क्या कहता है विज्ञान: डायनासोर विलुप्त हो गए लेकिन पक्षीकैसे बच गए?

हाइलाइट्स पक्षी आज से 16 साल करोड़ पहले पृथ्वी पर अस्तित्व में आए थे. 10 करोड़ साल तक पक्षी और डायनासोर पृथ्वी पर साथ ही रहे थे. 6.6 करोड़ साल पहले आए महाविनाश में केवल बिना दांत वाले पक्षी ही बच सके थे.

यह बात बहुत से लोग जानते हैं कि पक्षी डायनासोर (Dinosaurs) वे वंशज हैं. लेकिन यह बात कम लोग जानते हैं वे डायनासोर के युग में ही आज से करीब 16 करोड़ साल पहले विकसित होने लगे थे और जहा 6.6 करोड़ साल पहले आए महाविनाश की घटना के कारण आए जलवायु परिवर्तन में जहां डायनासोर खुद को जिंदा नहीं रख पाए थे. वहीं पक्षी (Birds) ना केवल जिंदा रहे बल्कि समय के साथ विकसित भी होते रहे. लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पक्षी तो बचने में सफल रहे लेकिन डायनासोर नहीं. इस बारे में क्या कहता है विज्ञान (What does Science say)?

डायनासोर से अलग हुए पक्षी

पक्षी और डायनासोर एक साथ 10 करोड़ साल तक साथ रहे लेकिन पक्षी डायनासोर से ड्रोमियोसोर नाम के समूह से अलग होना शुरू हुए जो पंखों वाले थेरोपॉड के परिवार से थे जसमें वेलोसिरैप्टर शामिल थे. लेकिन 6.6 साल पहले आज के मैक्सिको के ऊपर एक विशाल क्षुद्रग्रह का पिंड पृथ्वी से टकराया जिससे जलवायु परिवर्तन की घटनाओं का ऐसे सिलसिला चला कि महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई.

कुछ पक्षी रह गए जिंदा

इसी महाविनाश की घटना में डायनासोर तो पूरी तरह से विलुप्त हो गए लेकिन कुछ पक्षी जिंदा रह गए, लेकिन सवाल यही है कि ऐसा हो कैसे गया. वैज्ञानिक भी इस बात की पड़ताल करने में लगे हैं आखिर पक्षी उस महाविनाश में बच कैसे गए. जीवाश्मों के लंबे अध्ययनों से जमा किए प्रमाणों के आधार पर इस सवाल का जवाब तलाशा.

बिना दांतों के पक्षी

आज के पक्षियों के दांत नहीं बल्कि चोंच होती है जो कई आकार और आकृति की होती है जिनका उपयोग खाने और पानी पीने के लिए करते हैं. लेकिन डायनासोर के समय के कुछ पक्षियों के दांत हुआ करते थे जबकि कुछ के दांत नहीं होते थे. क्षुद्रग्रह के टकराने के बाद जो महाविनाश हुआ उससे दांतों वाले सभी पक्षी भी विलुप्त हो गए थे. कई वैज्ञानिकों लगता है कि दांत ना होने से ही पक्षियों को बचने में मदद मिल सकी.

डायनासोर (Dinosaurs) और पक्षी दोनों ही अंडे देते रहे जो साबित करताहै कि पक्षी डायनासोर के पक्षी के पूर्वज थे. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

खुराक में अंतर

हर बिना दांत के पक्षी का जीवास्म दर्शाता है कि वे पौधों पर आधारित ज्यादा भोजन कर सके जिसमें फल और बीज शामिल थे. इसका मतलब यही हुआ कि वे दूसरे जानवरों की खाने पर ज्यादा निर्भर नहीं थे जैसा कि दांत वाले पक्षियों के साथ था. इन वैज्ञानिकों लगताहै कि खुराक का यह अंतर ही क्षुद्रग्रह के टकराव के बाद फायदेमंद साबित हुआ.

क्या हुआ टकराव से

जब क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकाराया तो उससे तुरंत ही सुनामी और भूकंप आने लगे. बहुत ज्यादा गर्मी से जंगलों में आग लग गई और हमीनों तक हवा में धूल चारों तरफ फैल गई जिससे सूर्य की रोशनी पेड़ों को नहीं मिली. इससे पौधे खाने वाले जानवरों क लिए भोजन कम हो गया और उनमें से बहुत से विलुप्त होने लगे जिससे उन्हें खाने वाले जानवरों की मुसीबत हो गई.

डायनासोर (Dinosaurs) के अलावा पक्षी उड़ने वालों डायनासोर के साथ भी लबे समय तक रहे थे. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

कैसे बचे पक्षी

इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से जानवरों की प्रजातियां मर गईं और पौधे तो पहले ही सूर्य की रोशनी को तरस रहे थे. ऐसे में पक्षियों के लिए भोजन भी बहुत मुश्किल हो गया. पर बिना दांतों के पक्षी जमीन खोद कर उसमें दबे दाने या बीज खा सकते थे और इस वजह से वे बचे रहने में सफल हो गए होंगे. इसके अलावा भी कुछ और कारक भी थे जिससे बिना दांतों के पक्षी खुद को जिंदा रख पाए.

फिलहाल यह एक रहस्य ही है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है. विज्ञान में पहले विचारों कोउपलब्ध जानकारी और ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है जिसके बाद उनका या तो परीक्षण किया जाता है या फिर उनके समर्थन में और प्रमाण जुटाए जाते हैं. इससे या तो वह विचार स्वीकार कर लिया जाता है या फिर खारिज होता है. इसी तरह से वैज्ञानिक पक्षियों के विकास की कहानी में सुधार करते हैं और नई जानकारी भी जोड़ते रहते हैं. यह एक सतत प्रक्रिया है जो जारी है.

