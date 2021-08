क्या महिलाओं के अधिकारों को लेकर दिखावा कर रहा है तालिबान

अजीत मजूमदार

तालिबान (Taliban) के अफगानिस्तान (Afghaistan) पर कब्जा करने से एक फिर इस्लामी कटट्टरपंथ दुनिया में चर्चित हो गया है. लोगों में आशंका है तालिबान देर सबेर अपने जुल्मी शासन को बहाल करने की कोशिश जरूर करेगा. इतना ही नहीं अफगानिस्तान की महिलाओं (Women in Afghanistan) में भी खासा खौफ का माहौल है. तालिबान एक तरफ तो खुद की नई और साफ छवि पेश करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरह वह खौफ पैदा करने के लिए महिलाओं पर जुल्म भी कर रहा है.

इस्लामिक कट्टरपंथ का पीआर

एक बात जो इस्लामिक आतंकवाद के बारे में नहीं मानी जाती है वह उसका बेहतरीन पब्लिक रिलेशन यानि जनसंपर्क. वह लोगों की कल्पनाओं में जादूगर की तरह काम करता है. आईएसआईएस ने हजारों लोगों को नारंगी जम्पसूट में खड़े कर उनके सिर को गोली से उड़ा दिया और वीडियो भेज कर दुनिया में दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया.

ख्वाबों की दुनिया

वहीं आईएसआईएस की पीआर टीम मोसुल या रक्का से लंदन या बर्लिन में किशोर मुस्लिम लड़कियों को उत्साह बढ़ाने वाले ब्रोशर बांटती है जिसमें खिलाफत के ख्वाबों की दुनिया का जिक्र होता है जिसमें जकूजी, होते मजे करने के लिए विला होते हैं और हीरो युवा मर्द दुनिया में इंसाफ और देखभाल के लिए लड़ाई लड़ते हैं.

इस तरह के जुल्म भी

जब मैं इन रिपोर्ट्स को लिख रहा हूं तालिबान अफगानिस्तान के हर घर के दरवाजे पर जा रहा है और मातापिता से अपने सेक्स की गुलामी से मुक्ति के लिए लड़ने की खातिर अपनी बेटी को उन्हें देने की बात कर रहा है. तालिबान खुद ऐसे वीडियो लीक कर रहा है जिसमें 11-12 साल की लड़कियों को गैंगरेप के लिए उनकी मांओं से छीना जा रहा है जिससे उन लोगों में दहशत पैदा हो जो पर्याप्त रूप से मुस्लिम नहीं हैं.

दुनिया के समाने

लेकिन काबुल में इंटरनेशनल मीडिया के कैमरों के सामने तालिबान ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में सभी को माफी दी जाएगी और महिलाओं से सरकार में शामिल होने की अपील भी की है. उन्होंने चार बुरकाधारी महिलाओं को जनता के बीच नारे लागने की अनुमति भी दी है और कुछ पत्रकारों को उनसे प्रेस मीट में सवाल जवाब करने के साथ स्टूडियो इंटरव्यू करने की अनुमति भी दी है.

महिलाओं के प्रति कथनी और करनी

तालिबान क संस्कृति आयोग के सदस्य इनामुल्लाह समनगनी ने यहां तक कहा है कि महिलाओं अफगानिस्तान के 40 साल से ज्यादा लंबे संकट सबसे ज्यादा और प्रमुख शिकार रही हैं. वहीं दूर किसी फुटबॉल स्टेडियम में नीले बुरकों में कुछ महिलाओं को सिर में गोली भी दाग दी जाती है.

और सोशल मिडिया पर

वहीं उदारवादी दुनिया, जिसने संसार से बहुत ही बुरे इस्लामिक जुल्मों का पूरा सफाया करने या कम करने का अभियान चलाया था, इस झांसे आते भी दिख रहे हैं और उन्होंने तालिबान के सहानुभूति में हैशटैग फ्रीडमऑफस्पीच भी शूरू कर दिया है.

Four women were protesting against the Taliban takeover in Kabul today. They were neither beaten, killed, raped or taken hostage, rather they were guarded and allowed to carry on with their protest by Taliban. #FreedomOfSpeech pic.twitter.com/vB6PF37trc

— Mirwais (@miirwais) August 17, 2021