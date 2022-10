क्या कहता है विज्ञान: आखिर क्यों होती है जानवरों की पूंछ?

हाइलाइट्स कई जानवरों में पूंछ अनुपयोगी से दिखाई देती है. वहीं कई जानवर पूंछ का ज्यादा उपयोग करते हैं. पूंछ जानवरों के लिए संतुलन जैसे कई दूसरे काम के लिए भी उपयोगी होती है.

जानवरों (Animals) के पूरे शरीर उपयोगी से ही दिखते हैं. लेकिन एक चीज कई लोगों को खास तौर पर बच्चों को हैरान करती है, वह है उनकी पूंछ (Tails of Animals). वैसे तो कुत्ते की पूंछ दोस्ती करने के संकेत देने के काम आती है. बंदर उस पूंछ का उपयोग पेड़ पर लटकने के लिए करते हैं. लेकिन इसके अलावा इनका क्या उपयोग है यह बात समझ में आती नहीं है. वहीं इंसानों की पूंछ ना होने से भी जानवरों में पूंछ का होना अजीब लगने के कारण हो सकता है. आखिर जानवरों में पूंछ होती क्यों है. आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है विज्ञान (What does Science Say)?

करोड़ों सालों से है जानवरों में पूंछ

वैज्ञानिकों ने जीवाश्म के अध्ययनों में पाया है की जानवरों के पूंछ करोड़ों साल पहले भी हुआ करती थी. उस समय शुरुआती मछलियों में मीनपंखनुमा पूंछ हुआ करती थी जो उन्हें तैरने में मदद करती है और शिकारी जानवरों से बचाने में सहायक भी होती है. जैसे जैसे जीवों का विकास क्रम आगे बढ़ा जमीन के जानवरों मे भी पूंछ में बदलाव देखने को मिलने लगे.

हर तरह के जानवरों के लिए उपयोगी

जानवरों में चाहे सरीसृप हों, कीड़े, पक्षी या फिर स्तनपायी जानवर हों, उन सभी पूंछ के बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं. आज के जानवर अपने पूंछ का उपयोग संतुलन, संचार से लेकर अपने साथी को खोजने के लिए उपयोग में लाते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि डायरोसर तक पूंछ का उपयोग खुद का संतुलन कायम रखने के लिए करते थे और जानवरों में यही उपयोग पूंछ का सबसे व्यापक उपयोग है.

संतुलन में उपयोग शुरू से ही

वैज्ञानिकों का मानना है कि टी रेक्स सहित डायनासोर तक पूंछ का उपयोग संतुलन के लिए करते थे. उनका सिर और शरीर भारी हुआ करता था और वे दो पैरों पर चलते थे. इस पूंछ की वजह से उहें तेज दौड़ते हुए अपना शिकार पकड़ने में आसानी हुआ करती थी. इसी तरह आज के कंगारू अपने पूंछ का उपयोग संतुलन के लिए करते हैं और हवा में रहते समय उनकी पूंछ तीसरे पैर का काम देती है.

बंदर अपनी की पूंछ (Tail) का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

बिल्ली और बंदर के लिए

पूंछ का संतुलन में उपयोग का बिल्लियां भी बेहतरीन उदाहरण हैं. पूंछ उनके लिए वैसा ही काम देती है जैसा की रस्सी पर लंबा बांस पकड़कर चलने वालों के लिए बांस मददगार होता है. दूसरी तरफ बंदर पूंछ का ज्यादा उपयोग करते दिखाई देते हैं. एक डाल से दूसरी डाल पर जाने के लिए पूंछ उनके काम आती है. कई इन्हें हाथ की तरह ही इस्तेमाल करते हैं. कई तो अपनी पूंछ से फल और पत्तियां तक पकड़ लेते हैं.

रक्षा के लिए भी उपयोग

कई जानवरों के लिए पूंछ उनकी रक्षा के लिए काम आती है कई तो शिकारी जानवरों पर पूंछ से भी हमला करते हैं. वहीं कई कीड़ों में भी पूंछ होती है जो अंडे देने में उनके लिए सहायता करती है. तो गाय, भैस, घोड़े, जिराफ जैसे जानवरों की पूंछ के अंत में बाल होते हैं जो उनके शरीर से कीड़े आदि भगाने के काम आते हैं.

डायनासोर (Dinosaurs) से लेकर कुत्ते तक अधिकांश जानवर पूंछ का उपयोग संतुलन के लिए करते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

साथी को आकर्षित करने के लिए भी

पक्षी अपने पंखों वाली पूंछ का उपयोग संतुलन के साथ हा उड़ान में दिशा बदलने के लिए भी उपयोग में लाते हैं. इसके साथ ही कई पक्षी अपने पूंछ का उपयोग अपने साथी को बुलाने या आकर्षित करने के लिए भी करते हैं. इनमें मोर के पंख तो एक अलग ही खूबसूरत नजारा दिखाते हैं.

भेड़ियों में पूंछ का एक और ही उपयोग देखने को मिलता है. उनकी पूंछ की स्थिति समूह में उनके कद का परिचायक होता है. कुत्ते भी पूंछ का उपयोग संचार के लिए करते हैं जब वे खुश होते हैं तो पूंछ हिलाते हैं. लेकिन ऐसे एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर इंसान की पूंछ क्यों नहीं होती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान की पूंछ करीब 2 करोड़ साल पहले गायब हो गई थी. एक बार जब हमने सीधा होकर चलना शुरू किया तो हमें पूंछ की जरूरत नहीं रह गई थी.

