के अवशेष हैं, जो हम देख पा रहे हैं.

Got calcium?

This image shows X-ray light from calcium in Cassiopeia A, the remnant of an exploded star. Calcium is one of many elements made in large stars and their explosions. How much? Enough for more than 10 million trillion trillion glasses of milk! #NationalMilkDay pic.twitter.com/j8JrZ5ewKb

— NASA Universe (@NASAUniverse) January 11, 2023