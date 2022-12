क्या कहता है विज्ञान: आखिर किससे बनी होती है ऊर्जा?

हाइलाइट्स ऊर्जा किसी वस्तु या पदार्थ से बनी नहीं होती बल्कि एक तरह की क्षमता होती है. यह कई प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है जिससे इसके भी कई प्रकार होते हैं. ऊर्जा केवल पदार्थ से भिन्न होती है और पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता जा सकता है

सामान्य जीवन में भी ऊर्जा (Energy) की बहुत बातें होती रहती हैं. ऊर्जा केवल विज्ञान का शब्द नहीं रह गया है. ऊर्जा के बारे में कहा जाता है कि उससे ही सबकुछ चलायमान हो पाता है. इंसानों को चलने फिरने और अन्य दूसरे काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है. गाड़ियां ऊर्जा से चलती हैं. बिजली खुद एक ऊर्जा है. तो वहीं प्रकाश को भी ऊर्जा कहा जाता है. ऐसे में एक सवाल उठाता है कि आखिर यह ऊर्जा होती क्या है और किससे बनती (what energy is made of) है. आइए जानने का प्रयास करते है कि इस बारे में विज्ञान क्या कहता है.( What does Science Say)?

तो फिर क्या है ऊर्जा

वैज्ञानिकों के लिए ऊर्जा कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है इसलिए वास्तव में वह किसी से भी नहीं हैं जैसे ईंटों से घर बनता है, कोशिकाओं से शरीर बनते हैं, आदि. ऊर्जा एक तरह की क्षमता है, ऐसी क्षमता जिससे कुछ किया जा सके. जिस तरह चित्रकार में चित्र बनाने की क्षमता होती है, संगीतज्ञ में संगीत बजाने की क्षमता होती है उसी तरह ऊर्जा वास्वत में कार्य करने की क्षमता को कहते हैं.

कार्य, बल और ऊर्जा

कोई कार्य तभी होती है जब उस पर किसी प्रकार का बल लागू होता है या लागू किया जाता है, जैसे की खींचना या धक्का देना दो तरह के बल हैं जिससे कोई वस्तु किसी दिशा में गतिमान हो पाती है. बल किसी एक दिशा में जा रही वस्तु की दिशा भी बदलने का कारण बन सकता है. जब हम किसी पत्थर को हवा मे फेंकते हैं तो हम अपनी मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग कर हाथ घुमाकर पर पत्थर छोड़ते हैं जिससे वह ऊर्जा पत्थर में आ जाती है और पत्थर आगे की चला जाता है.

ऊर्जा के प्रकार और बदलाव

लेकिन कार्य करने के कई तरीके होते हैं इसलिए कई तरह की ऊर्जाएं भी होती हैं. हवा में घूमते पत्थर में गतिक ऊर्जा होती है. जिससे कोई वस्तु गतिमान होती है. स्थैतिक ऊर्जा दूसरी वस्तुओं की तुलना में किसी वस्तु की गुरुत्व के विपरीत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाती है. जब कोई पत्थर हवा में किसी ऊंचाई से केवल छोड़ा जाता है तो उसकी स्थैतिक ऊर्जा गति ऊर्जा में बदल जाती है और जब वह पत्थर तेजी से गिर कर जमीन में टकरा जाता है तो वह गति ऊर्जा जमीन को विकृत करने में खर्चा हो जाती है.

ऊर्जा (Energy) के पवन, सौर या फिर बिजली, जैसे कई प्रकार होते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

ऊर्जा और पदार्थ

यहां ऊर्जा के बारे में एक और बाद हम हो जाती है उपरोक्त सभी उदाहरणों में हमने किसी वस्तु का जिक्र किया जो वास्तव में पदार्थ से बनती है पदार्थ और ऊर्जा के बीच का संबंध मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है. उनकी E = m c ² का सूत्र पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था. सूत्र में E ऊर्जा को, m द्रव्यमान (यानी पदार्थ की मात्रा, जिसे कई बार भार भी कहते हैं) और c का अर्थ प्रकाश की गति को प्रदर्शित करता है.

क्या कहता है आइंस्टीन का सूत्र

आइंस्टीन के इस सूत्र का मतलब है कि ऊर्जा का मान एक संख्या और द्रव्यमान के गुणन होता है. लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ऊर्जा कुछ ना कुछ या किसी ना किसी से तो बना ही होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कई मामलों में बिना द्रव्यमान की ऊर्जा भी होती है. इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रकाश है. लेकिन उसके सौर पैनल में पकड़ कर हमें उसे बिजली में बदल सकते हैं

अल्बर्ट आइंस्टीन (Albert Einstein) के प्रकाश, भार और ऊर्जा का समीकरण काफी कुछ बताता है. (तस्वीर: Pixabay)

प्रकाश के कण और ऊर्जा

वहीं प्रकाश का भले ही द्रव्यमान नहीं होता लेकिन वह बहुत ही महीन कणों से बना होता है जिन्हें फोटोन कहते हैं. खुद फोटोन का भी द्रव्यमान या भार नहीं होता है. लेकिन यदि ऊर्जा की भार होता या वह भार से बनी होती तो फिर प्रकाश की कोई ऊर्जा नहीं होती. जिससे सौर ऊर्जा एक रहस्य ही बनी रहती. इसका मतलब यही हुआ कि भले ही ऊर्जा का भार नहीं होता, लेकिन उसका आवेग होता जिससे उसमें कार्य करने की क्षमता आती है. यानि ऊर्जा का द्रव्यमान और आवेग से संबंध है.

वास्तव आइंस्टीन का सूत्र एक जटिल समीकरण है और उपरोक्त सूत्र उसका सरलतम और विशेष रूप है. यहां एक अहम बात ये है कि प्रकाश का वेग बहुत ही ज्यादा है और सूत्र से साफ है कि छोटा सा पदार्थ भी बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा रखता है. प्रकाश एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर का सफर तय कर लेता है. यानि एक किलोग्राम के भार में 9 क्विंटनटिलियन जूल की ऊर्जा होती है. इस मात्रा में 9 के बाद 18 शून्य होते हैं. कुल मिला कर यह बहुत ही बड़ी क्षमता होती है. इसी वजह से परमाणु बम भी काम करते हैं जिनमें पदार्थ ऊर्जा में बदलता है.

