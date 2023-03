क्या कहता है विज्ञान: कितना बड़ा क्षुद्रग्रह कर सकेगा पृथ्वी के जीवन का खात्मा?

हाइलाइट्स क्षुद्रग्रह पहले भी पृथ्वी से टकरा कर विनाश फैला चुके हैं. 6.5 करोड़ साल पहले 11-12 किलोमीटर बड़े क्षुद्रग्रह ने दुनिया में सर्वाधिक तबाई मचाई थी. पूरे जीवन का सफाया करने के लिए इससे करीब 8-9 गुना बड़े क्षुद्रग्रह की जरूरत होगी.

आए दिन पृथ्वी की ओर क्षुद्रग्रहों के आने की खबरें आती रहती हैं और लोग यह जानना चाहते हैं कि कहीं को क्षुद्रग्रह या उल्का पृथ्वी से टकराने वाला तो नहीं हैं. नासा ने इसके लिए एक विशेष तंत्र तैयार किया हुआ है जो इस बात की निगरानी करता है कि कौन से पिंड पृथ्वी की ओर आ रहे हैं और साथ ही यह भी ऐलान किया जाता है कि यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से कितनी पास से गुजरेगा. लेकिन क्या कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराएगा तो उसे पृथ्वी पर जीवन खत्म करने के लिए कितना बड़ा होने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है विज्ञान (What does Science Say)?

पहले भी टकरा चुके हैं क्षुद्रग्रह

ऐसा नहीं है कि पृथ्वी से कभी क्षुद्रग्रह टकराए ही नहीं हैं. छोटे क्षुद्रग्रह पहले भी पृथ्वी से टकराए हैं और उनसे भारी मात्रा में विनाश भी हुआ है. इसी लिए पुराने जमाने से लोग आसमानी आफत से डरते रहे हैं. अब तक पृथ्वी गिरे क्षुद्रग्रहों में से सबसे ज्यादा विनाश तब हुआ था जब मानव का पृथ्वी पर विकास ही नहीं हुआ था.

कितना बड़ा था वह

आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ा क्षुद्रग्रह टकराया था जिससे ना उड़ पाने वाले डायनासोर की सभी प्रजातियों को समूल नाश हो गया था. पृथ्वी के इतिहास में इंसानों के लिए डायनासोर सबसे रोचक जानवरों में से एक है. उस क्षुद्रग्रह का आकार करीब 11 से 12 किलोमीटर का था. इसे पृथ्वी पर अब तक का गिरा सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह माना जाता है.

क्या असर हुआ था उसका

आज की मैक्सिको की खाड़ी पर गिरे उस क्षुद्रग्रह से पृथ्वी पर एक साथ बहुत सारे बदलाव आए और महाविनाश की एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी जिसमें पृथ्वी के करीब 75 फीसद जीव खत्म हो गए थे. टकराव से पूरी पृथ्वी पर धूल छा गई थी जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचना बंद हो गई थी, तापमान पहले बहुत ज्यादा बढ़ गया था और सुनामी और ज्वालामुखी की घटनाएं भी बहुत बढ़ गई थीं.

6.5 करोड़ साल पहले क्षुद्रग्रह के टकराव से आए महाविनाश ने तीन चौथाई जीवन खत्म कर दिया था. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Wikimedia Commons)

कितना बड़ा क्षुद्रग्रह

अगर आज ऐसी घटना पृथ्वी पर हो जाए तो अरबों लोगों की एक ही बार में मौत हो जाएगी और पृथ्वी का अधिकांश पादप जीवन यानि पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे. लेकिन फिर भी बचने वालों की भी आबादी बहुत ही कम नहीं होगी. लेकिन कितना बड़ा क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराए कि पृथ्वी का पूरा जीवन ही खत्म हो जाए, इस पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि उसका आका करीब 96 किलोमीटर की चौड़ाई का होना चाहिए.

किस तरह से होगा विनाश

लेकिन छोटी चट्टानें भी बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकते हैं. एक वैज्ञानिक आंकलन के अनुसार केवल 0.8 किलोमीटर बड़े क्षुद्रग्रह का टकराव ही 100 अरब ट्राइनाइट्रोटॉल्वीन के धमाके के बराबर होता है. जबकि 48 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक घर का आकार का क्षुद्रग्रह एक मील तक बनी सभी इंसानी संरचानाओं की चूरे में बदल देगा. वहीं 20 मंजिला इमारत 8 किलोमीटर तक सबकुछ तबाह कर देता है.

पूरी पृथ्वी पर जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बहुत बड़े क्षुद्रग्रह को सीधे टकराना होगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर:shutterstock)

कहां होगा टकराव इसका भी असर

इस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है कि क्षुद्रग्रह का टकारव कहां होगा. जैसे कि महासागर में गिरने और किसी जमीन पर पर्वत या मैदान से टकराने का अलग अलग असर हो सकता है. वहीं किसी सुसुप्त ज्वालामुखी से भी क्षुद्रग्रह का टकराव एक बहुत बड़ी विनाशकारी घटना हो सकती है. कई जगह यह टकराव बड़ा भूकंप तो कहीं कयामती सुनामी तक ला सकती है.

फिलहाल निकट भविष्य में ऐसा कोई क्षुद्रग्रह नहीं है जो पृथ्वी पर इस तरह की विनाशकारी घटना पैदा कर सके. इसके लिए दो शर्तें पूरा होना बहुत जरूरी है. एक तो बड़ा आकार और दूसरा निश्चित टकराव जिसकी संभावना बहुत ही कम होती है. अगला बड़ा क्षुद्रग्रह 26 अक्टूबर 2028 को पृथ्वी के पास से गुजरेगा जो पृथ्वी चंद्रमा की बीच दूरी से आधी दूरी पर 48 हजार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर जाएगा.

