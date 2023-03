क्या कहता है विज्ञान: क्या है गुरु ग्रह के विशाल लाल धब्बे का रहस्य?

हाइलाइट्स गुरु सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसका विशाल लाल धब्बा एक रहस्यमयी आकृति है. गुरु ग्रह पर एक बहुत ही विशाल तूफान के रूप में यह अपने रंग के कारण मशहूर है. वैज्ञानिक लंबे समय से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यह इतने समय तक बना कैसे रहा.

सौरमंडल के हर ग्रह की अलग अलग पहचान होती है, कुछ को दूर से खुली आंखों से यानि कि बिना किसी दूरबीन की मदद से ही पहचाना जा सकता है. पृथ्वी के बारे में कई लोगों का मानना है कि दूर से यह एक नीले कंचे की तरह दिखती है, तो वहीं मगल ग्रह की लालिमा उसकी पहचान बनाती है. शनि के वलय उसे उसकी विलक्षण पहचान देते हैं. उसी तरह गुरु ग्रह को उसके ग्रेट रेड स्पॉट यानि विशाल लाल धब्बे से पहचाना जाता है. इस तरह का धब्बा सौरमंडल के किसी और ग्रह तो क्या, अभी तक के खोजे गए किसी बाह्यग्रह में भी दिखाई नहीं दिया है, लेकिन आखिर यह धब्बा क्या है और कैसे बना? इस बार यही जानने का प्रयास करते हैं कि इस बारे में क्या कहता है विज्ञान (What does Science Say)?

क्या कोई तूफान?

गुरु ग्रह एक गैसीय ग्रह है और बाहर से गुरु जैसा दिखाई देता है वह उसका वायुमडंल ही होता है यानि जो लाल धब्बा गुरु का दिखता है वह उसके वायुमंडल की एक विशेष आकृति है जिसके आगे पृथ्वी के वायुमंडलीय आकृतियां (जैसे की चक्रवाती तूफान) कुछ भी नहीं हैं वैसे तो इसकी व्याख्या के लिए कई तरह की कल्पनाएं की गई हैं, लेकिन सबसे नजदीकी किसी विशाल तूफान की आकृति को दर्शाती लग रही है.

कितना बड़ा और पुराना?

पृथ्वी पर सबसे विशाल हरिकेन या चक्रवाती तूफान करीब एक हजार मील लबें और 200 मील प्रतिघंटा की रफ्तार वाले होते हैं. लेकिन गुरु ग्रह पर यह विशाल लाल धब्बा पृथ्वीसे ही 1.3 गुना ज्यादा बड़ा है और यहां की हवाएं 400 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं. गणनाओं के आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान यह है कि यह धब्बा कम से कम 150 साल या ज्यादा से ज्यादा 400 या उससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है. जबकि पृथ्वी का सबसे लंबा तूफान केवल 31 दिन ही लंबा चला था.

गुरु का आकार भी वजह?

लेकिन इतना विशाल तूफान इतने लंबे समय तक कैसे चल सकता है यह एक सवाल है. इसकी वजह खुद गुरु ग्रह एक कारक है क्योंकि गुरु पृथ्वी से करीब एक हजार गुना ज्यादा बड़ा है, फिर भी गैस से ही बना हुआ है यानि यहां कोई ठोस सतह या जमीन नहीं हैं जो पृथ्वी की तरह इस तूफान को कम कर सके. लेकिन फिर भी यह काफी नहीं है कि इसका आकार इतना बड़ा हो जाए.

इसका आकार पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है लेकिन यह अब यह कम हो रहा है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

एक कन्वेयर बेल्ट की तरह

विशाल लाल धब्बा इतना लंबा है क्योंकि यह दो शक्तिशाली जेट धाराओं के बीच में स्थित है जिनकी दिशा एक दूसरे से विपरीत है. वैज्ञानिकों का दावा है कि तूफान एक चक्र की तरह घूम रहा है जिसमें ये दो धाराएं कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रही हैं. लेकिन इतना लंबा अंतराल होने के बाद भी यह धब्बा लगातार सिकुड़ रहा है.

कितना छोटा हो रहा है आकार

19वीं सदी के अंत में इसका आकार पृथ्वी से चार गुना ज्यादा बड़ा था, लेकिन 1979 में तक वॉयजर 2 अतंरिक्ष यान जब गुरु ग्रह के पास से गुजरा था तब तक इसका आकार पृथ्वी के दो गुने आकार की ही तरह रह गया था. आज यह धब्बा पृथ्वी से केवल 1.3 गुना आकार का रह गया है और संभव है कि आज के युवाओं के जीवनकाल में ही यह खत्म भी हो सकता है.

हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसके सिकुड़ने की पुष्टि की है. (तस्वीर: NASA)

लाल रंग भी रहस्य

पिछले कई सालों से नासा के जूनो अंतरिक्ष यान की नई तस्वीरों और आंकड़ों के जरिए वैज्ञानिक गुरु और उसके इस विशाल लाल धब्बे का अध्ययन कर रहे हैं. वे यह जानने का भी प्रयास कर रह हैं आखिर यर धब्बा लाल रंग का ही क्यों दिखाई देता है. इस पर प्रचलित मत यही है कि सूर्य से आने वाले खगोलीय या पराबैगनी विकिरण गुरु के वायुमंडल में स्थित अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड से प्रतिक्रिया कर रही हैं जिससे यह लाल रंग बन रहा है.

लाल धब्बे के सिकुड़ने की पुष्टि हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीरों से भी हो रही है. हबल ने इस धब्बे के आसपास ऐसे तूफानों का पता लगाया है जो चक्रवाती और प्रतिचक्रवाती होकर एक दूसरे से मिल कर अपना आकार बड़ा कर सकते हैं जिसका विशाल लाल धब्बे के आकार पर प्रतिकूल असर हो सकता है. वहीं वैज्ञानिकों को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इस मामले में और साफ और सटीक जानकारी की उम्मीद है जिससे इस पर ज्यादा और साफ रोशनी पड़ सकेगी.

