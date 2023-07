क्या कहता है विज्ञान: क्या विद्युतचुम्बकीय तरंगे महसूस कर सकता है हमारा दिमाग?

हाइलाइट्स कौन हैं ओपनहाइनर, जिन पर बनी हॉलिवुड मूवी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है? प्रकाश जैसी तरंगों को इंसान का दिमाग आंखों के जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर समझ पाता है. फिर भी इस विषय पर शोध कभी कम नहीं हुए हैं क्या दिमाग इन तरंगों को समझ सकता है?

आज की दुनिया के इंसान के जीवन की बिना विद्युतचंबकीय तरंगों के कल्पना करना असंभव है. इंसान की सभी विकास आर्थिक और अन्य क्रियाएं या तो विद्युतचुंबकीय तरंगों के उपयोग या उनसे संबंधित तकनीक पर निर्भर हैं. प्रकाश हो, रेडियो तरंगों का उपयोग हो या किसी भी तरह का विकरण इंटरनेट से लेकर कृषि हर गतिविधि में विद्युतचुम्बकीय तरंगों या उससे संबंधित उपकरणों का उपयोग होता है. इन तरंगों में से अधिकांश का उपयोग हम उपकरणों के जरिए करते हैं तो प्रकाश को हमारी आंखे देखने के लिए उपयोग में लाती हैं. लेकिन क्या हमारा मस्तिष्क इन तरंगों का महसूस कर सकता है. इस पर क्या कहता है विज्ञान (What Does Science Say)?

कई तरह के विद्युत तरंगें

विद्युतचुम्बकीय तरंगें ऊर्जा के पैकेट के रूप में हमारे आसपास संचारित होती हैं. ये किसी माध्यम की मोहताज नहीं होती बल्कि माध्यम इनके रास्ते में व्यवधान पैदा कर सकते हैं. कुछ तरंगों में ऊर्जा कम होती है तो कुछ तरंगों में ज्यादा ऊर्जा. सबस कम ऊर्जा रेडियो तरंगों में होती है तो वहीं सबसे अधिक ऊर्जा गामा विकिरण में होती है. लेकिन यह हमारे आसपास से लगभग नहीं के ही बराबर गुजर पाती हैं. जब तक कि आप किसी परमाणु संयंत्र या विशाल तारे के विस्फोट के पास ना हों.

प्रकाश की तरंगें होती हैं खास

फिर भी कुछ तरंगों को इंसान देख सकता है ये प्रकाश या प्रकाशीय तरंगें कहलाती हैं. लेकिन हमारा दिमाग इन्हें सीधे महसूस नहीं करता है बल्कि आंखों की देखनी की क्षमता के जरिए दिमाग उन्हें समझ पाता है. लेकिन सीधे तौर पर महसूस नहीं कर सकता है. लेकिन अधिकांश तरह के विद्युतचुम्बकीय तरंगें हममें से होकर गुजर जाती हैं.

तरंगों का अप्रत्यक्ष अहसास

यह शोध का विषय रहा है कि क्या विद्युतचुम्बकीय तरंगें मस्तिष्क पर असर नहीं डालती और अगर कुछ तरंगें असर डालती हैं तो क्या दिमाग उन्हें महसूस कर नहीं कर सकता है. यह एक अनुभव जन्य तथ्य है कि दिमाग अपने आप विद्युतचुम्बकीय तरंगों को महसूस नहीं कर सकता है. प्रत्यक्ष तौर पर दिमाग कुछ तरंगे “महसूस” कर सकता है, लेकिन क्या अन्य तरंगों को भी दिमाग अप्रत्यक्ष तौर पर भी “महसूस” कर सकता है या नहीं यह एक सवाल है.

तरंगों का रंगों में बदलना

दिमाग को कुछ विद्युतचुम्बकीय तरंगों को समझने में मदद करने के लिए से आंखें सहायक होती हैं. आंखें प्रकाश को महसूस कर दिमाग को दृश्य प्रदान करने का काम करती हैं. यानि दिमाग भी रोशनी को खुद ब खुद महसूस नहीं कर सकता, बल्कि दिमाग का बड़ा हिस्सा प्रकाश को समझने में लग जाता है. आंख के पीछे के करोड़ों कोशिकाएं विद्युत संकेत पैदा करती हैं जब उन पर तरंग पड़ती है. तरंग की ऊर्जा के अनुसार कोशिकाएं रंगों के संकेत भेजती हैं.

प्रकाश और अवरक्त तरंगों को समझना

दिमाग इन्ही संकेतों को समझकर तस्वीर बनाता है और दृश्य के मायने निकालने के काम शुरू हो जाता है. लेकिन सभी जानवर और जीवजंतु इंसान की तरह नहीं देख पाते हैं.कुछ अलग भी होते हैं जैसे तितली पराबैंगनी विकिरण को पहचान सकती है जबकि इंसान नहीं. लेकिन अवरक्त तरंगें इंसान भले ही देख नहीं पाए लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर महसूस जरूर कर सकता है हमें इन गर्मी या ऊष्मा के नाम से जानते हैं. धूप में या तपते सूरज की रोशनी में हमें इन तरंगों को महसूस करते हैं और दिमाग गर्मी के तौर पर इन्हें पहाचनता है.

लेकिन अन्य तरंगों जैसे रेडियो तरंगों या एक्स रे विकिरणों को समझने के लिए इंसान तकनीक की मदद लेते हैं. जैसे रेडियो तकनीक के जरिए हमे विद्युत ऊर्जा को रेडियो तरंगों में बदल सकते हैं जैसा कि रेडियो स्टेशन करता है. को एक्स रे का चिकित्सा के क्षेत्र में अलग ही उपयोग होता है. जिसकी फिल्म प्रकाश की तस्वीर के तौर पर दिमाग आंखों के जरिए समझता है. फिर भी दिमाग विद्युतचुम्बकीय तरंगों की पहचान करने में या दूसरे अंगों की मदद से समझने में सक्षम नहीं होता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस दिशा में प्रयास छोड़ दिए गए हैं.

Tags: Brain, Research, Science