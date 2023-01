Acidity Problem: बिन दवा के एसिडिटी से पाएं छुटकारा, हमेशा के लिए फॉलो कर लें ये 5 टिप्स

हाइलाइट्स सीने और गले में जलन का अहसास हो तो यह एसिडिटी की समस्या होती है एसिडिटी को 'एसिड रिफ्लक्स' के रूप में भी जाना जाता है

5 Ways To Get Rid Of Acidity: सीने और गले में जलन का अहसास कौन नहीं जानता. पेट से संबंधित सबसे आम समस्याओं में से एक एसिडिटी है, जिसे ‘एसिड रिफ्लक्स’ (Acid reflux) के रूप में भी जाना जाता है. यह पेट में एसिड के अधिक उत्पादन के कारण हो सकती है. Healthline.com के अनुसार , यदि आपको सप्ताह में दो बार से अधिक एसिड रिफ्लक्स के लक्षण हैं, तो आपको गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स रोग हो सकता है. इसलिए इसको नजरअंजाद न ही करें तो अच्छा होगा. आज हम आपको बताएंगे कि बिना दवा के ही कैसे एसिड रिफ्लक्स और सीने की जलन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है.

खाने की आदतों में बदलाव

विटामिन रिच फूड को अपने भोजन में शामिल करें. तला-भूना खाना बंद करें क्योंकि यह सिर्फ बीमारियों के साथ-साथ मोटापा बढ़ाता है. यहां गौर करने वाली बात यह होगी कि जब भी आप खाना खाएं तो अत्यधिक कभी न खाएं या हमेशा थोड़ा-थोड़ा खाने की आदत डालें. खाने के तुरंत बाद न बैठें, थोड़ा वॉक जरूर कर लें. आपके खाने और सोने के बीच तीन घंटे का अंतर होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान दें.

कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से बचें

अगर आपको एसिड रिफ्लक्स या कोई भी पेट से संबंधित दिक्कत है तो कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से बचें. इन ड्रिंक्स के सेवन से लोगों को डकार आती है. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूजन का कारण बन सकता है. इसको पीने से हमें ठंडा तो महसूस होता है लेकिन ये खतरनाक हो सकता है. इसलिए नार्मल पानी को हमेशा अपना साथी बनाएं. ये आपके बॉडी के टॉक्सिक पदार्थों को निकालता है.

सोने का तरीका

सोते समय आप अपने ऊपरी शरीर को ऊंचा रखें और पैर को थोड़ा नीचे इसलिए लिए आप तकिए का सहारा ले सकते हैं. नींद को पूरा करें ताकि मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहें. माना जाता है कि बाएं तरफ की करवट लेकर सोने से पेट की समस्याएं नहीं होती .

वजन करें मेंटेन

यदि आपका वजन अधिक है, तो एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन होने की संभावना बढ़ जाती है. आपका पहला ध्यान हमेशा एक आइडियल वजन बनाए रखने पर होना चाहिए. एसिड रिफ्लक्स से निपटने के लिए योग और संतुलित आहार आवश्यक है.

धूम्रपान छोड़ें

ज्यादातर मामलों में धूम्रपान छोड़ने से एसिड रिफ्लक्स की दिक्कतें कम हो जाती है. कुछ लोगों में तो इसकी समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि धूम्रपान लार के उत्पादन की मात्रा को कम कर देता है. यह सीधे वाल्व की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है जो पेट के एसिड को भोजन की नली में प्रवेश करने से रोकता है. यही कारण है कि धूम्रपान करने वालों को सीने में जलन होने की संभावना अधिक होती है.

