क्या कहता है विज्ञान: क्यों खास महत्व रखती हैं गुरुत्व तरंगें?

हाल के कुछ सालों में दुनिया के खगोलीय वैज्ञानिकों का अध्ययन के लिए रुझान गुरुत्व तरंगों की ओर ज्यादा झुका है. इन तरंगों के जरिए वे ना केवल दशकों से उलझे हुए ब्लैक होल से संबंधित जवाबों का हल जानने की उम्मीद कर रहे हैं बल्कि रहस्यमयी डार्क मैटर, डार्क ऊर्जा जैसी अवधारणों की पुष्टि का भी जरिया होने की उम्मीद कर रहे हैं. पिछले महीने ही वैज्ञानिकों ने पूरे ब्रह्माण्ड में गुरुत्व तरंगों की विशाल लहरें फैलने की पुष्टि की थी. जिन्होंने इनमें अध्ययन के प्रति रुचि को और बढ़ा दिया है. लेकिन क्या वास्तव में गुरुत्व तरंगें इतनी महत्वपूर्ण हैं. इसको लेकर क्या कहता है विज्ञान (What does science say)?

क्या होती हैं गुरुत्व तरंगे?

गुरुत्व तरंगे स्पेस टाइम के ताने बाने में छोटी हलचलें होती है जो प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं,. इनके अस्तित्व को अवधारणा सबसे पहले 1905 में दी हेनरी पोइनकेयरे ने थी और उसके बाद अलबर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में इनका विचार दिया था जिससे ये बहुत प्रचलित हुईं. 1980 में इनके अप्रत्यक्ष अवलोकन हो सका था. लेकिन इनके अस्तित्व की पुष्टि सौ साल बाद हो सकी थी.

इन तरंगों का बर्ताव

आइंस्टीन का कहना था कि गुरुत्व तरंगे वैसा ही बर्ताव करती हैं जैसी कि पानी की सतह किसी बल के प्रभाव में आकर करती है जिसमें तरंगें पैदा हो जाती है. गुरुत्व तरंगें भी स्पेस टाइम को उसी तरह से प्रभावित करती हैं. पदार्थ इसी तरह से गुरुत्व का प्रभाव पैदा करता है जिसमें अंतरिक्ष ताना बाना और भार पिंड का स्वरूप होता है. लेकिन ये तरंगें तुलनात्मक तौर पर बहुत ही कमजोर तंरगें होती हैं और इनका मापन बहुत मुश्किल होता है.

नहीं होता है इंसानों पर कोई असर

जब अंतरिक्ष में भारी पिंड त्वरण के साथ तेजी से गतिमान होते हैं. उनसे अंतरिक्ष में अदृश्य लेकिन बहुत तेज हलचल होती है जिन्हें गुरुत्व तरंगें कहा जाता है. जून 2023 में पूरे ब्रह्माण्ड में यही तरंगे बहुत प्रभावी तरह से हर तरफ फैली थीं. लेकिन ये तरंगे जैसा कि बताया गया बहुत कमजोर होती है और हम इंसानो पर उनका असर लगभग नहीं के बराबर ही होता है.

गुरुत्व तरंगों का अवलोकन एक बहुत ही मुश्किल काम है. इसके लिए बहुत ही बड़ी और खास तरह की प्रयोगशाला की जरूरत होती है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Wikimedia Commons)

अदृश्य और लगभग प्रभावहीन तरंगें!

इन तरंगों को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इन्हें व्यवहारिक तौर पर महसूस कर सकते हैं. जर्मनी के मैक्स प्लैंक इसंटीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के निदेशक माइकल क्रैमर कहते हैं कि जब भी गुरुत्व तरंगे हम से और हमारे आपसाप की हर चीज से हो कर गुजरती है तो वह हमारे शरीर में संकुचित और उसका खिंचाव करती है. हमारे शरीर मे यह बदालव केवल एक न्यूट्रॉन के आकार के जितना होता है जिसका हमें अहसास तक नहीं हो पाता है.

क्या हैं इनके स्रोत

प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए ये तरंगों रास्ते में आने वाली हर चीज को संकुचित और विस्तारित करने का काम कर सकती हैं, इसलिए बिना किसी संवेदनशील और उन्नत उपकरम के हम उन्हें नहीं पकड़ सकते है. इन तरंगों के स्रोत में तारों का असमान विस्फोट, सुपरनोवा, विशाल द्विज तारों का तंत्र या ब्लैक होल का द्विज तंत्र, ब्लैक होल के विलय, न्यूट्रॉन तारों का विलय आदि शामिल हैं जिनसे निकली तरंगों को उपकरणों द्वारा पकड़ा जा सकता है.

गुरुत्व तरंगों से ब्लैक होल, उनके विलय, टकराव आदि कई गुत्थियों को सुलझाने में सहायता मिलेगी. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Wikimedia Commons)

पर गुरुत्व तरंगों का अध्ययन क्यों?

गुरुत्व तरंगें कई ऐसे सवालो के जवाब दे सकती हैं जो हमें विद्युतचुम्बकीय तरंगों के अध्ययन और अन्य तरीकों से नहीं मिल सके हैं इनमें सबसे उलझे हुए ब्लैक होल भी शामिल हैं. इनसे डार्क मैटर के बारे में जानकारी मिल सकती है क्योंकि डार्क मैटर विद्युतचुम्बकीय तरंगों से अप्रभावित होते हैं, लेकिन गुरुत्व पर और गुरुत्व तरंगों पर भी प्रभाव डालते हैं. इसी तरहसे सुपरमासिव ब्लैक होल उनकी उत्पत्ति उनके अतिविशालकाय आकार जैसे कई सवालों के जवाब गुरुत्व तरंगें दे सकती हैं.

