हाइलाइट्स पिछले कई हफ्तों से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध के देश गर्म होते जा रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कितनी गर्मी इंसाने के लिए बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तपामान और आर्द्रता के मिले जुले असर पर निर्भर करता है.

इस साल अभी यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेल रहे हैं. इसमें लाखों करोड़ों लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग ग्रीष्म लहर के प्रकोप में झुलस रहे हैं. इस तरह की बातें हम पिछले एक महीने से सुन रहे हैं वहीं दुनिया का मौसम विभाग और वैज्ञानिक भी कह रह हैं कि अभी और रिकॉर्ड बनेंगे. तो जब हम कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो आखिर इसकी हद क्या है. या फिर यह केवल एक तुलनात्मक मात्रा है. कितनी गर्मी को हम बहुत ज्यादा गर्मी मानेंगे और किसे उससे भी अधिक. इस विषय पर क्या कहता है विज्ञान (What does Science Say)?

तापमान के साथ आर्द्रता भी

सारे सवालों को एक इस सवाल में समेटा जा सकता है कि आखिर कितनी गर्मी, युवा सेहतमंद वयस्कों के लिए भी समान्य दैनिक गतिविधियों के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगी. कन्वरसेशन में प्रकाशित अपने लेख में पेन स्टेट के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका जवाब केवल तापमान में नहीं बल्कि आर्द्रता और तापमान के मिलेजुले प्रभाव में होता है जिसे वेट बल्ब तापमान के तौर पर मापा जाता है.

खतरनाक संयोजन हो जाता है

आर्द्रता और तापमान दोनों मिल कर लोगों को बहुत बड़े जोखिम में डाल देते हैं. अब वैज्ञानिक पहले जितना समझ रहे थे यह संयोजन उससे भी निचले स्तर पर खतरनाक हो रहा है. यह सच है कि जिस तरह से बार बार तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं उसने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है. और उसकी वजह यह है कि इसके तापमान बढ़ने के साथ आर्द्रता भी बढ़ रही है.

कितना तपामान होता है असुरक्षित

इस बारे में प्रायः साल 2010 में प्रकाशित अध्ययन का हवाला दिया जाता है जिसमें यह सिद्धांत दिया गया था कि 35 डिग्री सेल्सियस का वेट बल्ब तापमान मतलब 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आर्द्रता सौ फीसदी बराबर होती है या तापमान 50 फीसद आर्द्रता के साथ 46 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है. यही 35 डिग्री सेल्सियस तापमान सुरक्षा के लिहाज से ऊपरी सीमा का का तापमान होता है. जब इंसानी शरीर पसीने के वाष्पीकरण से ठंडा करने में यानि खुद को स्थिर मूल तपामान में कायम रखने में असमर्थ हो जाता है.

तापमान और आर्द्रता का संयोजन मिल कर खतरनाक नतीजे देता है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Shutterstock)

एक प्रयोग की जरूरत

हाल ही में इस सीमा का इंसानों पर प्रयोगशाला के वातावरण में एक बार फिर से परीक्षण किया गया. ज्यादा गर्म कितना गर्म होता है इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों, डब्ल्यू लैरी कैनी, डेनियल विसेलियो, रिचेल कोटले और एस टोनी वोल्फ ने युवाओं को अपने यहां की नोल प्रयोगशाला के नियंत्रित वातावरण वाले चेम्बर में गर्मी का दबाव झेलने का प्रयोग किया.

यह भी पढ़ें: क्या कहता है विज्ञान: क्या विद्युतचुम्बकीय तरंगें महसूस कर सकता है हमारा दिमाग?

क्रिटिकल एनवायर्नमेंटल लिमिट

वैज्ञानिक इस वातावरण में स्वस्थ युवा महिला पुरुषों को दैनिक गतिविधियों के साथ अलग-अलग तापमान और आर्द्रता के संयोजन के साथ रख कर उनके शरीर के मूल तापमान में बदलाव की निगरानी की. जिस तपामान और आर्द्रता के संयोजन पर व्यक्ति की मूल तापमान में लगातार वृद्धि होने लगे उसे क्रिटिकल एनवायर्नमेंटल लिमिट कहा गया. इन सीमाओं के नीचे शरीर अपने मूल तापमान में लंबे समय कायम रख पाती है. लेकिन उसके ऊपर मूल तापमान लगातार बढ़ता है और गर्मी से संबंधित बीमारीयों का जोखिम भी बढ़ता जाता है.

शरीर कैसे करता है प्रतिक्रिया

जब शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है को हमारे दिल को खून को दूसरे हिस्सों में पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.जिससे शरीर की त्वचा बाहर ऊष्मा फेंक सके और यदि आपको पसीना भी आ रहा हो तो इससे शरीर का द्रव्य कम होने लगता है. लंबे समय तक ऐसे हालात होने पर हीट स्ट्रोक झेलने की नौबत आ जाती है जिससे जीवन तक को खतरा पैदा हो जाता है यानि तुरंत ही चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत होती है. प्रयोगों में पाया गया एनवायर्नमेंटल लिमिट की ऊपरी सीमा कम हो रही है.

यही वजह है कि रेगिस्तान वाले सूखे इलाकों में अधिकतम तापमान बहुत ज्यादा सीमा तक झेला जा सकता है क्योंकि यहां आर्द्रता उतनी बड़ी समस्या नहीं बनती और केवल इस बात का ध्यान रखना होता है कि पसीना ज्यादा ना निकले जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो. गौर करने वाली बात यह है कि कम तापमान और कम आर्द्रता भी कई बार शरीर और दिल पर भारी दबाव डालने वाले साबित होते हैं.

Tags: Climate, Climate Change, Environment, Global warming