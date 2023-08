क्यों याद करना चाहिए चंद्रयान-3 को चांद पर उतारने वाले इसरो के 'फादर' विक्रम साराभाई को

चंद्रयान-3 की जबरदस्त सफलता के बाद विक्रम साराभाई याद आ रहे हैं. जिन्होंने तमाम मुश्किलों और संसाधनों के अभाव के बाद भी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च आर्गनाइजेशन की स्थापना की थी. उसके बाद ये संगठन ने लगातार देश को अंतरिक्ष में आगे पहुंचाने का काम किया. अब तो ये दुनियाभर में स्पेस के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित हो चुका है. विक्रम साराभाई केवल एक वैज्ञानिक (Scientists) ही नहीं थे वे एक दृष्टा भी थे जिनकी सोच की वजह से भारत में इसरो (ISRO) की स्थापना हो सकी और भारत अपने खुद के अंतरिक्ष कार्यक्रम (Space Programme) के बारे में सोच सका. आज भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में जितना भी विकास किया है उसकी नींव के पीछे किसी न किसी रूप में विक्रम साराभाई ही हैं.

भारत का अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम

12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में पैदा होने वाले साराभाई केवल इसरो के पहले चेयरमैन ही नहीं थे. उसकी स्थापना में भी उनकी अहम भूमिका थी. ये विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने रूस के पहले अंतरिक्ष यान स्पूतनिक के प्रक्षेपण के बाद भारत सरकार को इस बात के लिए मनाया कि भारत अपना खुद का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करे. साराभाई ने अपनी डॉक्टरेट कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से कॉस्मिक रेज में हासिल की थी. 1962 में भारत सरकार ने उन्हीं की सलाह पर इंडियन नेशनल स्पेस कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानि (INCOSPAR) की स्थापना की.

इसरो की स्थापना

इसी INCOSPAR का बाद में पुनर्गठन किया गया और इसे 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानि इसरो नाम दिया गया. प्रयासों का ही नतीजा था कि भारत ने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई और उन्हें इसके पहले चैयरमैन के रूप में चुना गया. उनके योगदान के कारण ही उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है.

