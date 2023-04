क्या कहता है विज्ञान: हमेशा चांद का एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है हमें?

चांद पर जाने की खबरों को इन दिनों खूब सुर्खियां मिल रही हैं. कौन सा देश चंद्रमा पर जाने के लिए या वहां अभियान भेजने के लिए क्या कर रहा है, इसकी सूची लंबी होने लगी है. भारत भी इसमें है. इस साल भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जापान की मदद से चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से, यानि जो पृथ्वी से कभी दिखता नहीं है, पर अभियान भेजेगी. चंद्रमा के आगे और पीछे वाले हिस्से को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल है. इसमें सबसे प्रमुख है कि आखिर ऐसा होताही क्यों कि जबचंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है तो उसका पीछे का हिस्सा पृथ्वी से कभी दिखता ही क्यों नहीं है, इस बारे में क्या कहता है विज्ञान (What does Sciecne Say)?

कितना डार्क है ये हिस्सा

चंद्रमा के पिछले हिस्से को यानि जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, को डार्क साइड या फार साइड भी कहते हैं. फार साइड यानी दूर का हिस्सा समझ में आता है, लेकिन यहां डार्क साइड का अर्थ है कि जो हमेशा छिपा रहता है दिखता नहीं है. यहां डार्क साइड का अर्थ अंधेरे में रहने वाला हिस्सा नहीं है. हकीकत तो यह है कि इस हिस्से में भी खासे समय तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है और उसी तरह से पहुंचती है जैसे आगे के हिस्से में पहुंचती है.

लेकिन यह दिखता क्यों नहीं?

चांद के इस हिस्से के पृथ्वी से दिखाई ना देने की वजह चंद्रमा के अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की परिक्रिमा से जुड़ी है. दरअसल चंद्रमा पृथ्वी से ज्वारीय बल के जरिए बंधी है और यह बंधन विशेष तरह का है. यानि जितना समय चंद्रमा को खुद का ही एक चक्कर लगाने में लगता है,उतने ही समय में वह अपना खुद भी एक चक्कर पूरा कर पाती है. इसी का नतीजा यह होता है कि उसका एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है.

इस बंधन की एक और विशेषता

चंद्रमा की यह स्थिति का जिम्मेदार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो दोनों को ज्वारीय तौर पर एक दूसरे से बांध देता है. वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के गुरुत्व के प्रभाव में इस तरह का तंत्र बनाते हैं. लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस तंत्र के होने में चंद्रमा के आकार का भी योगदान है.

चंद्रमा का आकार

चंद्रमा वैसे तो गोलाकार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं.समय के साथ चंद्रमा का छोटा हिस्सा पृथ्वी की ओर आ गया और बड़ा हिस्सा पृथ्वी से दूर का यानि पीछे का हिस्सा बन गया. गुरुत्व में इस असमान वितरण में एक घुमावदार बल पैदा किया जिससे चंद्रमा स्प्रिंग की तरह वापस अपनी जगह पर आ जाता है इस स्प्रिंग की तरह गति को लूनार लिब्रेशन कहते हैं.

क्या है इसकी वजह

इस सब के पीछे ज्वारीय बल है. जिस तरह से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के महासागरों की जलस्तर ऊपर नीचे होकर ज्वार भाटा का प्रभाव देता है, वह प्रभाव पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर तब पड़ा जब चंद्रमा तरल अवस्था से ठोस आकार का रूप ले रहा था. तब पृथ्वी के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल ने ज्वारीय प्रभाव पैदा किया था जिससे वह गोलाकार ना रह कर रग्बी गेंद के जैसा गोलाकार रह गया.

एक समान नहीं हैं दोनों हिस्से

गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रमा के दोनों ही हिस्से पूरी तरह से एक समान बिलकुल नहीं है क्योंकि पिछला हिस्सा ज्यादा तेजी से ठंडा हुआ और इसीलिए वहां ज्यादा क्रेटर भी हैं. वहीं दूसरी तरफ पास के हिस्से को भी ज्यादा विकिरण मिला और इस वजह से भी वह देर से ठंडा हुआ था. लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसकी सटीक वजह अभी वैज्ञानिकों को नहीं मिली है.

ज्यादा जानकारी नहीं है यहां की

चंद्रमा के पिछले हिस्से की पहली तस्वीर 1959 में सोवियत संघ के लूना अंतरिक्ष यान ने ली थी. उसके बाद कई यानों ने उसकी तस्वीरें लीं जिससे उसके बारे में काफी कुछ पता चला. इसके अलावा कुछ साल पहले ही चीन चंद्रमा के पिछले हिस्से पर रोवर भेजने वाला पहला देश बना. वहीं अब भारत भी जापान के सहयोग से अपना रोवर चंद्रमा के इसी हिस्से पर भेजने की तैयारी में है.

इसमें कोई शक नहीं कि ज्वारीय प्रभाव सौरमंडल के ही कई ग्रहों और उनके चंद्रमाओं पर देखने को मिलता है. लेकिन इस तरह का संयोजन बेमिसाल होने के साथ हैरान करने वाला भी है. वैज्ञानिक इस बात का भी अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर ऐसी परिस्थितियां पृथ्वी के साथ इतनी विशेष क्यों है या अन्य ग्रहों या बाह्यग्रहों में भी होकर सामान्य क्यों नहीं हैं. फिर भी यह साफ है कि चंद्रमा की यह स्थिति वैज्ञानिकों के लिए कई अध्ययन के अवसर भी दे रही है.

Tags: Earth, Moon, Research, Science, Space