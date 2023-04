क्या कहता है विज्ञान: इतनी विशालकाय क्यों होती हैं व्हेल

दुनिया में जानवरों का आकार कैसे तय होता है यह संयोग की बात नहीं है. विज्ञान फंतासी में कई कहानियां और फिल्में ऐसी बताई गई हैं जिसमें से छोटी मकड़ी या चींटी भी बहुत ही ज्यादा पहाड़ों से भी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है. लेकिन आखिर जानवरों का आकार कैसे तय होता है और यह सवाल हमें व्हेल के बारे में जानकार और कौतूहल पैदा करता है. व्हेल इतने विशालकाय क्यों होते हैं. व्हेल की यही खासियत है कि जहां दुनिया के बाकी जानवर सामान्य लगते हैं उनका आकार ही उत्सुकता पैदा करने के लिए काफी. व्हेल के इतने बड़े होने पर क्या कहता है विज्ञान (What does Science Say)?

आकार का अंदाजा

दुनिया के तमाम जानवरों के बारे में एक साथ या तो इंटरनेट पर जाना जा सकता है या फिर किताबों में लेकिन तस्वीरों से आकार का सही पता चलता नहीं हैं और फिल्मों में तो कल्पना ज्यादा होती हैं. ऐसे में म्यूजियम खास तौर पर मछली घरों में कई जगह व्हेल के कंकाल एक अजीब सी रोचकता पैदा करते हैं. वे इंसान ही नहीं बल्कि विशालकाय कहे जाने वाले डायनासोर के आकार की तुलना में भी बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं.

नीली व्हेल सबसे बड़ी

महासागरों की नीली व्हेल संसार से सबसे बड़े जानवर हैं और वे आज भी महासागरों में तैर रही हैं. वैसे तो कहा जा रहा है कि समय के साथ इंसानों की ऊंचाई कम हो रही है, लेकिन व्हेल के बारे में कहा जाता है क वे अब तक सबसे विशालकाय जीवों में शामिल हैं. वे 27 मीटर तक लंबी होती हैं जबकि पिगमै स्पर्म व्हेल की लंबाई केवल तीन मीटर तक ही होती है.

आकार ज्यादा बड़ा या कम क्यों नहीं?

व्हेल के बारे में एक सवाल यह भी पैदा होता है कि इनका आकार इतना ही बड़ा क्यों होता है जितना कि है. उन्हें धरती के जानवरों की तरह चलने केलिए पैरों की जरूरत नहीं होती है, ना ही उन्हें उड़ने के लिए हलका रहने की जरूरत है. तो फिर वे तो इससे भी बड़े आकार की हो सकती थीं, लेकिन बड़ा ही क्यों क्या वे कुछ और छोटी नहीं हो सकती हैं?

हैरानी की बात यह है कि व्हेल का आकार ज्यादा बड़ा ना होने के लिए भी कुछ कारक काम करते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Wikimedia Commons)

हजारों व्हेल के आंकड़ों का विश्लेषण

वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दोनों सवालों का जवाब व्हेल के भोजन और गर्मी से है. इन सवालों के जवाब के लिए स्टैनफोर्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले चार हजार जीवित व्हेल और 3 हजार जीवाश्म व्हेल प्रजातियों के शरीर और भार से संबंधित आंकड़ों को जमा किया और उनका विश्लेषण कर जवाब तलाशे.

दो प्रमुख कारक

शोधकर्ताओं के आंकलन से पता चलता है कि उम्मीद के विपरीत समुद्री स्तनपायी जानवरों के आकार में सीमितताएं जमीन पर रहने वाले स्तनपायी जानवरों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं. विश्लेषण में पाया गया कि आकार निर्धारण के दो ही कारण हैं एक ही ऊष्मा की हानि और दूसरा मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का संबंध जानवरों के खान पान और उनके ऊर्जा निकालने की क्षमता से होता है.

नीली व्हेल को आकार में बड़े होने का एक कारण बहुत सारी ऊष्मा पैदा करने की जरूरत होती है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

तो क्या है वजह

महासागर रहने के लिहाज से काफी ठंडी जगह होते हैं और व्हेल के पास उसके लिए कोई ऊष्मीय कवच जैसा कुछ नहीं होता है. गर्म खून वाले स्तनपायी जीव होने के कारण उन्हें आकार में इतना बड़ा होना होता है कि वे आसपास काफी मात्रा में ऊष्मा छोड़ सके जिससे उनका पास का पानी गर्म रह सके. वहीं छोटा होने पर ऊर्जा इतनी जल्दी निकलती है जिससे भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल भी नहीं पाता है. इस लिए व्हेल को बहुत ज्यादा खाना होता है. और उनका मैटोबॉलिज्म यानि भोजन की ऊर्जा में बदलने की प्रक्रियाएं बड़े होने से तेज होने लगती हैं इसीलिए वे इतनी बड़ी होती हैं.

जानवर ऐसी मशीन होते हैं जिन्हें चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती हैं और इससे ही उनकी क्षमताएं निर्धारित होती हैं कि वे क्या कर सकते हैं क्या नहीं और कितने विशाल हो सकते हैं और कितने छोटे हो सकते हैं. यानि कुल मिलाकर वे कितना खा सकते हैं और उनके मेटाबॉलिज्म की दर क्या है. यही व्हेल के आकार के निर्धारण का आधार है. उनमें दांत की जगह बैलीन होती है जिसे वे खाने को चबाते नहीं बल्कि उन्हें एक तरह से खींचते हैं. वे पृथ्वी के सबसे कारगर भोजन करने वाले जीव भी हैं.

