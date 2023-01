क्या कहता है विज्ञान: आंखे बंद करने के बाद क्यों दिखते हैं अलग-अलग रंग?

हाइलाइट्स आंखों को दिखाई तभी देता है जब उसके अंदर प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं. लेकिन आंखें बंद होने के बाद भी हमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं. इस तरह के दृश्यों का अहसास विशेष संवेदना के कारण होता है.

इंसान और जानवरों को सामान्य रूप से कैसे दिखाई देता है इस पर विज्ञान की पूरी तरह से व्याख्या की गई है. मोटे तौर पर जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती हैं तो एक विशेष रंग की तरंग को वह वस्तु अवशोषित करती है और बाकी किरणें प्रतिबिम्बित हो जाती हैं यही बची हुई सारी तरंगें हमारी आंखों (Eyes) तक पहुंचती हैं जिसके बाद तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क (Brain) को बताती हैं कि अमुक वस्तु किस रंग की है. लेकिन जब हम आंख बंद करते हैं तब हमें कैसे अलग-अलग रंगों की मिश्रित आकृति दिखाई देती है. आखिर इस बारे में क्या कहता है विज्ञान (What does Science say)?

अलग हालात अलग वजहें

वैज्ञानिकों का कहना है कि अलग अलग हालात में बंद आखों से हम अलग-अलग वजहों से रंग देखते हैं. जैसे अगर दिन में पूरे उजाले वाले हालात में जब हम आंखें बंद करते हैं. तो आंखे बंद करने पर भी कुछ रोशनी हमारी पलकों में से अंदर चली जाती हैं और हमें लालिमा दिखाई देती है. पलकों के अंत में, जो हिस्सा आंख बंद होने पर मिलता है, हां बहुत सारी खून की धमनियां होती हैं जिससे रोशनी उसी का लाल रंग दिखा देती हैं.

अलग अलग पैटर्न

लेकिन आमतौर पर हम जब भी अंधेरे में भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें कई रंग एक साथ दिखते हैं जो अजीब सी आकृतियां बनाती हैं. कभी बिंदुओं और चमकीले पैटर्न दिखाई देते हैं तो कभी सभी रंग किसी कैनवास पर गिर कर लहरों की तरह एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं.

एक खास प्रक्रिया की वजह से

हैरानी की बात लग सकती है लेकिन सच यही है कि इस तरह के रंग घुप्प अंधेरे में खुली आंखों से भी दिखाई दे सकते हैं. या फिर सोते समय रात को अंधेरे में अचानक नींद खुलने पर भी दिखाई दे सकते हैं. इस तरह की के दृश्यों के अहसास को वैज्ञानिक फॉस्फीन्स कहते हैं जो प्रकाश की एक सम्वेदना होती है जोकि वास्वत में प्रकाश की वजह से होती ही नहीं है.

Tags: Eyes, Health, Research, Science