बगीचे में होने वाले लाल गुड़हल (Hibiscus Flower) के सुंदर फूल हमारी सेहत के लिए कई मामलों में फायदेमंद है. आयुर्वेद (Ayurveda) और चीनी चिकित्‍सा में इनका प्रयोग सदियों से बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है. हम इसे हर्बल चाय (Herbal Tea) के रूप में पीकर हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं. इस चाय में विटामिन सी और ए (Vitamin C and A), जिंक (Zinc) और कई मिनरल्‍स होते हैं. एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant) और विटामिन सी से भरपूर होने के कारण यह हमारे बालों और त्वचा (Hair And Skin) के लिए भी अच्छी होती है. आइए जानते हैं इस चाय के क्‍या-क्‍या फायदे हैं.इस चाय को रेगुलर पीने से वजन कम होता है. पोषक तत्वों, फ्लेवोनोइड्स और विभिन्न मिनरल्‍स से भरपूर होने की वजह से गुड़हल बॉडी में फैट और कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को कम कर सकती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी बहुत ज्‍यादा होती है जो मेटाबॉलिज्‍म को बढ़ाता है और इन सब वजहों से वजन कम होने लगता है.इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में होती है जो ब्‍लड प्रेशर के लेवल को कम रखने में मदद करती है. यह यूरिनेशन को भी बढ़ाती है जो ब्‍लड प्रेशर को लो करने में हेल्‍पफुल है.हिबिस्कस में अवसादरोधी गुण मौजूद होते हैं जो चिंता, अवसाद और स्‍ट्रेस के लक्षणों को दूर करने में हेल्‍पफुल है. दरअसल इसमें मौजूद फ्लेवोनोइड्स तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल में रखता है और नेगेटिव सोच जैसे लक्षणों को दूर करता है. ऐसे में अगर आप उदास हों या मूड अच्‍छा नहीं लग रहा हो तो एक कप हिबिस्‍कस की चाय जरूर ट्राई करें. बेहतर महसूस करेंगे.गुड़हल की चाय में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है. अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्‍टीरियल गुणों के लिए ही इसे आयुर्वेद में महत्‍वपूर्ण जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है. सिजनल फ्लू से भी यह चाय हमें बचा सकती है.विटामिन ए और सी के साथ-साथ इसमें अमीनो एसिड होता है जो बालों को झड़ने से रोकता है और बालों के ग्रोथ को बढ़ाता है. यह ड्रैंडफ को भी ठीक करता है. यह दोमुंहे बालों को रोकने और असमय होते सफेद बालों को भी रोकता है. बालों के साथ-साथ यह चाय स्किन के लिए भी अच्‍छी होती है. एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर होने की वजह से यह स्किन को यूवी किरणों, प्रदूषक और रोगों के कारण होने वाली क्षति से उबारती है. असमय झुर्रियों को होने से भी यह चाय रोकती है, जिससे सालों साल आपकी स्किन यंग और हेल्‍दी दिख सकती है.2 से 3 चम्मच सूखे गुड़हल की पंखुड़ियों को 2 कप पानी में मिलाएं. इसे 5 मिनट के लिए उबालें. इसे छान लें और स्वाद के लिए शहद और नींबू का रस मिलाएं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)