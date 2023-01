बालों के लिए वरदान है प्याज, हेयर केयर में इस तरह करें इस्तेमाल, मिलेंगे कई फायदे

हाइलाइट्स प्याज और शहद का इस्तेमाल करके बालों को मुलायम और चमकदार बना सकते हैं. हेयर केयर में प्याज और जैतून के तेल का इस्तेमाल भी बेहद फायदेमंद होता है.

How to Use Onion Juice in Hair Care: बालों का खास ख्याल रखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. ऐसे में कुछ लोग महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट की मदद से बालों को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं. तो कई लोग हेयर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नेचुरल नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं. मगर क्या आप हेयर केयर में प्याज (Onion juice) के फायदों से वाकिफ हैं. जी हां, कुछ खास तरीकों से प्याज का इस्तेमाल बालों के लिए वरदान साबित हो सकता है.

बता दें कि प्याज को पोटैशियम का बेस्ट सोर्स माना जाता है. वहीं विटामिन और मिनरल्स से भरपूर प्याज का इस्तेमाल करके आप हेयर फॉल, डैंड्रफ और स्कैल्प इंफेक्शन जैसी कई परेशानियों से निजात पा सकते हैं. ऐसे में लम्बे, मजबूत और चमकदार बाल पाने के लिए प्याज का उपयोग बेस्ट हो सकता है. तो आइए जानते हैं हेयर केयर में प्याज के इस्तेमाल के बारे में.

प्याज और टी ट्री ऑयल लगाएं

हेयर केयर में प्याज का इस्तेमाल करने के लिए प्याज को पीस कर रस निकाल लें. अब प्याज के रस में नारियल का तेल और 5 बूंद टी ट्री ऑयल मिक्स कर लें. इस मिक्सचर को कॉटन की मदद से स्कैल्प पर लगाएं और हल्के हाथों से बालों की मसाज करें. फिर कुछ देर बाद साफ पानी से बाल धो लें

ये भी पढ़ें: हेयर केयर में ऐसे करें सरसों की खली का इस्तेमाल, बालों पर होंगे ये फायदे

प्याज और शहद ट्राई करें

प्याज और शहद का हेयर मास्क लगाने के लिए प्याज को पीसकर रस निकाल लें. अब 2 चम्मच प्याज के रस में आधा चम्मच शहद मिलाकर स्कैल्प पर अप्लाई करें. फिर आधे घंटे बाद ताजे पानी से हेयर वॉश कर लें.

प्याज और नींबू का रस इस्तेमाल करें

हेयर केयर में प्याज और नींबू के रस का इस्तेमाल भी बेस्ट होता है. इसके लिए 1 चम्मच प्याज के रस में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं और सर्कुलर मोशन में हेयर मसाज करें. अब 1 घंटे बाद बालों को साफ पानी से धो लें.

प्याज और ऑलिव ऑयल अप्लाई करें

हेयर केयर में प्याज और जैतून के तेल का इस्तेमाल भी बेहद फायदेमंद होता है. इसके लिए प्याज के रस में जैतून का तेल मिलाकर स्कैल्प पर अप्लाई करें और 2 घंटे बाद साफ पानी से हेयर वॉश कर लें.

प्याज और अंडा लगाएं

प्रोटीन रिच अंडे और प्याज का मिक्सचर भी बालों को पोषण देने का काम करता है. इसके लिए अंडे में प्याज का रस मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें. अब इस मिक्सचर को स्कैल्प पर लगाएं और आधे घंटे बाद बालों में शैंपू कर लें.

ये भी पढ़ें: सर्दी में बालों के लिए बेस्ट है बादाम और शहद का मास्क, हेल्दी और बाउंसी दिखेंगे हेयर

प्याज और आलू की मदद लें

आलू और प्याज का रस भी बालों का हेल्थ सीक्रेट साबित हो सकता है. ऐसे में 1 चम्मच प्याज का रस लें. अब इसमें 2 चम्मच आलू का रस मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं और कुछ देर बाद साफ पानी से बाल धो लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Hair Beauty tips, Helthy hair tips, Lifestyle