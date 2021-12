Best Places In India For New Year Celebration: कोरोना के कहर के चलते अगर आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए विदेश नहीं जा पा रहे हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. देश के कई राज्‍यों में ऐसी खूबसूरत जगहें (Beautiful Places) हैं, जहां नए साल के जश्‍न का मजा दोगुना हो जाएगा. साथ ही कोरोना की वजह से लोग ज्यादातर समय घरों में ही हैं, ऐसे में उनके लिए भी नए साल के मौके पर इन जगहों की सैर बहुत अच्‍छी रहेगी. अगर आप भी इस बार नए साल को घर से बाहर जाकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो भारत के ये खास डेस्टिनेशन्स आपके लिए बेस्‍ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं. यहां आप पार्टनर, दोस्त और परिवार के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं.

ऊटी

न्यू ईयर सेलिब्रेट के लिए दक्षिण भारत का ऊटी बेस्ट लोकेशन्स में से एक है. नए साल के मौके पर ऊटी में आपको भारी संख्या में चीर के पेड़ों पर बर्फ देखने को मिलेगी. हरे-भरे सुंदर प्राकृतिक नजारों से घिरे ऊटी के सुंदर कॉटेज, बोटेनिकल गार्डन और फूलों के बाग आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं. आप अपने दोस्तों के साथ यहां पर जमकर न्यू ईयर की पार्टी मना सकते हैं. यहां के खूबसूरत नजारे आपकी पार्टी का मजा दोगुना कर देंगे.

उदयपुर

राजस्थान में कई शहर हैं, जो न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट हैं. इन शहरों में से एक है सिटी ऑफ लेक यानी उदयपुर. उदयपुर के नजारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एकदम सही ऑप्शन साबित हो सकते हैं. ह आपकी खूबसूरत यादों में से एक रहेगा. यहां की रानी झील, राजा-महाराजाओं के आलीशान महल आपको जरूर पसंद आएंगे. लेक के किनारे या पैलेस में आप न्यू ईयर पार्टी का जश्न मना सकते हैं. लड़कियों की सुरक्षा के लिहाज से भी ये जगह बहुत अच्छी है. यहां न्यू ईयर पर गर्ल्स पार्टी भी की जा सकती है.

डलहौजी

सर्दियों में बर्फ की चादर से ढके पेड़-पौधे आपके न्यू ईयर का मजा दोगुना कर सकते हैं और इसके लिए आपको डलहौजी पहुंचना होगा. भारत के इस खूबसूरत डेस्टिनेशन को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है. यहां कि खूबसूरत पहाड़िया और प्रकृतिक नजारे आपका दिल चुरा लेंगे. आप दोस्तों और परिवार के साथ यहां की वादियों में नया साल मना सकते हैं.

अंडमान-निकोबार

अगर आप कोरोना के कहर के चलते विदेश जाने से घबरा रहे हैं तो इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अंडमान निकोबार जा सकते हैं. यहां आप नए साल का जश्‍न शानदार तरीके से मना सकते हैं. घूमने के लिहाज से यह जगह हर मौसम के लिए बेहतर कही जा सकती है. यहां के खूबसूरत नजारे परिवार के साथ देखने का आनंद ही कुछ और है. इसके अलावा यहां के कुछ समुद्र तट बेहद लोकप्रिय हैं, आप यहां घूम सकते हैं.

गोवा

नए साल पर घूमने के लिए गोवा बेस्‍ट डेस्टिनेशन है. गोवा में नए साल का जश्न बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है. अगर आप यहां जा रहे हैं, तो बोहेमियन बीच पार्टी से लेकर नाइट क्लब इवेंट्स में जरूर जाएं. दिसंबर के आखिरी दिनों में गोवा में पार्टी का दौर चलता है. आप भी यहां जमकर मस्ती कर सकते हैं. अगर आप गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने का मन बना रहे हैं, तो टीटो क्लब, मैम्बो कैफे और बोट क्रूज पार्टी को जरूर इन्जॉय करें.

