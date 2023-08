हाइलाइट्स तेल को इस्‍तेमाल करने से पहले हल्‍का गर्म करें, फिर बालों में लगाएं. इस तेल को इस्‍तेमाल करने से बाल घने और काले भी हो सकते हैं.

How To Make Natural Hair Oil At Home: मानसून में बाल झड़ने की समस्‍या काफी कॉमन है. वैसे तो झड़ते बालों को रोकने के लिए तरह-तरह के तेल बाजार में उपलब्‍ध हैं. इनमें कई आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों को इस्‍तेमाल किया जाता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए रामबाण माना जाता है. ये बालों की कई समस्‍याओं को दूर करने का काम कर सकते हैं. मसलन, बालों में डैंड्रफ आदि की समस्‍या को दूर करता है, बालों को नरिश कर मजबूत बनाता है, बाल लंबे काले घने बन सकते हैं आदि. ये हेयर ऑयल आप घर पर भी बना सकते हैं. यहां हम बता रहे हैं ऐसे ही 2 डीआईवाई हेयर ऑयल रेसिपीज, जिसकी मदद से आप अपने बालों के झड़ने की समस्‍या को हफ्तेभर में दूर कर सकते हैं.

इस तरह बनाएं डीआईवाई हेयर ऑयल

ऐसे बनाएं भृंगराज नीम हेयर ऑयल

सामग्री

नारियल तेल- 1 कप

तिल का तेल- 2 कप

कैस्टर आयल- आधा कप

ब्रहमी पाउडर- 4 चम्‍मच

भृंगराज- 3 चम्‍मच

नीम पत्‍ता पीसा हुआ- 1 चम्मच

करी पत्‍ता पीसा हुआ- 1 चम्मच

मेथी दाना पीसा हुआ- 1 चम्मच

आंवला पाउडर- 2 चम्‍मच

गुड़हल के फूल- 4

बनाने का तरीका

एक कढ़ाही लें और इसे गैस पर चढ़ाएं. कम आंच रखें और इसमें नारियल तेल, तिल का तेल, अंडी यानी कैस्‍टर तेल डाल लें. जब ये गर्म हो जाए तो इसमें गुड़हल के फूल के साथ सारी सामग्री डालें और 15 मिनट पकने दें. तेल का रंग बदलने लगेगा और ये गाढ़ा दिखेगा. अब गैस बंद कर तेल को ढंडा करें. अब इसे छानें और शीशे की बोतल में स्‍टोर करें. आपका हेयर ऑयल तैयार है. अब जब भी इस्‍तेमाल करना हो हल्‍का गर्म कर सिर में चंपी करें.

ऐसे बनाएं कोकोनट हिबिस्कस हेयर ऑयल

सामग्री

नारियल तेल- 1 कप

करी पत्‍ता- 1 मुट्ठी

आंवला पाउडर- 2 चम्‍मच

मेथी दाना- 2 चम्मच

हिबिस्कस फूल- 2

बनाने का तरीका

एक शीशे का बोतल लें और इसमें नारियल का तेल डाल दें. अब उसमें करी पत्‍ता, आंवला पाउडर सहित सारी सामग्री डालें और ढक्‍कन को बंद कर दें. इसे रोज कम से कमर 3 घंटा धूप में रखें. एक से दो सप्‍ताह के बाद आप इसे छान लें. इसका रंग गहरा हो जाएगा. आपका नेचुरल हेयर ऑयल तैयार है. जब भी प्रयोग करना हो, हल्‍का सा गर्म करें और इस्‍तेमाल करें.

