एक दिन में कितना मीट खाना चाहिए? अंग्रेजों ने क्यों कम कर दिया सेवन? पढ़िए ये जरूरी रिपोर्ट

Why eating meat is bad for your body/ how much meat per day you should eat: स्वस्थ शरीर के लिए नॉनवेज खासकर मीट का सेवन काफी उपयोगी माना जाता है. लेकिन, ब्रिटेन से एक अजीब रिपोर्ट आई है. ब्रिटेनवासी लगातार मीट के सेवन में कमी ला रहे हैं. वहां बीते एक दशक में मीट की खपत में करीब 17 फीसदी की कमी आई है. इतना ही नहीं ब्रिटिश सरकार ने हेल्दी डाइट और टिकाऊ खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रति व्यक्ति मीट की खपत में 30 फीसदी तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मीट उत्पादन से दुनिया में तापमान बढ़ रहा है. इतना ही नहीं रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट खाने से लोगों में हृदय संबंधी, टाइप-2 डायबिटीज और कुछ खास तरह के कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है.

मीट की खपत में 30 फीसदी कमी लाने का लक्ष्य

दरअसल, इन्हीं बीमारियों की वजह से ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में इंग्लैंड के लिए राष्ट्रीय खाद्यान्न रणनीति की घोषणा की थी. इसी रणनीति के तहत अगले दशक में मीट की खपत में 30 फीसदी तक की कटौती करने का सुझाव दिया गया.

इंग्लैंड में लोगों के मीट खाने की आदत पर शोध करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्रिस्टिना स्टीवर्ट और उनकी टीम नेशनल डाइट एंड न्यूट्रीशन सर्वे का हवाला देती हैं. इस वार्षिक सर्वे में एक निश्चिच आबादी से उसके लगातार चार दिन के फूड हैबिट के बारे में सवाल किए जाते हैं.

प्रति व्यक्ति औसत खपत में 17 ग्राम की कमी आई

इस सर्वे के नतीजे लांसेट प्लानेट्री हेल्थ (Lancet Planetary Health) जर्नल में प्रकाशित किए गए. इस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2008-09 की तुलना में 2018-19 में मीट की प्रति व्यक्ति औसत खपत में 17 ग्राम की कमी आई. यानी वर्ष 2008-09 में ब्रिटेन का एक आदमी रोज औसतन 103 ग्राम मीट का सेवन करता है वहीं एक दशक बाद प्रति व्यक्ति औसत खबत 86 ग्राम थी. इस तरह इसमें करीब 17 फीसदी की कमी आई.

इसी सर्वे से पता चला कि रेड मीट की खपत में 13.7 ग्राम और प्रोसेस्ड मीट की खपत में 7 ग्राम की कमी आई. जबकि व्हाइट मीट की खपत में औसतन 3.2 ग्राम की बढ़त देखी गई.

इस बारे में स्टीवर्ट आगे कहती हैं कि ये जो हम कमी देख रहे हैं वो अच्छा संकेत है, लेकिन हम थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं. और अगर हम इसी दर से खपत में कमी करते रहे तो हम अपने डाइट लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे.

स्टीवर्ट आगे कहती हैं कि वैसे तो व्हाइट मीट का पर्यावरण पर असर रेड मीट की तुलना में कम पड़ता है. उन्होंने कहा कि शाकाहारी भोजन से प्रोटीन प्राप्त करने के तरीके का पर्यावरण पर सबसे कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बेहत नीतियां बनाई जा सकेंगी

उन्होंने कहा कि इस विश्लेषण से जन स्वास्थ्य को लेकर बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी. इससे देश में मीट की खपत के ट्रेंड का पता चलेगा.

उनका कहना है कि लाइफस्टाइल से जुड़ीं बीमारियों को देखते हुए वनस्पति आधारित प्रोटीन के स्रोतों पर जोर देने की जरूरत है.

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के सीनियर डाइटिशियन विक्टोरिया टेलर का कहना है कि यह उत्साहित करने वाले आंकड़े हैं किन अब भी लोग निर्धारित मात्रा से अधिक मीट का सेवन करते हैं. ब्रिटेन में एक व्यक्ति को एक दिन में अधिकतम 70 ग्राम से अधिक मीट का सेवन नहीं करने की सलाह दी गई है. इससे अधिक मीट का सेवन करने से हार्ट और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.