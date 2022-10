हर हजार साल में आते हैं खगोलीय तूफान, पेड़ों के छल्लों पता चलता है इनका

हाइलाइट्स पृथ्वी पर हर हजार साल में एक बार खगोलीय तूफान आते हैं. इनके प्रमाण पेड़ों के छल्लों में रिकॉर्ड की तरह दर्ज हो जाते हैं. इसका कारण खोजने में वैज्ञानिकों को बहुत मुश्किल हो रही है.

पृथ्वी के इतिहास में खगोलीय विकिरण (Cosmic Radiations) कि बारिश का रिकॉर्ड पेड़ों में दर्ज हो जाता है. विकिरण पृथ्वी की वायुमंडल (Atmosphere of Earth) से टकराते हैं जिससे नाइट्रोजन के परमाणुओं में बदलाव होता है और उससे कार्बन -14 नाम के रेडियोधर्मी परमाणु बनते हैं जिसे पौधे अवशोषित करते हैं और वे पेड़ों के छल्लों (Rings of The Trees) में जमा हो जाते हैं जिनसे वैज्ञानिकों को इस तरह की घटनाओं के होने का पता चलता है. लेकिन उनके लिए यह सबसे बड़ी पहेली यही है कि इस तरह के तूफान आते क्यों हैं. इसके कारण जानने के लिए वैज्ञानिकों कई तरह की व्याक्याओं को परखने का प्रयास किया लेकिन इसे अभी तक सुलझा ही नहीं पाए हैं.

कारणों का पता नहीं

इस तरह की बड़ी घटनाओं का मियाके घटनाएं कहा जाता है और ये हर हजार साल में एक बार होती हैं. लेकिन इसके कारणों का अभी पता नहीं चला है. इस विषय पर कई तरह के शोध हो रह हैं. लेकिन नए अध्ययन में पाया गया है कि इसके कारणों में से सुझाया गया सबसे बड़ा मत, सौर ज्वाला, इसकी सटीक व्याख्या नहीं कर पाएगा.

और ज्यादा जानने की जरूरत

इन तूफानों के आने के कारणों का पता लगाना आसान काम नहीं हैं. खास तौर पर जब हमारे पर इन घटनाओं के होने के बहुत ही पुष्ट प्रमाण नहीं हैं. ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी के खगोलभौतिकविद बैन्जामिन पोप का कहना है कि हमें इस बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है क्योंकि आज अगर इस तरह की घटना हुई तो बहु ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है.

क्या क्या होगा नुकसान

ऐसी घटना होने पर वह हमारी तकनीक को नष्ट कर देगा जिसमें सैटेलाइट, इंटरनेट के तार, लंबी दूरी की तारे और ट्रांसफॉर्मर तक नष्ट हो सकते हैं. इसका वैश्विक अधोसंरचना पर अप्रत्याशित असर पड़ेगा. बेशक इतिहास में इस तरह के तूफान आने के संकेत हमें मिलते रहे हैं जिनसे रेडियोकार्बन बनता है जो पेड़ के छल्लों में रिकॉर्ड की तरह दर्ज हो जाता है.

