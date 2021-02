डोनाल्ड ट्रंप की 39 मंज़िला इमारत की गई ज़मींदोज़, क्या यह वर्चस्व का खात्मा है?

ट्रंप प्लाज़ा को डायनामाइट से खत्म कर दिया गया.

ट्रंप प्लाज़ा अटलांटिक सिटी का प्रमुख आकर्षण रहा.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति (Ex US President) डोनाल्ड ट्रंप की शानोशौकत का एक ज़माना था. जिसे अमेरिका के अमीरों का मैदान कहा जाता रहा, उस अटलांटिक शहर (Atlantic City) से ही ट्रंप के कसीनो एम्पायर (Trump Empire) की शुरुआत हुई थी. लेकिन 1990 के दशक में दिवालिया होने का दौर ऐसा चला, जिससे ट्रंप का यह एम्पायर उबर नहीं सका. बीते बुधवार को विशाल और भव्य स्क्राईस्क्रेपर ट्रंप प्लाज़ा को डायनामाइट की 3000 स्टिकों के धमाकों से ढहा दिया गया. इस इमारत का ज़मींदोज़ हो जाना क्या न्यू जर्सी (New Jersey) से ट्रंप के प्रभाव का खत्म हो जाना है?अटलांटिक शहर की बड़ी और बेहतरीन इमारतों में शुमार ट्रंप प्लाज़ा के ढहा दिए जाने को राजनीतिक विश्लेषक ट्रंप के असर के खात्मे के संकेत के तौर पर देख रहे हैं. जुए और मनोरंजन की दुनिया में भी मील का पत्थर माने गए ट्रंप प्लाज़ा की पूरी कहानी और सच्चाई क्या है?साल 1984 में अटलांटिक सिटी में ट्रंप के रियल एस्टेट और होटलिंग साम्राज्य की पहली बड़ी उपलब्धि के तौर पर यह इमारत खड़ी हुई थी. ट्रंप के मालिकाना हक वाले कसीनो में इसे ही सबसे बेहतरीन माना जाता रहा. इसी हफ्ते ध्वस्त की गई यह इमारत 39 मंज़िला थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 21 करोड़ डॉलर थी. 60 हज़ार वर्गफीट में फैली इस इमारत में भव्य कसीनो के साथ ही 600 होटल रूम थे.जुए और खाने पीने के लिए विशाल हॉल वाली इस इमारत के इतिहास से कई सेलिब्रिटीज़ का नाता रहा. यहां न केवल मशहूर कलाकारों के कॉंसर्ट होते रहे, बल्कि रेसलमेनिया जैसी कुश्तियों के आयोजन भी इसे सुर्खियों में लाते रहे. मनोरंजन की दुनिया में ट्रंप प्लाज़ा ने एक बेहतरीन मकाम बना लिया था. मैडाना, शॉन पेन और मोहम्मद अली जैसी हस्तियां यहां अक्सर देखी जाती रहीं.अगर आपने चर्चित हॉलीवुड फिल्म ओशियन्स इलेवन देखी है, तो उसमें आप देखेंगे कि सुपरस्टार जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट जब एक सीन में लास वेगास कसीनो चोरी के लिए एक कैरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे होते हैं, तो वो ट्रंप प्लाज़ा पर ही उससे मिलते हैं.अपनी शुरूआत में यह इमारत जहां कामयाबी की पहचान बनी, वहीं 90 के दशक में इस पर कर्ज़ का साया मंडराया. समय के साथ इस कसीनो पर कर्ज़ 50 करोड़ डॉलर तक का हो गया. यही नहीं, उतार का दौर ऐसा रहा कि ट्रंप प्लाज़ा शहर के सबसे पिछड़े कसीनो के तौर पर जाना जाने लगा. और इसे दिवालिया करार दिया जाने लगा.दिवालिये हो चुके इस कसीनो से ट्रंप ने आखिरकार 2009 में इससे अपना दामन छुड़ा लिया था. लेकिन ट्रंप का नाम इससे अब तक जुड़ा रहा. 2014 में इस प्लाज़ा को तब बंद कर दिया गया था, जब 2006 के मुकाबले इसका रेवेन्यू 50 फीसदी गिर गया था. 2016 में इसे अरबपति निवेशक कार्ल सी इकान ने कौड़ियों के भाव खरीदा था. उससे भी पहले से यानी करीब 7 साल से सबको इंतज़ार था कि यह इमारत अब गिरेगी कि तब.ट्रंप एंटरटेनमेंट रिज़ॉर्ट्स की दुनिया बहुत बड़ी रही. ढहा दिए गए ट्रंप प्लाज़ा के अलावा अटलांटिक में ही ट्रंप ताजमहल के नाम से चर्चित हार्ड रॉक कसीनो, बंद हो चुका ट्रंप मैरिना, इंडियाना में ट्रंप कसीनो एंड होटल, कैलि​फोर्निया में ट्रंप 29 जैसी इमारतें ट्रंप की कंपनी की शान रहीं, जो अब या तो विवादों में फंसी हैं, या कर्ज़ में या फिर बिक चुकी हैं.अस्ल में, 1995 में बनी ट्रंप होटल्स एंड कसीनो रिज़ॉर्ट्स कंपनी 2004 में दिवालिया हो रही थी, जिसे 2009 और 2014 में निर्णायक झटके लगे. 2004 से ही ट्रंप की हिस्सेदारी इस कंपनी में खत्म होने लगी थी. 2016 में इकान इंटरप्राइज़ेस की संपत्ति के तौर पर जानी गईं ये तमाम इमारतें तबसे या तो बेची जा चुकीं या फिर बंद हुईं.ओपरा विनफ्रे के साथ ट्रंप की मशहूर मुलाकात का गवाह रहा ट्रंप प्लाज़ा ट्रंप के सुनहरे दिनों की यादगार था, जो नष्ट हो गया. इसने अटलांटिक शहर को अमेरिका के पर्यटन नक्शे पर दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र बनाया था, लेकिन कांच का महल के तोड़े जाने की तारीख उसके बनने के साथ ही तय हो जाती है.