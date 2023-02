ड्रोन- सैटेलाइट के युग में जासूसी के लिए मुफीद क्यों माने जा रहे हैं गुब्बारे?

हाइलाइट्स चीनी गुब्बारों को गिराने के बाद अमेरिका में कुछ और चीजें भी हवा से गिराई गई हैं. रूस ने भी यूक्रेन युद्ध में गुब्बारों का जासूसी के लिए उपयोग किया है. ड्रोन सैटेलाइट की जगह गुब्बारों का उपयोग हैरानी करने वाला है.

अमेरिका में अचानक एक के बाद एक अज्ञात चीजें वायुमडंल (Airspace of America) में दिखाई देने लगे हैं. एक वस्तु को तो चीनी गुब्बारा (Chinese balloon) कह कर अमेरिका ने मार गिराया लेकिन बाद में दो और चीजें गिराई गई और एक कनाडा के वायुक्षेत्र में मिली उसे भी गिरा दिया गया. लेकिन तीनों मामलों में अमेरिका ने चीन का नाम नहीं लिया. बहरहाल तभी से गुब्बारों से जासूसी का मामला तूल पकड़ रहा है. चीन ने भी आरोप लगाया है कि अमेरिकी गुब्बारे चीन तिब्बत में आते रहते हैं. तो वहीं रूस भी यूक्रेन गुब्बारे भेजने का काम कर रहा है. लेकिन एक सवाल इस मामले में शुरू से ही चर्चा में है कि आखिर ड्रोन और सैटेलाइट के युग में गुब्बारों (Balloons in era of Drones and Satellites) को इस्तेमाल क्यों हो रहा है?

सस्ते होते हैं गुब्बारे

एक सबसे बड़ी बात जो गुब्बरों को सैटेलाइट और ड्रोन से बेहतर बनाती है कि वे इन दोनों से सस्ते होते हैं. 2021 के आकड़ों के मुताबिक अमेरिका ने इस साल 1.9 ट्रिलियन डॉलर अपने रक्षा बजट में लगाए तो वहीं चीन ने केवल 200 अरब डॉलर खर्च किए. दूसरी तरफ रूस जो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है, ने रक्षा पर 84 अरब डॉलर खर्च किए.

द्वितीय विश्व युद्ध से हो रहा है उपयोग

ये तीनों देश युद्ध की तकनीकी में बहुत ही उन्नत माने जाते हैं. लेकिन पिछले तीन हफ्तों से गब्बारों के मुद्दे पर उलझे हुए हैं. सवाल यही है कि तकनीकी तौर पर उन्नत होने के बाद भी ये महाशक्तियां गुब्बारों का उपयोग क्यों कर रही हैं. इनका उपयोग नया नहीं हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय से इनका उपयोग हो रहा है ये जमीन से 24 से 37 हजार मीटर ऊंचाई पर उड़ सकते हैं.

कितनी ऊंचाई तक उड़ पाते हैं गुब्बारे

गुब्बारों का उपयोग बहुत पहले से हो रहा है. पहला हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा 1783 में पेरिस के ऊपर से उड़ा था. तभी से उसके विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग हो रहे हैं. जासूसी के लिए इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ. ये गुब्बारे उस ऊंचाई से ऊपर उड़ते हैं जहां व्यवसायिक विमान उड़ते हैं. आज गुब्बारे 53 किलोमीटर तक उड़ाए जा चुके हैं.

क्या सैटेलाइट से भी बेहतर?

गुब्बारों में तकनीकों का भी खूब इस्तेमाल हुआ है. आज गुब्बारे मौसम की जानकारी और ऊंचाइयों पर होने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है जिनमें वायुमडंल की संरचना आदि जानना प्रमुख होता है. लेकिन इनके जरिए नीचे जमीन पर निगरानी कर काफी जानकारियां जुटाई जा सकती हैं जो सैटेलाइट तक के बस की बात नहीं होती हैं.

पुरानी तकनीक नहीं हैं गुब्बारे

आमतौर पर लोग इस मानते हैं कि गुब्बारे अपने आप में एक पुरानी तकनीक है, लेकिन हकीत यह है कि समय के साथ इसी में बहुत बदलाव आ गए हैं जैसे अब वे सौर ऊर्जा का भी उपयोग करे में सक्षम हो गए हैं. वहीं निगरानी सैटेलाइट बहुत ही खर्चीले होते हैं और उनका उपयोग और रखरखाव तक खर्चीला होता है.

Tags: USA, World