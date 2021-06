वे चार आदतें जो आपके वैवाहिक जीवन में भर देती हैं ख़ुशहाली

Simple Habits That Can Keep A Marriage Strong: वैवाहिक जीवन (Marriage Life) में यह जरूरी नहीं कि प्‍यार हमेशा बना रहे. लाइफ में जिम्‍मेदारियों के बढ़ने के साथ साथ समय का अभाव होता है और स्‍ट्रेस बढ़ता जाता है. ऐसे में ख़ुशहाल रिश्‍ते बनाए रखने के लिए आपको लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है. यह प्रयास हम अपनी छोटी-छोटी आदतों (Simple Habits) में बदलाव लाकर कर सकते हैं. अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप न केवल अपने जीवनसाथी के क़रीब बने रहते हैं बल्कि आपके बीच की बॉन्डिंग भी मज़बूत रहती है. यहां हम आपको ऐसी 4 आदतें बता रहे हैं जिन्‍हें अपनाकर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़ुशहाल बना सकते हैं.



1.हर बात करें शेयर



अगर आप आपस में हर बात शेयर करते हैं तो यह आदत आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाती है. ऐसे में यह आदत डालें कि दिन भर की घटना को रात के वक्‍त एक दूसरे को बताएं. घर पर आज क्या हुआ, ऑफ़िस में क्या हुआ ये सारी बातें जब आप शेयर करते हैं तो आपके बीच का प्यार और लगाव बढ़ता है. यही नहीं, आप दोनों परिवार और दोस्तों के बारे में भी हर बात साझा करें. अपने जीवन के अच्छे और बुरे लम्हों, अपने संघर्ष और सफलताओं की बातें भी शेयर करें. शोधों में पाया गया है जो कपल्‍स आपस में हर बात साझा करते हें और उनका आपस मे संवाद बेहतर होता है तो वे कम तनाव महसूस करते हैं. उनका आपस में भरोसा बढ़ता है और वे लंबी आयू तक हेल्‍दी और हैप्‍पी लाइफ जीते हैं.



यह बहुत जरूरी है कपल्‍स का आपस में फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर अंतरंगता हो. ऐसा होने पर कपल्‍स के बीच भरोसा अधिक जागता है और वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. यही नहीं, वे एक दूसरे की शारीरिक ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझते हैं और उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है. कपल्‍स को सेक्स के बारे में भी आपस में खुलकर बात करनी चाहिए जिससे एक दूसरे की जरूरतों को समझ सकें और एक दूसरे को संतुष्‍ट कर सकें.



3.श्रोता भी बनें



अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनना भी जरूरी है. हर वक्‍त केवल आप मत बोलिए. ऐसा होने पर बातों में बोरियत आ जाएगी. अगर आप सुनते भी हैं तो सुनने में इंट्रेस्‍ट दिखाएं ताकि उन्हें अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो. इससे आपका रिश्ता सुखद बनेगा.



4.एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता जताएं



पार्टनर के प्रति कृतज्ञता जताना बहुत ज़रूरी है. पार्टनर की अच्छाइयों को बताएं और थैंक्‍यू बोलना सीखें. जीवनसाथी को एहसास दिलाएं कि वो ना होता तो आपका क्‍या होता. ऐसी बातें हर किसी को अच्‍छी लगती है. ऐसे में पार्टनर की तारीफ़ भी जरूर करें. ये आदतें आपके रिश्‍तों को मजबूत बनाते हैं.