वर्क डेस्क पर इन पौधों को रखने से खूबसूरती बढ़ने के साथ-साथ परफॉर्मेंस पर भी दिखेगा पॉजिटिव असर

Indoor Plants For Your Workplace: कोरोना महामारी (COVID19 Pandemic) के दौरान अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) कर रहे हैं. ऐसे में ऑफिस जैसे माहौल की कमी कई लोगों को खलने लगी है. अपने सहकर्मियों और डेक्‍स को लोग मिस कर रहे हैं. यही नहीं, माहौल के अभाव में कई लोगों के परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ रहा है. घर पर अधिकतर लोगों ने स्‍टडी टेबल को ऑफिस डेस्‍क में कनवर्ट किया है. जिस पर ऑफिस वाली फीलिंग नहीं आ रही. तो क्यों न थोड़ी साज-सज्जा से बदलाव ला कर हम ऑफिस वाला माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें. इसके लिए सबसे आसान तरीका होगा टेबल टॉप प्लांट्स (Table Top Plants) का प्रयोग. जी हां, इनसे आप अपनी नॉर्मल टेबल को स्‍पेशल बनाएं ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर पाएं. आइए, जानते हैं कुछ ऐसे प्‍लान्‍ट्स के बारे में जिसे आप आसानी से मेंटेन भी कर सकते हैं.

1. सिंगोनियम (Syngonium)

सिंगोनियम टेबल टॉप प्लांट्स के रूप में खूब पसंद किया जाता है. यह कई शेड में मिलता है जिसमें पिंक और ग्रीन शेड वाले प्लांट्स की मांग सबसे अधिक है. ये आपके डेस्क को सोबर लुक देगा और हवा को शुद्ध करने का काम भी करेगा. बता दें कि अपने डेस्क पर लगे सिंगोनियम के पौधे को हफ्ते में केवल एक दिन धूप और पानी देने की जरूरत है.

2. गोल्डन पोथोस (Golden Pothos)

मनी प्लांट परिवार (Money Plant Family) से संबंधित यह पौधा आसानी से मेंटेन किया जा सकता है. यह पौधा भी हवा को शुद्ध करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है. गोल्डन पोथोस को भी बहुत ज्यादा सनलाइट और पानी की जरूरत नहीं होती. जब गमले की मिट्टी सूखने लगे तो आप उसमें थोड़ा पानी छिड़क दें. यह आपके डेस्क की खूबसूरती भी बढ़ाएगा.

3. फिलॉडेंड्रॉन (Philodendron)

इसकी खूबसूरत पत्तियां बेहद आकर्षक होती हैं. इस पौधे को भी हल्की धूप और कम पानी की जरूरत होती है.

4. सैंसेविएरा (Sanseviera)

यह टेबल टॉप प्‍लांट के रूप में काफी पसंद किया जाता है. यह गोल्डन और ग्रीन रंगों वाली पत्तियों में आते हैं. माना जाता है कि सैंसेविएरा पौधा रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है इसलिए अपने वर्क डेस्क पर रखने साथ-साथ इसे आप रात को बेडरूम में भी रख सकते हैं. इसमें भी रोजाना पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती.

5. क्लोरोफाइटम (Chlorophytum)

क्लोरोफाइटम एक एयर-प्यूरिफाइंग प्लांट (Air-purifying plant) है जिसके पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं और जिनमें वाइट मार्जिन होते हैं. ये हर मौसम के साथ उपयुक्‍त हैं. धूप-पानी की भी इन्‍हें ज्यादा जरूरत नहीं होती.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi News18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)