Terror Groups In Manipur: कौन हैं 'पंगल' मुस्लिम? क्यों मणिपुर देश की कर रहे मांग?

Which terror group active in Manipur, People’s Liberation Army of Manipur: पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और उनके परिवार के सदस्यों सहित सात लोगों की मौत हो गई है. इस घटना के पीछे अलगाववादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (People’s Liberation Army) का हाथ बताया जा रहा है. यह घटना मणिपुर के चुराचंदपुर जिले के सिंघट सब डिविजन में हुई. एक काफिले में कमांडिंग ऑफिसर और उनका परिवार जा रहा था तभी आतंकवादियों ने घात लगाकर हमल कर दिया.

कौन है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी

यह एक अलगाववादी संगठन है जिसकी स्थापना एन. बिशेश्वर सिंह ने 25 सितंबर 1978 को की थी. यह आतंकवादी संगठन मणिपुर को एक अलग देश बनाने की मांग करता है. वैसे यह संगठन दावा करता है कि वह पूरे राज्य के लिए लड़ता है लेकिन राज्य के नागा, कुकिस और अन्य जनजाति समूह उसके साथ नहीं हैं. इसके लड़ाके मेइतेई (Meitei) और पंगल लोग हैं.

कौन हैं मेइतेई लोग

मेइतेइ यान मणिपुर के मूल बाशिंदे. ये राज्य की राजधानी इंफाल के आसपास बसे हुए हैं. इस जनजाति के लोग असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी बसे हुए हैं. मणिपुर की आबादी में करीब 53 फीसदी लोग मेइतेई हैं. इनकी आबादी पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यामांर भी है.

कौन हैं पंगल

मणिपुर के मुस्लिम लोगों को पंगल कहा जाता है. इस इलाके में करीब 7वीं शताब्दी से ये लोग रह रहे हैं. वैसे मणिपुर में कब इस्लाम आया इसके लेकर इतिहास में अलग-अलग बातें कही जाती हैं. ऐसा कहा जाता है कि यहां के मुस्लिम मंगोल वंश के हैं. 12वीं सदी में जब इस इलाके में मंगोल पहुंचे थे तब वे यहां अपने कुछ आदमियों को छोड़कर चले गए थे. ताकि ये इलाके की सुरक्षा कर सकें. इनका स्कीन कलर सफेद होता है और ये चीनी-तिब्बती भाषा बोलते हैं. यह भी कहा जाता है कि यह मेइतेई थे. क्योंकि ये मेइतेई भाषा बोलते हैं. मेइतेई चीन-तिब्बत की एक भाषा है.

भारतीय सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध

यह संगठन अपनी स्थापना के वक्त से ही भारतीय सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कर रहा है. यह भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और राज्य की पुलिस को निशाना बनाता रहता है. वैसे 1990 के दशक में इस संगठन ने अपनी तरफ से घोषणा की थी कि वह राज्य पुलिस के जवानों पर हमला नहीं करेगा.

1982 में इस संगठन के प्रमुख थॉडम कुंजबेहारी की मौत और अन्य नेताओं जैसे 1981 में एन. बिशेश्वर सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह संगठन थोड़ा कमजोर पड़ गया था. लेकिन 1989 में इस संगठन ने अपना एक राजनीतिक फ्रंट बनाया जिसका नाम रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ) रखा गया. इसने बांग्लादेश में एक निर्वासित सरकार बना ली और वहीं से संगठन को फिर से मजबूत करने लगा.

मणिपुर के चार क्षेत्रों में सक्रिय

यह संगठन मणिपुर के चार क्षेत्रों में सक्रिय है. हर क्षेत्र के लिए इसने अपने कमांडर बना रखे हैं. एक अनुमान के अनुसार इस संगठन के पास 4000 के करीब लड़ाके हैं.

बीते साल भी किया था असम राइफल्स पर हमला

इस आतंकवादी संगठन ने बीते साल 29 जुलाई को भी असम राइफल्स के जवानों को निशाना बनाया था. यह हमला राज्य के चंदेल जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास किया गया था. उसमें तीन जवान शहीद हो गए थे जबकि 6 अन्य घायल हुए थे.

मणिपुर में 7 आतंकी संगठन!

दि हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में सात आतंकी संगठन सक्रिय हैं. सुरक्षा बल इन्हें VBIGs कहते हैं. इसका मतलब यह है- वैली बेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स. यहां ये संगठन 1964 से ही सक्रिय हैं.