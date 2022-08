क्या कहता है विज्ञान: आखिर कैसे काम करता है सूर्य?

हाइलाइट्स सूर्य पिछले 4.5 अरब सालों से लागातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है. इसमें केवल हीलियम और हाइड्रोजन ही तत्व रूप में मौजूद हैं. इसमें नाभकीय संलयन प्रतिक्रिया के कारण इतनी मात्रा में ऊर्जा निकलती है.

पृथ्वी (Earth) पर जीवन को संभव बनाए रखने में सूर्य (Sun) की सबसे बड़ी भूमिका कही जा सकती है क्योंकि यही सभी ऊर्जाओं (भूगर्भीय ऊर्जा को छोड़कर) का मूल स्रोत है. धर्मों में भी सूर्य को जीवन दायक मान कर पूजा गया है. लेकिन सूर्य आखिर काम कैसे करता है. आखिर क्यों इस आग के गोले से आग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं अरबों सालों तक सूर्य सलामत ही रहेगा यानि आग ऊर्जा प्रदान करता ही रहेगा. आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है विज्ञान (What does Science say).

केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बना है सूर्य

विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो सूर्य वास्तव में एक 4.5 अरब साल पुराना तारा है जिसमें भारी मात्रा में हीलियम और हाइड्रोजन गैस भरी हुई है. इसके प्रचंड भार के के कारण ही इसका गुरुत्वाकर्षण बल इसके हाइड्रोजन और हिलियम को भी अपने अंदर रोक कर रखता है और एक विशाल परमाणु संयंत्र की तरह यह ऊर्जा पैदा करता रहता है.

जी2 श्रेणी का तारा

ब्रह्माण्ड के दूसरे तारे जहां पृथ्वी से कई प्रकाशवर्ष की दूरी पर हैं, सूर्य से प्रकाश आने में केवल 8 मिनट कुछ सेकेंड का समय लगता है. इस लिहाज से यह हमारे बहुत पास स्थित तारा है. वास्तव में वैज्ञानिक सूर्य को उसके तापमान और उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा के आधार पर जी2 श्रेणी के तारा करार देते हैं.

सूर्य की संरचना

सूर्य के केंद्र उसके त्रिज्या का 25 प्रतिशत हिस्सा उसका क्रोड़ कहलाता है. जबकि उसका बाहरी हिस्सा या परत उसका 30 प्रतिशत हिस्सा कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है और बीच के 45 प्रतिशत हिस्से को रेडिएटिव जोन कहते हैं. इसके अलावा उसके वायुमंडल के जिस हिस्से को हम देख पाते हैं आउसे फोटोस्फियर, लाखों करोड़ो मील बड़ी बाहारी वायुमंडल की परत को कोरोना और दोनों केबीच के हिस्सा जो फोटोस्फियर से गर्म होता है उसे क्रोमोस्फियर कहते हैं.

सूर्य (Sun) के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग विशेषताएं होती है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

सूर्य के क्रोड़ में है ऊर्जा का रहस्य

सूर्य के क्रोड़ पर गुरुत्व सारे भार को अंदर की ओर खींच कर दबाव बनाता जिससे हाइड्रोजन परमाणु मिलकर नाभकीय संलयन प्रक्रिया शुरू करते हैं जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु मिल कर हिलियम-4 का अणु बनते हैं और प्रचंड मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है. दो हाइड्रोजन परमाणुओं और एक हीलियम परमाणु के भार के अंतर का पदार्थ ही इसी ऊर्जा में बदलता है. इसमें आइंस्टीन E=mc2 का सूत्र लागू होता है. यही ऊर्जा पराबैंगनी, एक्स रे, प्रकाश, अधोरक्त, माइक्रो और रेडियो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है.

और महीन कणों का विकिरण

इन तरंगों के अलावा और भी तरहके विकिरण सूर्य से उत्सर्जित होते हैं इसमें न्यूट्रीनो और प्रोटोन जैसे आवेशित और ऊर्जा वाले कण भी शामिल होते हैं जो मिलकर सौर पवन का निर्माण करते हैं. ये अलग बात है कि पृथ्वी का मैग्नोटोस्फियर और वायुमंडल इन विकिरण और पराबैंगनी विकिरण को धरती तक पहुंचने नहीं देता है.

सूर्य (Sun) के वायुमडंल में होने वाले बदलाव पूरे सौरमंडल को प्रभावित करते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

बाहर की दो प्रमुख जोन

क्रोड़ के बाद रेडिएटिव जोन में ऊर्जा फोटोन के रूप में बाहर की ओर निकलती है. इसे गैस के अणु अवशोषित कर गर्म होते हैं और फिर से उसे आवृत्ति के फोटोन को उत्सर्जित करते हैं. इस तरह के करीब 1025 चक्रों के बाद फोटोन सतह तक पहुंच पाता है. इसके बाद कन्वेक्टिव जोन में संवहन धाराएं चलती है जो ऊर्जा को सतरह तक ले जाती हैं ये धाराएं गर्म और ठंडी गैस के बीच चलती हैं. कई अंतरक्रियाएं होने के कारण फोटोन को सूर्य की सतह तक पहुंचने में एकसे दो लाख सालों का समय लग जाता है.

सूर्य का भी एक वायुमडंल है जो फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर और करोना से बना है. फोटोस्फियर सबसे निचलना क्षेत्र है जिसे हम देख सकते हैं. सूर्य सतह का मतलब ही फोटोस्फियर होता है. 300 से400 किलोमीटर चौड़े इस इलाके का तापमान 5800 केल्विन तक होता है. इसके बाद दो हजार किलोमीटर चौड़ी दस हजार केल्विन तक के तापमान वाली क्रोमोस्फियर की परत आती है. यहां फोटोस्फियर से गैसे की लाखों लपटें निकलती हैं जिन्हें स्पाइकल्स कहते हैं. इसके बाद लाखों किलोमीटर चौड़ी अंतिम परत कोरोना होती है. यहां औसतल तापमान 20 लाख डिग्री केल्विन तक होता है कहा जाता है कि सूर्य के चुंबकत्व की वजह से यह परत इतनी गर्म होती है. सूर्य के वायुमंडल मे ही सौरज्वाला, और सौरपवन जैसी परिघटनाएं आकार लेती हैं और इसी में हर 11 साल में सौर चक्र के बदलाव होते हैं.

